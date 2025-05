La «balkanisation» est-elle de retour en Syrie ? (Korybko)

131 Views

Par Andrew Korybko. Sur Is “Balkanization” Back In The Cards For Syria?

La situation reste très explosive et pourrait facilement exploser à la moindre étincelle.

La Russie et les États-Unis sont rarement d’accord sur grand-chose, mais leurs diplomates de haut rang viennent de tirer la sonnette d’alarme sur la Syrie, ce qui devrait convaincre les observateurs objectifs que leurs avertissements sont crédibles. Le Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que « la situation au Moyen-Orient est particulièrement préoccupante, en particulier en Syrie, où des groupes de militants radicaux commettent de véritables actes de nettoyage ethnique et des exécutions massives pour des raisons ethniques et religieuses ». Il s’agissait d’une référence aux meurtres de la minorité alaouite de Syrie en mars, à la manière de la Nuit de Cristal.

Quant au secrétaire d’État Marco Rubio, il a déclaré : « Nous estimons que, franchement, l’autorité de transition, compte tenu des défis auxquels elle est confrontée, est peut-être à quelques semaines – et non à plusieurs mois – d’un effondrement potentiel et d’une guerre civile à grande échelle aux proportions épiques, essentiellement à la division du pays. » Il faisait probablement allusion non seulement aux massacres de masse des alaouites de Syrie, mais aussi aux récentes tensions avec la minorité druze et aux problèmes potentiels dans la mise en œuvre de l’accord de réintégration nationale du printemps avec les Kurdes.

Avant les avertissements de ces diplomates de haut rang, il y avait un certain optimisme prudent quant à l’avenir de la Syrie après que la Russie a pu y conserver ses bases pour le moment, que Trump a rencontré Jolani/Sharaa, et que les États-Unis, puis l’UE, ont levé les sanctions contre la Syrie. Néanmoins, les trois développements positifs susmentionnés ont été éclipsés par les problèmes susmentionnés, qui s’associent à la rivalité israélo-turque en Syrie pour créer une situation très explosive.

Pour aggraver les choses, la base aérienne russe de Khmeimim a récemment été attaquée par ce que le blog russe Rybar a prétendu être des militants ouzbeks, qui auraient pu devenir des voyous pour une raison quelconque, mais Rybar soupçonne qu’ils avaient en fait l’intention d’envoyer un message hostile plausiblement niable de la part des nouvelles autorités. Quelle que soit leur véritable motivation, cela montre à quel point la situation reste volatile en Syrie, ce qui pourrait inciter toutes les parties prenantes étrangères concernées à envisager sérieusement leurs plans d’urgence là-bas.

Il s’agit de la Russie, des États-Unis, de la Turquie, d’Israël et même de l’« Axe de la résistance » dirigé par l’Iran dans une certaine mesure, et l’interaction entre eux pourrait façonner de manière décisive l’avenir de la Syrie. Outre la rivalité israélo-turque décrite précédemment, Israël aurait fait pression sur les États-Unis pour maintenir les bases russes en Syrie plus tôt cette année, tandis qu’un autre rapport affirmait qu’Israël était engagé dans des pourparlers secrets avec la Syrie sous l’égide des Émiratis. Il y a aussi des rapports récents sur le fossé Trump-Bibi, qui pourraient être irréconciliables, à prendre en compte également.

Une autre variable influente pourrait être la « nouvelle détente » naissante entre la Russie et les États-Unis, qui pourrait les voir coordonner leurs activités en Syrie, tout comme la Turquie et les États-Unis pourraient faire de même après les félicitations de Trump Erdogan pour le changement de régime de décembre dernier. Les observateurs ne devraient pas non plus exclure que « l’Axe de la Résistance » puisse avoir des « cellules dormantes » à travers la Syrie qui attendent le bon moment pour se « réveiller ». L’interaction chaotique entre ces parties prenantes étrangères concernées pourrait facilement « balkaniser » la Syrie.

La Syrie pourrait donc connaître des moments difficiles en raison de ces facteurs. Pour récapituler, la persécution des minorités par les nouvelles autorités pourrait pousser certaines d’entre elles à prendre les armes, après quoi elles pourraient être parrainées par les parties prenantes étrangères identifiées. Certains de ces acteurs extérieurs pourraient alors exploiter ces partenaires comme mandataires pour diviser et gouverner la Syrie. Si une autre guerre à grande échelle s’ensuit, la région sera à nouveau déstabilisée et un autre raz-de-marée de réfugiés pourrait s’écraser sur l’Europe.