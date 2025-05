85 Views

La Russie considère qu’il s’agit d’une série de projets logistiques militaires vendus au public comme des projets économiques.

Le 10e sommet de l’Initiative des trois mers (3SI), qui fait référence à la plate-forme fondée conjointement par la Pologne et la Croatie pour favoriser l’intégration de l’Europe centrale, s’est achevé à Varsovie fin avril. Leur déclaration commune, dont la Hongrie s’est dissociée des paragraphes relatifs à l’Ukraine , a déclaré que l’Espagne et la Turquie rejoindront la Commission européenne, l’Allemagne, le Japon et les États-Unis en tant que partenaires stratégiques, tandis que l’Albanie et le Monténégro rejoindront la Moldavie et l’Ukraine en tant qu’États participants associés.

Le paragraphe 13 a réaffirmé l’engagement des États membres à mettre en œuvre six projets prioritaires des Trois Mers : BRUA (gazoduc Bulgarie-Roumanie-Hongrie-Autriche), l’extension de la capacité du terminal GNL croate sur l’île de Krk, Rail Baltica, Rail2Sea, Via Baltica et Via Carpatia Ce lien ici du site officiel de 3SI répertorie tous leurs autres projets et les affiche également sur une carte. Une fois achevés, ces projets renforceront l’intégration économique et militaire, qui façonnera l’Europe de l’après-conflit.

La France, l’Allemagne et la Pologne se disputent le leadership dans cette ère émergente, dont la dynamique a été analysée ici, la Pologne étant prête à tirer parti de son rôle de premier plan dans le 3SI afin de se donner un avantage et de faire progresser sa vision de devenir le premier partenaire des États-Unis en Europe. Du point de vue stratégique des États-Unis, le 3SI pourrait devenir le moyen par lequel la Pologne pourrait restaurer une partie de son statut de puissance régionale perdue dans des conditions modernes, ce qui pourrait créer un coin entre l’Europe occidentale et la Russie.

Dans le même temps, certains en Allemagne considèrent le 3SI comme un moyen d’étendre davantage leur commerce avec les anciens pays communistes de l’UE, tandis que la France pourrait le concevoir comme un moyen d’étendre sa propre influence roumano-centrée dans la région dans le reste de l’Europe centrale. Cette convergence d’intérêts à travers le 3SI, malgré la concurrence de la France, de l’Allemagne et de la Pologne pour le leadership de l’Europe post-conflit, augmente les chances de mise en œuvre des projets mentionnés précédemment.

Ils ont tous deux des objectifs militaires doubles en ce qui concerne ce qui est maintenant connu sous le nom de « Schengen militaire », qui vise à faciliter la libre circulation des troupes et des équipements dans l’ensemble du bloc, évidemment dans la direction de l’Est dans le cadre de ses plans d’urgence vis-à-vis de la Russie. Les projets BRUA et Krk ont également une valeur militaire puisqu’ils diversifient les voies d’importation d’énergie de l’UE. Le 3SI est donc perçu par la Russie comme une série de projets logistiques militaires vendus au public comme des projets économiques.

Ce qui est encore plus inquiétant du point de vue du Kremlin, c’est que la 3SI rassemble les pays les plus politiquement russophobes d’Europe, garantissant ainsi que cette plate-forme donnera la priorité à son objectif militaire non déclaré plutôt qu’à son objectif économique. Cela augmente la probabilité que les États-Unis exploitent le 3SI comme un coin pour prévenir tout rapprochement potentiel entre l’Europe occidentale et la Russie, bien que les États-Unis puissent également exercer une influence positive sur ces mêmes pays pour les dissuader de provoquer un conflit avec la Russie.

Quoi qu’il arrive, ce serait une erreur d’ignorer ou de nier le rôle de premier plan que la 3SI jouera dans l’Europe de l’après-conflit, même s’il est prématuré de prédire comment elle influencera la dynamique entre la France, l’Allemagne et la Pologne (à la fois entre eux et dans leur ensemble), les États-Unis et la Russie. Les observateurs devraient donc surveiller la mise en œuvre des projets prioritaires mentionnés précédemment, l’implication des différents partenaires stratégiques de l’IS dans chacun d’eux et la manière dont ils sont militarisés.