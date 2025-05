Macron fait une conférence de presse en compagnie d’un égorgeur modéré

https://mai68.org/spip3/spip.php?article3684

Macron – L’aveu et la médisance

Macron avoue l’alliance entre al-Qaïda, les FDS du Rojava , et l’impérialisme américano-franco-sioniste. Il en profite pour médire de Bachar el-Assad en prétendant qu’il produisait du captagon. C’est faux. On se souvient très bien que ce sont les membres d’al-Qaïda (et des descendants d’al-Qaïda) qui, en Syrie, se gavaient d’amphétamines fournies par l’impérialisme afin de pouvoir égorger sans scrupule.

Avant de s’appeler de son « vrai » nom Ahmed al-Charaa,

il se faisait appeler appelait Abou Mohammed al-Joulani.

S’il est faux que Bachar el-assad était coupable au sujet du captagon, comme montré dans les encadrés sous l’article, il est tout aussi faux qu’il ait été coupable pour les gaz de guerre. Voici quelques liens :

Bien à vous,

do

Vous pouvez retrouver cet article, avec ses encadrés sur le captagon, et le commenter au lien suivant :

Testament du peuple Palestinien

Après notre disparition, oubliez-nous !

Ne gardez aucun souvenir de la Palestine. Effacez tout.

Dites à vos amis qu’un espoir a existé mais qui s’est vite éteint.

Continuez de vivre comme si nous n’avions jamais existé.

Amusez-vous, buvez, mangez, flânez, festoyez,

Chantez, dansez, profitez de la vie,

Mais prenez garde de fixer un miroir:

Vous verrez vos visages entachés de notre sang

Notre chaire en lambeaux dans vos mais

Et vous entendrez nos hurlements dans vos oreilles.

Nos voix graverons la carte de la Palestine sur vos visages.

Quand nous ne serons plus là,

Déchirez les livres d’histoire

Ne racontez pas à vos enfants qu’il y avait ici un peuple qui a résisté avec honneur et dignité durant plus de soixante-dix ans avant que votre silence et votre complicité ne l’achèvent.

Quand nous ne serons plus là,

Brûlez les livres de géographie

Ne racontez pas à vos enfants que vous avez connu des Palestiniens avec des cœurs plein d’amour et d’espoir

Ne leur racontez pas les barrières érigées par l’occupant et dont vous avez été les scrupuleux gardiens.

Ne leur racontez pas l’épée plantée dans nos dos et les fosses où nous avons été jetés.

Gardez-vous de leur raconter vos exploits.

Ne leur racontez pas les plats les plus délicieux et les desserts les plus somptueux que vous concoctiez

Alors que nos enfants étaient exterminés.

Festoyez bien, à l’abri des gémissements, des pleurs et des crimes horribles.

Cela soulagera vos consciences et vous dispensera de répondre aux questionnements de vos enfants.

Organisez de grandes soirées

Sirotez notre sang… Dégustez nos malheurs.

Buvez nos larmes… Régalez-vous de nos douleurs.

Vos soucis disparaîtront à jamais,

Sachez cependant qu’après nous… ce sera votre tour

Car votre silence vous rattrapera.

Adieu et sans rancune !

Transcrit de l’arabe par Roland RICHA.

Avril, 2025

https://mai68.org/spip3/spip.php?article3456