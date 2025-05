BHL déclare qu’Israël et l’Ukraine mènent la même guerre

https://mai68.org/spip3/spip.php?article3804

Notes de do :

1°) Bernard-Henry Levy est une boussole inversée : il prend toujours la défense du mauvais camp ; ainsi, il est simultanément pour Israël et pour l’Ukraine en disant que c’est la même guerre.

Conclusion : il n’est pas cohérent d’être pour les Palestiniens et contre la Russie !

2°) BHL fait comme Netanyahou et déclare que les Palestiniens sont la nouvelle incarnation d’Amalek, l’ennemi mythique des Juifs qu’il faut exterminer…

Francesco Petrone, 4 mai 2025 :

Nous en sommes arrivés au point où une personne qui a fait partie de l’école des « nouveaux philosophes » français, Bernard-Henry Levy, interviewé par le journaliste Maurizio Molinari, en sa qualité de directeur de La Repubblica, en parlant de son nouveau livre et d’un chapitre de celui-ci, consacré justement à Amalek, affirme, de manière sérieuse et sans faire trop de bruit, que « le danger aujourd’hui est la réapparition d’Amalek ».

Levy explique dans l’interview que l’ennemi le plus dangereux et le plus radical du peuple juif est de retour. Il poursuit en disant qu’Amalek ne veut pas seulement (notez le présent) la défaite des Juifs ou le partage de la terre, mais qu’il veut effacer les Israélites de la surface de la terre. Le titre du livre, publié en France par Grasset et en Italie par « La Nave di Teseo », est emblématique : « Solitude d’Israël ». Le philosophe poursuit en disant que « entre le fleuve et la mer, il y a huit millions de Juifs qui sont aujourd’hui à éliminer, à chasser ». Il conclut en disant : « Qu’est-ce que c’est, sinon le retour d’Amalek ? Il conclut ensuite en disant qu’Israël et l’Ukraine mènent la même guerre. Il s’agit d’une guerre presque métaphysique, et le fait de la perdre serait une défaite pour l’Occident. Mais s’il s’agit là d’idées très personnelles d’un personnage aussi emblématique que le philosophe français, nous les retrouvons aussi au sein du gouvernement israélien.

En effet, Netanyahou est lui aussi convaincu de mener une guerre totale et définitive contre le peuple mythique d’Amalek identifié aux Palestiniens. En fait, Netanyahou désigne les Palestiniens comme le peuple d’Amalek, comme étant les descendants de cet Amalek et revendique le « droit divin » de le combattre et de l’exterminer. Netanyahou utilise une rhétorique habile lorsqu’il compare les Palestiniens aux Amalécites.

Article complet à commenter :

Gaza : un demi-million de manifestants à Londres !

Gaza : un demi-million de manifestants à Londres !

Les organisateurs ont déclaré qu'ils souhaitaient marquer le 77e anniversaire de la Nakba et exhorter le Royaume-Uni à « prendre des mesures » pour mettre fin au nettoyage ethnique des Palestiniens. Les manifestants sont venus de tout le pays, notamment du Pays de Galles et du nord de l'Angleterre. Stop the War a indiqué que la manifestation avait rassemblé environ 600 000 personnes, ce qui en faisait la plus importante depuis novembre 2023.

_____________________________________________________________________