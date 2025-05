La guerre froide Américano-chinoise est une épée à double tranchant, une menace pour le monde!

70 Views

Par Kyle Chan – Le 25 avril 2025

Les États-Unis et la Chine sont en guerre froide, pas en guerre commerciale. C’est quelque chose de beaucoup plus important que les droits de douane et les déficits commerciaux. C’est beaucoup plus gros que Taiwan ou les semi-conducteurs. Et cela a commencé bien avant Trump ou Xi. Les États-Unis et la Chine sont enfermés dans un concours mondial de pouvoir qui se joue à tous les niveaux : économique, technologique, militaire, cyber, soft power, prestige mondial. Les deux parties recherchent n’importe quel outil, n’importe quelle arme, n’importe quel levier qu’elles pourraient utiliser contre l’autre, avant toute action militaire directe.

Il n’existe pas de domination par l’escalade. Trump pense que les États-Unis gagneront dans une guerre commerciale parce que la Chine vend plus aux États-Unis que l’inverse. Une escalade au niveau des taxes douanières signifie que les États-Unis pourront toujours taxer plus de produits chinois que l’inverse. Adam Posen a récemment fait valoir que c’est en fait la Chine qui “domine par l’escalade” (un concept RAND dans la dissuasion nucléaire) parce que la Chine a d’autres moyens d’escalader au-delà des taxes douanières, y compris en refusant potentiellement aux Américains l’accès aux produits fabriqués en Chine, des smartphones aux médicaments. Cependant, la réalité est qu’aucune des deux parties ne dominera par l’escalade parce que les deux parties sont déjà allées bien au-delà des mesures commerciales. Si vous examinez l’ensemble des actions au-delà des outils commerciaux, il n’y a pratiquement aucune limite à cette escalade.

Pourtant, les États-Unis et la Chine croient tous deux qu’ils domineront par l’escalade, ce qui aggrave le problème. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré sur CNBC que la Chine avait commis une “grosse erreur » en ripostant contre les taxes douanières de Trump parce que la Chine “joue avec une paire de deux. » Le ministère chinois du Commerce a déclaré que la Chine “se battrait jusqu’au bout« . Bien qu’il y ait déjà des signes que Trump recule, la confiance que chaque camp ressent—ou du moins essaie de projeter—ne fait qu’alimenter une spirale descendante d’insouciance et de bravade motivée par les émotions.

Des épées à double tranchant

Chaque arme de la guerre froide Américano-chinoise est une arme à double tranchant. Parce que les États-Unis et la Chine sont si profondément intégrés – à la fois en termes de relations bilatérales et en tant que parties d’un système économique mondial hautement intégré – que toute action entreprise par un pays finira par nuire aux deux parties, dans une certaine mesure. La question devient alors : quel est l’équilibre de la douleur ? Êtes-vous capable d’infliger plus de douleur à votre adversaire qu’à vous-même ? Il est utile de cartographier les différents outils et armes en termes de coûts relatifs de chaque côté, comme j’ai essayé de le faire dans le diagramme en haut. Quels outils tombent dans quels quadrants ?

Les deux camps recherchent des armes asymétriques où les dommages causés à l’autre camp l’emportent de loin sur les dommages causés à lui-même. La Chine estime que les minéraux critiques sont l’une de ces armes asymétriques (quadrant supérieur gauche). Les États-Unis estiment que le contrôle des exportations de semi-conducteurs est l’une de leurs armes asymétriques (quadrant inférieur droit).

Il y a des armes qui feraient exploser les deux côtés (quadrant supérieur droit). Par exemple, si la Chine sévit trop durement contre les entreprises américaines opérant en Chine, cela aurait un effet dissuasif sévère sur toutes les entreprises étrangères en Chine. Ou, comme Trump l’apprend maintenant, l’imposition de droits de douane extrêmement élevés sur tous les produits chinois peut entraîner des coûts énormes pour les consommateurs et les producteurs américains. Un acte destiné à faire pression sur la Chine s’est retourné spectaculairement contre lui. Les PDG des principaux détaillants américains ont récemment mis en garde Trump contre d’éventuelles pénuries de marchandises. Les États-Unis ont essentiellement imposé un embargo contre eux-mêmes.

Types d’outils et d’armes

Il est utile de réfléchir aux outils et aux armes que la Chine et les États-Unis utilisent en termes de catégories d’objectifs :

Outils commerciaux : Outils politiques conventionnels visant à façonner les flux commerciaux, y compris les droits de douane, les licences d’importation, les quotas, les exigences en matière de contenu local et d’autres barrières commerciales non tarifaires.

Outils de concurrence : Outils politiques conçus pour isoler les entreprises nationales de la concurrence et ralentir l’autre camp. Par exemple, les contrôles à l’exportation menés par les États-Unis sur les semi-conducteurs et les équipements de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine sont conçus pour ralentir les progrès de la Chine en matière d’IA, entre autres objectifs.

Sanctions en matière de droits de l’homme : Mesures punitives destinées à punir le pays cible pour les violations des droits de l’homme. Par exemple, diverses interdictions américaines sur les produits solaires et textiles en raison de préoccupations concernant le recours au travail forcé au Xinjiang.

Outils défensifs de sécurité nationale : Mesures défensives destinées à prévenir ou à atténuer les risques potentiels pour la sécurité nationale, telles que l’interdiction américaine des équipements de télécommunication Huawei ou la campagne chinoise “delete A” (c’est-à-dire delete America) visant à retirer le matériel et les logiciels américains des grandes entreprises publiques.

Outils de dégradation militaire complets : Mesures visant à limiter les capacités militaires de l’autre pays. Par exemple, les contrôles à l’exportation de la Chine sur les terres rares lourdes, qui sont des intrants clés pour les systèmes d’armes américains. Ou les contrôles américains sur les puces avancées et le matériel informatique pour limiter la capacité de la Chine à améliorer ses systèmes de missiles.

Outils de douleur : Outils visant à provoquer une douleur purement économique ou matérielle au sein de la population. Par exemple, la Chine réduit ses achats de produits agricoles américains pour causer des difficultés économiques aux agriculteurs américains. Ou les États-Unis imposant une série supplémentaire de taxes douanières de rétorsion destinés à accroître la douleur économique des producteurs chinois.

Des lignes floues

Les frontières entre le commerce, la concurrence géopolitique et la sécurité nationale deviennent de plus en plus floues. Les mesures prises par les deux parties dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont déjà débordé sur des domaines bien au-delà du commerce. Par exemple, l’arrestation surprise de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur de l’entreprise, pour des violations présumées des sanctions a été traitée par Trump lors de sa première administration comme une monnaie d’échange dans les négociations avec la Chine. Les contrôles à l’exportation de la Chine sur les minéraux critiques sont une initiative qui s’étend bien au-delà du commerce, ciblant les intrants clés dans l’industrie de la défense et les infrastructures électriques américaines. Et bien sûr, se cache en arrière-plan une cyberguerre en cours, y compris la cyber-infiltration réussie par la Chine des infrastructures critiques et des réseaux de télécommunications américains.

Les différents objectifs politiques sont de plus en plus mélangés. Par exemple, l’administration Biden a effectivement exclu les futures importations de véhicules électriques chinois par le biais de droits de douane et d’une interdiction de sécurité nationale. Ces actions mélangeaient plusieurs objectifs différents : uniformiser les règles du jeu commercial, protéger les constructeurs automobiles américains de la concurrence chinoise et résoudre les problèmes de sécurité liés à l’espionnage et même au contrôle à distance des “véhicules connectés« . Mélanger des outils et des objectifs peut sembler être un moyen de faire d’une pierre deux coups, mais cela finit par diluer leur efficacité. Bien que cela ait été un problème dans les administrations précédentes, cela n’est rien en comparaison du lancer aveugle du marteau de la dernière administration.

Timing et séquences

Un modèle curieux a émergé de tout cela. Les deux parties semblent anticiper les actions de l’autre partie en mettant en œuvre certaines de ces mêmes actions à l’avance.

Une explication de ce schéma d’actions est la bataille pour le contrôle symbolique. Plutôt que d’être frappé par une interdiction de l’autre côté, il semble que vous ayez plus de contrôle lorsque vous la devancez et mettez d’abord l’interdiction en œuvre vous-même. C’est comme la phrase classique : “Tu ne peux pas me virer puisque je démisionne.” Le résultat final est le même, mais le sens symbolique change.

Un autre facteur est le contrôle du timing et de l’ordonnancement. Alors que chaque pays essaie de trouver des goulots d’étranglement à utiliser contre l’autre camp, il essaie également de corriger ses propres vulnérabilités. Chaque pays préférerait le faire au rythme et de la manière de son choix. Pour l’industrie chinoise des semi-conducteurs, cela signifie conserver l’accès à certains équipements et composants étrangers tout en remplaçant progressivement dans les entreprises nationales des éléments de la chaîne d’approvisionnement ; lorsqu’ils sont prêts. Pour les États-Unis, cela signifie progressivement délocaliser des parties critiques de leurs chaînes d’approvisionnement pour réduire leur dépendance à l’égard de la Chine.

Les deux pays tentent d’éviter des chocs puissants inattendus et soudains, comme la première interdiction d’exportation de ZTE par l’administration Trump, qui a failli détruire l’entreprise. Même les perturbations anticipées peuvent causer des problèmes à court terme lorsqu’elles perturbent le calendrier d’un pays. Pour les terres rares, il est vrai que les États-Unis peuvent éventuellement augmenter la production à partir de sources nationales et d’autres sources non chinoises dans une certaine mesure. Mais cela prendra du temps, et les chaînes d’approvisionnement américaines pourraient souffrir considérablement de pénuries dans l’intervalle, comme en ont récemment averti un ensemble d’agences américaines.

Cycle de la peur

Enfin, à mesure que la guerre froide américano-chinoise s’intensifie et s’étend à de nouveaux domaines, les actions de chaque partie renforcent de plus en plus les craintes de l’autre. Les capacités militaires en expansion rapide de la Chine, qu’elle claironne souvent bruyamment, et les cyberattaques à grande échelle contre les infrastructures américaines alimentent les craintes américaines d’une menace géopolitique chinoise croissante. Un ballon espion chinois flottant au-dessus des États-Unis en 2023 n’a certainement pas aidé les choses.

La Chine, à son tour, voit les États-Unis déterminés à essayer de la contenir au niveau international et de supprimer son développement. Les actions américaines qui alimentent ce point de vue incluent des efforts pour amener d’autres pays à conclure des accords commerciaux qui excluent la Chine, des contrôles à l’exportation de semi-conducteurs de plus en plus stricts, et même le cadre de diffusion de l’IA de l’administration Biden, qui cherchait à restreindre l’accès de la Chine aux puces américaines en restreignant l’accès du monde entier aux puces américaines.

Ces peurs mutuelles sont peut-être devenues trop profondément ancrées pour pouvoir régresser. Mais les États-Unis devraient reconnaître comment leurs actions peuvent en fait renforcer la légitimité du PCC et valider l’accent mis par Xi sur la sécurité et le renforcement national. Et la Chine devrait reconnaître à quel point son affirmation croissante alimente directement une réaction bipartite aux États-Unis.

Kyle Chan

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.