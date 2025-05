Un journaliste de guerre allemand dévoile les réalités de la guerre de proxy en Ukraine (P. Baab)

La Russie ne mène absolument pas une guerre contre les civils. C’est le taux le plus faible de civils morts dans une guerre depuis 1914. « Ils » ont ruiné leurs propres pays économiquement et politiquement à travers la guerre et les sanctions. La colère du peuple face aux griefs dans leurs propres pays est détourné vers un ennemi extérieur : la Russie ! C’est ainsi que les « élites » occidentales veulent gagner du temps pour continuer à gouverner. L’Union Européenne a complètement échoué comme projet de paix et a dégénéré en une machine de guerre. Les fous mènent les aveugles

Un journaliste de guerre allemand dévoile les réalités en Ukraine (vidéo 1h03)

La guerre en Ukraine est aussi une guerre de classe !

Neutrality Studies Français – 14 avril 2025

Aujourd’hui, je parle à Patrik Baab, l’un des meilleurs et des plus critiques journalistes internationaux d’Allemagne. M. Baab est l’auteur du livre à succès en langue allemande « Des deux côtés du front« , dans lequel il partage ses expériences de voyage dans le Donbass. Il a également travaillé pendant de nombreuses années en tant que rédacteur pour la North German Broadcasting Company (NDR) et a été enseignant dans deux universités. Les publications de Patrik Baab peuvent être trouvées ici :

Original Video : https://www.youtube.com/watch?v=elu…

Original Transcript : https://www.video-translations.org/…

Translated Transcript : https://www.video-translations.org/…

Produced by : Neutrality Studies

Originally Published on : 2025-04-13

Translations by : www.video-translations.org

Disclaimer : Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Source: