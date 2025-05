Un terroriste en visite chez Macron: la bouffonnerie et la trahison sont à leur comble!

115 Views

Par Résistance 71

Le pitre Micronus 1er, pantin gesticulant pour ses maîtres du boulevard Rothschild de Tel Aviv et de la maison mère de la City de Londres, a reçu en grande pompe un autre pantin, agent de la CIA et du Mossad en la personne du dénommé Mohamed al-Joulani, de son vrai nom Ahmad Hussein al-Sharaa, né en Syrie en 1982, ancien chef de guerre du groupe Al-Nosra (Al Qaïda en Syrie), affiliation d’Al CIA en Syrie.

Al-Joulani rejoint l’Irak et AQ en 2003. Capturé en 2006, il est emprisonné dans les tristement célèbres prisons d’Abu Grahïb et de Camp Bucca, qui servent de bases de retournement et de recrutement de la CIA pour sa « légion djihadiste » servant les intérêts de l’empire.

Il est relâché en 2008 et monte dans la hiérarchie « djihadiste » impérialiste, bon cadre toutou répondant à ses maîtres.

En 2011, début de la guerre par procuration en Syrie, Al-Joulani / Al-Sharaa y retourne avec pour mission d’y fonder le groupe terroriste du Front Al-Nosra, celui-là même dont la pourriture Laurent Fabius vantait les mérites, s’extasiant du « bon boulot » qu’il faisait sur le terrain pour ses maîtres impérialistes sionistes.

En 2016, Al-Nosra a une mauvaise image qui doit être nettoyée. Ainsi, le Front Al-Nosra devient dans un premier temps le Jabhat Fateh al-Sham, développant une meilleure stratégie pour recruter plus large. En 2017, Al-Joulani change un fois de plus le nom du groupe en Hayat Tahir al-Sham de son acronyme actuel HTS, au pouvoir en Syrie depuis décembre 2024.

Pour donner le change, Yankland met la tête d’Al-Joulani à prix par la modique somme de 10 millions de dollars… Comme par hasard, cette « récompense » est annulée par les Yankees fin décembre 2024, leur agent étant maintenant à la tête de la « nouvelle Syrie » tombée dans l’escarcelle impérialo-sioniste.

Il est à noter que l’essentiel des informations émanant de ce triste personnage Al-Joulani / Al-Sharaa provient d’organes officiels complètement contrôlés par l’empire anglo-americano-sioniste et sa horde de propagandistes. Les infos émanent des ultra-sionistes Wikipedia, Ynet, Reuters, PBS etc…

Cet individu est une recrue des services impérialo-sionistes depuis au moins 2007 et ce « chef » d’Al CIAda en Irak et en Syrie, devenu « chef de l’état syrien », est donc venu chercher et a obtenu une reconnaissance de la France par le truchement de la caste politique traîtresse, avilie, corrompue et à la botte de l’empire anglo-americano-sioniste. Les fifrelins à la botte s’assemblent pour mieux nuire aux peuples, c’est leur fonction essentielle.

Nous avons déjà dit ici que les tenus vestimentaires ne sont jamais laissées au hasard dans les protocoles politiques et médiatiques. Il est à noter que le représentant d’Al CIAda sur le perron de l’Élysée porte la même tenue vestimentaire que… Netanyahou, costard, cravate bleu ciel sur fond blanc, le drapeau sioniste du « Grand Israël » dont la Syrie fait maintenant partie pour ceux qui ne l’aurait pas encore compris… Les couleurs arborées en disent long sur qui est ce triste sire d’Al-Joulani…

Nous touchons là les tréfonds de la bassesse, de l’hypocrisie et de la trahison des peuples par la caste de la domination et de l’oppression systémique. Il est grand temps que ça cesse et que les peuples reprennent en main la barre du bateau ivre, sans intermédiaires.

Nous devons bien comprendre et admettre qu’…

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)