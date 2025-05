Palestine – Manif 17 mai 2025 Place Stalingrad 14 heures (PDF)

Luniterre, 12 mai2025 :

Selon les zélateurs français du mondialisme, tout va très bien aux USA, et on se demande quelle mouche a piqué Trump pour qu’il s’acharne à vouloir y changer quelque chose, et à empêcher le reste du monde de tourner en rond…

C’est vrai que par comparaison des USA avec l’état de la macronie, la classe politique et médiatique française trouve donc malgré tout de quoi s’inquiéter tout de même un peu chez nous…

Et donc si, sauf pour les lubies de Trump, « tout va très bien », on se demande bien pourquoi les américains ont réélu Trump, et pour ce qui concerne la partie laborieuse et active d’entre eux, continuent à le soutenir.