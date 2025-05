Le peuple en armes et Guerre d’Espagne (Abel Paz)

71 Views

Abel Paz, (pseudonyme de Diego Camacho (1921-2009), Le peuple en armes, éditions de la Tête de Feuilles, Paris, 1972.

Pour commander : https://www.babelio.com/livres/Paz-Durruti-le-peuple-en-armes/992952

Ce camarade nous fait revivre au travers de ce livre quarante années de luttes, d’exil, d’attentats, d’emprisonnement, d’activité clandestine, de grèves, d’insurrections… En effet, Buenaventura Durruti (1896-1936) a vécu plusieurs vies. Anarchiste sans compromission, révolutionnaire intransigeant, le chemin est long menant du jeune ouvrier révolté à l’homme qui refuse postes, honneurs, grades, et dont la mort/assassinat fut l’annonce de la répression contre-révolutionnaire impitoyable organisée par le camp fasciste mais surtout antifasciste (mai 1937).

C’est l’histoire d’un homme qui cristallise le combat de sa classe et de son époque. Mais, c’est surtout l’histoire de la Révolution prolétarienne en Espagne, dernier bastion où la vague révolutionnaire de 1917/23 n’avait pas encore été défait ni par le stalinisme, ni par le fascisme, ni par les démocraties.

Diego fait un travail d’historien et de militant qui sympathise nettement avec son sujet mais reste tout de même critique en ne cachant pas les ambigüités et les contradictions des anarchistes dont Durruti, certes « révolutionnaires » mais aussi, de plus en plus « ministres » et responsables d’un gouvernement bourgeois de front populaire préparant avec l’appui sanglant de Staline l’écrasement définitif de ce qui fut un des événements révolutionnaires le plus important du 20èmè siècle.

A lire, en complément : Correspondance entre Diego Camacho et Garcia Oliver, (Balance N° 38), présentés par A. Guillamon, éditions ni patrie, ni frontières, 2016.

Nous avons publié un texte d’introduction sur ces sujets : « Quelques notes sur la guerre d’Espagne » dans notre revue Matériaux Critiques N°6, ainsi que sur notre site :