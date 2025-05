Sont-ce des anarchistes ou les services secret qui ont saboté les pilonnes électriques (vidéo 2’44)

50 Views

https://mai68.org/spip3/spip.php?article3858

Enregistré sur France 2 le 25 mai 2025 au 20h

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Cette affaire ressemble étrangement à celle des attaques de prison du mois d’avril :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article3477

Je rappelle donc la mise en garde que j’avais faite à l’époque :

Attention : ne vous laissez pas manipuler par un groupe dont les chefs seraient en fait des membres des services secrets. Il semble malheureusement que cela commence déjà à être le cas ; car, certains messages sympas transparaissent dans les vidéos quand on parvient à faire des arrêts sur images. Je mets les mets donc dans l’article.

Notez bien : comme pour la première affaire, on peut capturer des images de revendication à la télé.

Article à commenter : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3858

COVID : traduction en français de l’interview au complet ! DR HATFILL – « Ils ont menti ! »

Dominique, 25 mai 2025 : Y en a p’t’être 30 % et pourtant ils existent les complotistes.

DR HATFILL – « Ils ont menti ! »

Une conversation dans laquelle il ne mâche pas ses mots. Elle est indispensable à tous ceux qui souhaitent comprendre ce qui s’est réellement passé et les enjeux actuels et futurs.

Article à commenter : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3857

Valeur, Loi de la valeur, Plus-value, Un essai de brève définition (MAJ 2025 de la page)

Luniterre, 24 mai 2025 : Extensivement remis à jour en fonction de l’analyse approfondie des crises du XXIe siècle, et illustré d’extraits qui en montrent les implications concrètes.

Article à commenter : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3850

Pourquoi Gérald Darmanin suggère-t-il de supprimer l’argent liquide ? vidéo 1,28

TF1 – 23 mai 2025

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Le ministre de la Justice a évoqué jeudi une mesure radicale pour lutter contre le trafic de drogue : la fin de l’argent liquide. Une telle mesure « empêcherait la constitution de points de deal », assure Gérald Darmanin. Reste à convaincre les Français, toujours très attachés aux paiements en liquidité.

Note de do : Sous prétexte de lutter contre les marchands de drogues, le pouvoir veut imposer les MNBC (Monnaies Numériques de Banques Centrales). Cela prouve bien que ces MNBC ont pour but essentiel un contrôle total de la population. Une autre vidéo est dans l’article. Elle date du covid et s’intitule Le complexe « digital financier ».

Article et vidéos à commenter : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3849

Des vétérans américains entament un jeûne de 40 jours pour Gaza !

CAPJPO-EuroPalestine, 26mai2025 :

Des vétérans américains et des groupes alliés ont entamé un jeûne de 40 jours pour Gaza devant le siège des Nations unies à New York. Menée par l’organisation Veterans for Peace, la coalition réclame, selon un communiqué transmis à TRT, « l’acheminement intégral de l’aide humanitaire à Gaza sous l’autorité de l’ONU » ainsi que « la fin des transferts d’armes américains vers Israël »

Un unique camion samedi à Gaza !

Un unique camion est arrivé dans les entrepôts samedi dans la bande de Gaza, où des centaines de personnes meurent chaque jour sous les bombes et la famine.

Les Émirats Arabes Unis (É.A.U.), État complice des génocidaires, avaient cherché à s’acheter un vernis de respectabilité, en demandant à Israël l’autorisation de faire passer 103 camions dans le territoire martyr.

Israël avait officiellement accepté.

Mais seuls 24 camions furent ensuite autorisés à passer la frontière.

Et sur ces 24 camions, 1 seul a pu arriver dans un entrepôt avant que son contenu soit distribué à la population.

Les autres ont été attaqués et pillés par les bandes mafieuses, protégées et encouragées par l’armée israélienne, qui assassine les policiers palestiniens cherchant à s’opposer au pillage.

Un barbecue israélien aux abords du camp d’extermination de Gaza (vidéo)

C’est pour mieux constater et prendre du plaisir

Article à commenter : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3862

Bien à vous,

do

https://mai68.org/spip3