En fait, l’impérialisme occidental a fait alliance depuis très longtemps avec les islamistes de tous pays, à condition toutefois qu’ils ne s’installent pas en Occident.

La France veut interdire les Frères musulmans, mais adore le nouveau pouvoir en Syrie !

Bonjour à toutes et à tous,

J’ai entendu deux choses à France-Info vers 8h15 le mercredi 20 mai 2025 :

1°) À la suite des Américains, l’Europe s’apprête à lever les sanctions contre la Syrie puisque Bachar el-Assad n’en est plus le dirigeant.

2°) Les Frères musulmans sont visés par un rapport dévoilé ce mercredi 21 mai 2025 : Il sont « Une menace très claire ».

En échange de la levée des sanctions contre la Syrie, « on » fait semblant de demander au nouveau pouvoir islamiste de Syrie de faire en sorte que toutes les communautés de Syrie vivent en paix les unes avec les autres ; mais, « on » s’en fout complètement. L’important, c’est que Bachar ne soit plus là, et que le nouveau pouvoir soit au service de l’impérialisme occidental.

Remarques :

Bachar el-Assad n’était pas islamiste, il était laïc, et toutes les communautés vivaient en paix sous son régime qui tenait en respect les islamistes. Que reprochait-on à Bachar en fait ? d’être anti-impérialiste et donc de soutenir les Palestiniens et de combattre Israël qui est une tête de pont de l’impérialisme occidental.

L’impérialisme occidental a fait alliance depuis très longtemps avec les islamistes. On se souvient de Lawrence d’Arabie, cet espion anglais. Les Anglais donnèrent le pouvoir à la secte la pire parmi les islamistes en Arabie : celle des Saoud.

La CIA utilisa les islamistes contre Nasser en Égypte.

Plus tard, les Américains financèrent les islamistes et Ben Laden pour faire la guerre aux soviétiques en Afghanistan. Le mot « al-Qaïda » signifie en arabe « la base ». C’était une énorme base de donnée contenant des noms de personnes dans laquelle l’impérialisme pouvait recruter pour aller faire la guerre aux Russes, en Afghanistan et ailleurs. On a pu ainsi constater qu’une « ceinture verte » enserrait la Russie dans un étau. Le vert étant la couleur de l’islam.

L’impérialisme donna donc le pouvoir aux islamistes en Afghanistan parce qu’on s’était servi d’eux pour vaincre l’URSS. Dans le spectacle, « on » regretta le sort qu’ils faisaient à la gent féminine. Bien sûr, on oublia de rappeler qu’à l’époque où l’Afghanistan était dirigé par les communistes, les femmes étaient libres, pouvaient sortir en mini-jupes, et sans voile, et maquillées, avaient droit gratuitement à la pilule et à l’avortement.

Plus tard, le 11 septembre 2001, le même al-Qaïda, avec deux avions, fit s’effondrer trois tours à New York. Et l’impérialisme fit semblant d’être ennemi des islamistes. En fait, c’est évidemment la CIA qui avait commandité les attentats.

Cela servit d’excuse pour faire la guerre contre Saddam Hussein en Irak. Normal, celui-ci, mis en place au départ par la CIA, s’était finalement rangé au côté de son peuple et s’était donc mis à combattre l’impérialisme occidental et à soutenir les Palestiniens. L’impérialisme renversa Saddam avant de le pendre.

Plus tard « on » regretta qu’il y ait la guerre civile en Irak (guerre civile commanditée en fait par les occidentaux). On oublia de rappeler que Saddam était un laïc, et qu’à son époque toutes les communautés vivaient en paix les unes avec les autres. L’important était que l’Irak se range du côté de l’impérialisme, ou du moins soit plus ou moins neutralisé.

Ensuite, il faut rappeler que l’Amérique a fait la guerre en Afghanistan en prenant aussi le prétexte du 11 septembre 2001. Une chose qui montre bien que cette guerre était prévue bien avant cette date, c’est que 6 mois auparavant, on nous avait fait une énorme propagande sur les Bouddhas de Bâmiyân détruits par les islamistes. « On » n’avait pas encore osé nous faire de la propagande sur le sort réservé aux femmes par les islamistes, car ceux-ci avaient été mis au pouvoir par les Amerloques. Et que le souvenir était trop récent : du temps des Russes, les femmes d’Afghanistan étaient libres. En tout cas bien plus libres.

L’islamisme sert l’impérialisme occidental dirigé par les Américains de deux façons : en virant dans divers pays des dirigeants anti-impérialistes, ET aussi en servant d’excuse pour attaquer un pays quand cela plait aux Amerloques.

Cela s’est vu non seulement en Afghanistan, mais aussi en Syrie à l’époque de Bachar. Les Américains faisaient semblant de combattre les islamistes alors qu’ils les commanditaient pour combattre Bachar. Cela « justifiait » des troupes américaines en Syrie qui, dans le spectacle combattaient les islamistes mais en réalité les soutenaient pour renverser Bachar.

Aussi, il ne faut pas s’étonner que l’Occident soutienne le nouveau pouvoir des égorgeurs modérés en Syrie. L’un d’entre eux ayant d’ailleurs été invité à la télévision anglaise, la BBC.

Bref, l’islamisme est favorisé, financé, organisé dans les pays arabo-musulmans, contre les musulmans eux-mêmes, par les services secrets occidentaux. L’islamisme est donc au service de l’impérialisme occidental dirigé par les Américains. « On » s’en fout complètement du sort qu’il réserve aux femmes dans ces pays. Et on s’en fout aussi complètement qu’il commette divers massacres contre diverses communautés de ces mêmes pays. Mais, pour ces raisons-là précisément, « on » ne veut pas de lui chez nous.

