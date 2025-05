Gaza, les États-Unis et la Chine: l’avenir de la guerre et la fin de la civilisation occidentale

83 Views

Par Roberto Iannuzzi – Le 3 mai 2025 – Source Le blog de Thomas Fazi

J’ai écrit à plusieurs reprises que l’ampleur de la tragédie de Gaza s’étend bien au-delà des limites étroites de cette bande de terre tourmentée sur la côte méditerranéenne:

Ce qui se passe à Gaza ne restera pas confiné à Gaza car c’est le symptôme d’un malaise plus large qui érode la civilisation occidentale.

J’ai en outre noté que :

L’ordre international que l’ONU représente depuis 1945 et le rôle de garant du droit international que les États-Unis revendiquent depuis longtemps pour eux-mêmes sont également enfouis sous les décombres de Gaza.

Aujourd’hui, une enquête du magazine américain The New Yorker intitulée « Ce qui est légalement autorisé en temps de guerre » – un article complètement ignoré par les autres médias – aide à clarifier le dangereux précédent créé par le massacre en cours à Gaza.

Le rapport, rédigé par Colin Jones, décrit comment des experts juridiques de l’armée américaine s’engagent dans l’opération militaire israélienne à Gaza, la considérant comme une sorte de « répétition générale » pour un éventuel futur conflit avec une puissance comme la Chine.

L’article commence par décrire deux visites de Geoffrey Corn, professeur de droit à l’Université Texas Tech et ancien conseiller juridique des forces armées américaines sur les lois de la guerre, dans la Bande de Gaza.

Pour exprimer le niveau de destruction dont il a été témoin à Gaza, Corn l’a comparé à Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n’était ni le premier ni le seul à établir une telle comparaison.

Dès décembre 2023, deux mois seulement après le début du conflit, des experts militaires consultés par le Financial Times avaient comparé la destruction du nord de Gaza à celle de villes allemandes comme Dresde, Hambourg et Cologne à la suite des campagnes de bombardements alliés.

La Seconde Guerre mondiale a été le premier conflit armé au cours duquel les progrès de l’aviation militaire ont rendu possible le bombardement à grande échelle de civils. Des massacres de populations sans défense ont été délibérément employés pour forcer l’ennemi à se rendre – souvent sans succès.

Jones note que ce n’est qu’en 1977 que les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève ont explicitement interdit les actions militaires visant intentionnellement des civils. Mais l’opération israélienne à Gaza a mis à nu l’inefficacité de ce cadre juridique.

Cependant, ce n’est pas la conclusion à laquelle sont parvenus les experts militaires américains.

À Rafah, à la frontière entre l’enclave palestinienne et l’Égypte, des officiers de l’armée israélienne ont montré des vidéos à Corn qui, à leur avis, démontraient la présence de combattants du Hamas dans la région avant l’offensive israélienne.

Malgré sa comparaison avec Berlin en temps de guerre, Corn a conclu dans son enquête que la présence du Hamas faisait de ces endroits des « objectifs militaires« . En tant que tels, les civils tués dans l’opération n’étaient pas des cibles intentionnelles, mais des “victimes collatérales”.

Une extermination « accidentelle » ?

Le nombre officiel de morts dans la bande de gaza dépasse actuellement 52 000 (probablement un sous-dénombrement), tandis que plus de 420 000 personnes ont été déplacées sur une population totale d’environ 2,3 millions au début du conflit.

Dans sa campagne militaire, Israël a bombardé sans discrimination des maisons, des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte, des usines, des universités, des bibliothèques et des centres culturels. Les bulldozers israéliens ont rasé et dévasté des terres agricoles, des serres, des vergers et des cimetières. Les forces armées israéliennes ont détruit des conduites d’eau, des réservoirs et des puits, et mis hors service des usines de dessalement.

Comme je l’ai écrit dans un article précédent, au cours de l’année 2024 :

Un nombre croissant de rapports de l’ONU, d’Amnesty International, de Human Rights Watch et de Médecins Sans Frontières (MSF) qualifient les actions d’Israël dans la bande de gaza de “génocide”. Celles-ci font suite à la décision provisoire de la Cour internationale de Justice en janvier, qui a jugé “plausible” l’accusation de génocide portée par l’Afrique du Sud contre Israël. Depuis lors, les conditions à Gaza se sont considérablement détériorées.

Des universitaires juifs et des spécialistes de l’Holocauste tels qu’Omer Bartov et Raz Segal ont ouvertement qualifié le massacre en cours à Gaza de « génocide« .

Pourtant, comme indiqué, non seulement Corn, mais aussi d’autres experts juridiques de l’armée américaine sont parvenus à des conclusions entièrement différentes, comme Jones le détaille dans son enquête.

Dans un rapport préparé pour le Jewish Institute for National Security of America (JINSA), Corn et un groupe de généraux à la retraite ont conclu que l’application par l’armée israélienne de « mesures d’atténuation des risques pour les civils » reflétait un « effort de bonne foi » pour se conformer aux lois de la guerre. Par contre le Hamas, soutiennent-ils, a systématiquement et délibérément violé ces lois.

Interviewé par Jones, Corn a déclaré que malgré le niveau choquant de destruction à Gaza – qu’il a lui-même trouvé inquiétant – les accusations contre Israël étaient prématurées :

« Ce que je peux dire, c’est que les systèmes et les processus mis en œuvre par Tsahal sont très similaires à ceux que nous implémenterions dans un espace de combat similaire”.

Ses évaluations et celles des généraux auteurs du rapport JINSA ne sont pas une anomalie.

Comme Jones l’écrit dans son rapport, l’idée que “la conduite d’Israël à Gaza est conforme à la compréhension de l’armée américaine de ses propres obligations légales, est devenue le consensus général parmi les avocats militaires américains et leurs alliés de l’académie ces dernières années”.

Se préparer à la guerre contre la Chine

Confirmant cela, Jones cite une étude récente de Naz Modirzadeh, professeur à la Faculté de droit de Harvard et fondatrice du programme de l’université sur le droit international et les conflits armés.

Modirzadeh écrit que le gouvernement américain est évasif lorsqu’il s’agit de juger si Israël a violé les lois de la guerre. Ceci, soutient-elle, n’est pas dû à l’hypocrisie ou au calcul géopolitique, mais plutôt à “une transformation plus profonde au sein de l’armée américaine et de son appareil juridique”.

Ces dernières années, le ministère de la Défense s’est de plus en plus concentré sur la manière dont les États-Unis pourraient mener une guerre à grande échelle contre un rival militaire comparable doté de capacités technologiques et de combat comparables.

Dans un tel scénario, appelé dans le jargon militaire “opération de combat à grande échelle« , un conflit militaire extrêmement violent se déroulerait dans de multiples domaines ; aérien, terrestre et maritime. La supériorité aérienne ne serait plus garantie, les pertes pourraient atteindre des centaines de milliers de personnes et des villes entières pourraient être rasées.

”En bref« , écrit Modirzadeh, l’armée américaine a commencé à “se préparer à une guerre totale contre la Chine« . Avec une telle conflagration à l’esprit, les experts juridiques militaires réinterprètent maintenant les lois de la guerre.

”De ce point de vue« , écrit Jones, « Gaza ne ressemble pas seulement à une répétition générale du genre de combat auquel les soldats américains peuvent être confrontés. C’est un test de la tolérance du public américain pour les niveaux de mort et de destruction que de tels types de guerre impliquent”.

Une affirmation doublement troublante – d’abord, parce que Gaza n’est pas une guerre contre une armée régulière de rang égal, mais contre une force de guérilla et une population civile désarmée.

Et deuxièmement, parce qu’il fait de la Bande une sorte de “laboratoire” pour tester les réactions du public occidental à ce qui est en réalité une opération d’extermination de masse.

Encore plus alarmants sont les scénarios futurs qu’une telle réflexion implique.

Comme le note Jones, depuis 2018, la stratégie de défense nationale du gouvernement américain a élevé la concurrence des grandes puissances — avec la Chine et la Russie au premier plan — au sommet de l’agenda de la sécurité nationale, remplaçant le terrorisme.

Sur la base de ce changement, la vaste bureaucratie du Pentagone s’est lancée dans une réorganisation massive visant à redéfinir le budget de la défense, les manuels de formation, les contrats d’armement et la stratégie militaire, avec le théâtre du Pacifique comme objectif principal.

Une note du département de la Défense, révélée par le Washington Post, confirme cette tendance en divulguant les directives de l’actuel secrétaire à la Défense Pete Hegseth visant à préparer les États-Unis à une éventuelle guerre contre la Chine.

En 2024, les États-Unis ont déployé leur système de missiles Typhon, d’une portée d’environ 2 000 km aux Philippines, où l’armée américaine a désormais accès à au moins neuf bases. Ces missiles sont capables de frapper des villes et des bases sur le territoire chinois.

La fin de l’ère de la « retenue”

Pendant ce temps, en 2021, Military Review publiait un article écrit par deux experts juridiques militaires américains de haut niveau affirmant que depuis vingt ans, les forces américaines opèrent selon une doctrine de retenue exceptionnelle.

Cela a été rendu possible par une combinaison unique de facteurs — bases sécurisées, supériorité technologique, domination aérienne et navale — qui ont permis l’élimination méthodique et “sans hâte” des cibles ennemies. Cette pratique a abouti à l’utilisation de frappes de drones télécommandées.

Les auteurs soutiennent que pour gagner une guerre à grande échelle, les États-Unis devront se battre selon des règles d’engagement beaucoup plus permissives.

Non seulement les conclusions, mais les prémisses d’une telle affirmation sont profondément troublantes.

Il suffit de rappeler l’inexactitude criminelle (reconnue même par des sources militaires américaines) des frappes de drones qui ont tué des centaines de civils dans des pays comme l’Afghanistan, le Pakistan, la Somalie et le Yémen.

Ou les milliers de morts civiles causées par les intenses campagnes de bombardements américaines pour “libérer” des villes tenues par Etat islamique comme Raqqa et Mossoul en Syrie et en Irak ces dernières années.

Pourtant, comme le souligne Jones, l’article de Military Review a été suivi d’un flot d’autres articles, discours officiels et conférences, tous promouvant le même argument : que l’armée américaine doit mener le prochain conflit de haute intensité selon des règles moins restrictives.

Cette tendance est clairement visible dans la campagne israélienne à Gaza, où les dirigeants militaires ont élargi la liste des cibles autorisées et considérablement assoupli les restrictions sur les victimes civiles.

Jones cite une vidéo datant d’avril qui illustre à quel point les règles d’engagement de l’armée israélienne sont devenues permissives. Dans le clip, un commandant de bataillon informe ses soldats avant une opération de sauvetage d’otages à Rafah. « Toute personne que vous rencontrez est un ennemi”, dit l’officier. « Quiconque vous voyez, ouvrez le feu, neutralisez la menace et continuez à avancer”.

Les experts juridiques militaires américains poussent dans la même direction : des règles plus « clémentes » pour maximiser la létalité de la machine de guerre américaine.

Les directives politiques renforcent cette tendance. Après avoir été nommé à la tête du Pentagone, Hegseth a déclaré dans un communiqué officiel qu’il avait l’intention de “faire revivre l’éthique guerrière” de l’armée américaine, en se concentrant sur la “létalité” des forces armées.

« Nous sommes des guerriers américains. Nous défendrons notre pays”, a déclaré Hegseth, comme si les États-Unis se préparaient à une invasion militaire imminente. L’arrivée du nouveau secrétaire à la Défense a entraîné l’annulation des programmes du Pentagone visant à prévenir les pertes civiles dans les opérations militaires américaines.

« Mentalité de bunker » et recul démocratique

Comme l’a écrit Modirzadeh:

Hegseth réduit la guerre à un concours brutal et inévitable de destruction, rejette les contraintes juridiques et éthiques comme de dangereux obstacles à la victoire et dépeint les règles d’engagement modernes — en particulier celles mettant l’accent sur la protection des civils — comme des concessions naïves à l’opinion mondiale qui affaiblissent l’efficacité militaire américaine contre les adversaires qui ne respectent pas de telles restrictions.

Cette perspective reflète également une vision de la concurrence internationale comme un jeu à somme nulle, où l’on domine ou est dominé – une perspective de plus en plus répandue au sein de l’establishment américain ces dernières années.

Les dirigeants politiques d’un pays qui, bien qu’en déclin, reste la première superpuissance mondiale, sont de plus en plus affligés par une “mentalité de bunker” étrangement similaire à celle d’Israël.

Selon cet état d’esprit, les États-Unis sont entourés d’ennemis et, comme l’a écrit le stratège Wess Mitchell, doivent “gérer les écarts entre [leurs] moyens limités et les menaces pratiquement infinies déployées contre eux”.

La possibilité de coexister avec d’autres puissances internationales dans un monde multipolaire est largement rejetée.

Deux dernières considérations découlent de tout cela. Comme Modirzadeh l’a noté, la réinterprétation juridique des lois de la guerre n’est pas un exercice purement spéculatif ; il a de vastes conséquences pratiques.

Même si l’on espère qu’une guerre ouverte entre les États-Unis et la Chine ne se produira jamais, la transformation que cette perspective entraîne dans l’approche globale de la guerre de l’armée américaine – en termes juridiques, de formation et de planification stratégique – est déjà réelle.

Et cela ne manquera pas d’avoir des effets concrets sur le caractère destructeur de l’action militaire américaine dans les conflits futurs.

Cela nous amène à la fragilité croissante de la surveillance démocratique des gouvernements occidentaux. Il suffit de regarder vers l’Europe : le président de la Commission européenne a contourné le Parlement européen pour approuver la proposition législative SAFE, qui autorise jusqu’à 150 milliards d’euros de prêts pour le réarmement du continent.

Compte tenu de cette fragilité et du déclin de la surveillance civile des appareils militaires qui l’accompagne, le passage à une guerre plus meurtrière et à une préoccupation réduite pour les dommages collatéraux et les pertes civiles devient encore plus alarmant.

Voici donc une autre raison pour laquelle la catastrophe à Gaza – loin d’être une crise lointaine confinée à une région de conflit endémique, comme les médias voudraient nous le faire croire – est en fait un symptôme tragique et dangereux de la crise de civilisation en train d’engloutir l’Occident.

Roberto Iannuzzi

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur Gaza, les États-Unis et la Chine : l’avenir de la guerre et la fin de la civilisation | Le Saker Francophone