Par Jeremy SCAHILL

Benjamin Netanyahou a été clair : sa décision d’autoriser une quantité minuscule d’aide à entrer dans Gaza est une décision tactique visant à calmer la condamnation internationale de la famine forcée d’Israël à Gaza et à ouvrir la voie à une solution finale imposée aux Palestiniens de Gaza.

« Nous allons prendre le contrôle de toute la bande de Gaza », a juré M. Netanyahu lundi dans une vidéo publiée par son bureau, annonçant qu’Israël commencerait à fournir “une aide humanitaire minimale : de la nourriture et des médicaments uniquement”. M. Netanyahu a affirmé que la pression internationale, notamment celle des sénateurs républicains pro-israéliens et de la Maison Blanche, exigeait l’apparence d’une intervention humanitaire. « Nos meilleurs amis dans le monde – des sénateurs que je sais être de fervents partisans d’Israël – nous ont prévenus qu’ils ne pourraient pas nous soutenir si des images de famine de masse apparaissaient », a-t-il déclaré. Ils viennent me voir et me disent : « Nous vous donnerons toute l’aide dont vous avez besoin pour gagner la guerre… mais nous ne pouvons pas recevoir des images de famine », a ajouté M. Netanyahu. Pour poursuivre la guerre d’anéantissement, a-t-il affirmé, « nous devons le faire de manière à ce qu’ils ne nous arrêtent pas ».

Bezalel Smotrich, allié de coalition de Netanyahou, ministre d’extrême droite et partisan de longue date de la famine, des massacres et du dépeuplement de Gaza, a approuvé la démarche de Netanyahou. M. Smotrich a déclaré que le programme d’aide permettrait à « nos amis dans le monde de continuer à nous fournir un parapluie international de protection contre le Conseil de sécurité et le Tribunal de La Haye, et pour nous de continuer à nous battre, si Dieu le veut, jusqu’à la victoire ».

Dans ce qu’il a décrit comme une conférence de presse d’urgence pour répondre aux critiques de sa propre base, M. Smotrich a exposé le programme génocidaire du gouvernement Netanyahou et expliqué pourquoi l’apparence d’autorisation de l’aide est nécessaire à un niveau stratégique. « L’aide qui entrera à Gaza dans les prochains jours est infime. Une poignée de boulangeries qui distribueront du pain pita aux gens dans les cuisines publiques. Les habitants de Gaza recevront un pain pita et une assiette de nourriture, et c’est tout. C’est exactement ce que l’on voit dans les vidéos : des gens qui font la queue et attendent que quelqu’un les serve, avec une assiette de soupe », a déclaré M. Smotrich.

« À vrai dire, tant que le dernier otage n’est pas rentré, nous ne devrions pas non plus laisser entrer l’eau dans la bande de Gaza. Mais la réalité, c’est que si nous faisons cela, le monde nous forcera à arrêter la guerre immédiatement, et à perdre. Ce serait gagner la bataille et perdre la guerre. Je suis déterminé à gagner la guerre », a déclaré M. Smotrich. « Nous sommes en train de démanteler Gaza et de la laisser à l’état de décombres, avec une destruction totale [qui n’a] pas de précédent dans le monde. Et le monde ne nous arrête pas. Il y a des pressions. Il y a ceux qui [nous] attaquent ; ils essaient de [nous] faire arrêter ; ils n’y parviennent pas. Vous savez pourquoi ils n’y parviennent pas ? Parce que nous menons [la campagne] de manière responsable et sage, et c’est ainsi que nous continuerons à le faire ».

M. Smotrich a déclaré que les forces israéliennes lançaient une campagne pour forcer les Palestiniens à se réfugier dans le sud de Gaza « et de là, si Dieu le veut, vers des pays tiers, dans le cadre du plan du président Trump. Il s’agit d’un changement du cours de l’histoire, rien de moins ».

Ces derniers jours, M. Trump a recommencé à brandir la menace qu’il avait lancée pour la première fois le 4 février lorsque M. Netanyahou lui avait rendu visite à la Maison Blanche : les États-Unis s’empareraient de la bande de Gaza et créeraient une Riviera au Moyen-Orient. « Je pense que je serais fier que les États-Unis s’en emparent et en fassent une zone de liberté », a déclaré M. Trump jeudi, une affirmation qu’il a répétée au cours du week-end dans une interview accordée à FOX News. « Gaza est un endroit désagréable. C’est ainsi depuis des années. Je pense qu’elle devrait devenir une zone de liberté, vous savez, la liberté, je l’appelle une zone de liberté », a déclaré M. Trump à l’animateur Bret Baier.

Dimanche, M. Netanyahou a déclaré que l’autorisation de l’entrée d’une « quantité minimale de nourriture » dans la bande de Gaza était motivée par « la nécessité opérationnelle de permettre l’expansion des combats intenses visant à vaincre le Hamas ». Il a ajouté qu’Israël reprendrait des livraisons d’aide limitées sur une base provisoire à partir d’environ une semaine avant un plan d’aide à plus long terme qui contournerait l’ONU et d’autres agences internationales. La nouvelle politique israélienne consiste à fournir suffisamment de nourriture aux Palestiniens de Gaza pour éviter une condamnation internationale qui pourrait avoir un impact sur sa guerre, tout en préparant le nettoyage ethnique des Palestiniens de Gaza.

L’annonce de M. Netanyahu intervient alors que les pourparlers sur un éventuel cessez-le-feu à Gaza et un échange de captifs ont repris. M. Netanyahu a insisté sur le fait qu’il ne conclurait aucun accord mettant fin à la guerre sans l’élimination totale du Hamas et la démilitarisation de l’ensemble de la bande de Gaza. Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait plus aucun prisonnier israélien détenu à Gaza, à moins qu’un accord certifié par la communauté internationale ne soit conclu, prévoyant le retrait total des forces israéliennes et une trêve à long terme.

« Nous sommes prêts à libérer les prisonniers en un seul lot, à condition que l’occupation s’engage à respecter un cessez-le-feu garanti par la communauté internationale », a déclaré dimanche Sami Abu Zuhri, chef du bureau politique du Hamas à l’étranger. Il a déclaré à Al Jazeera Mubashar : « Nous ne remettrons pas nos prisonniers à l’occupation tant qu’elle insistera pour poursuivre indéfiniment son agression contre Gaza ».

Stratégies de conquête

L’administration Trump a publiquement continué à soutenir pleinement M. Netanyahou alors que l’armée israélienne intensifie sa campagne de bombardements terroristes et de déplacements forcés dans la bande de Gaza. La Maison Blanche n’a émis aucune critique publique sur l’opération de Netanyahou, appelée « le char de Gédéon », qui vise à prendre le contrôle de toute la bande de Gaza dans ce que les responsables ont décrit comme une « conquête ».

Avant que M. Trump n’entame sa tournée au Moyen-Orient, au cours de laquelle il ne s’est notamment pas arrêté en Israël, M. Netanyahou a annoncé cette nouvelle phase de sa guerre d’anéantissement à Gaza. Si le Hamas ne se rendait pas et n’acceptait pas de libérer tous les prisonniers israéliens avant le retour de M. Trump à Washington, Israël lancerait une invasion terrestre à grande échelle et l’occupation de l’ensemble de la bande de Gaza.

Au cours du week-end, les forces israéliennes ont commencé à intensifier les opérations terrestres et ont étendu leur campagne incessante de bombardements et de frappes aériennes. Les forces israéliennes ont attaqué plusieurs hôpitaux et camps de personnes déplacées dans le cadre d’opérations qui ont tué plus de 500 Palestiniens en quelques jours. Des frappes de missiles se sont abattues sur la ville de Khan Younis, dans le sud du pays, accompagnées d’attaques d’hélicoptères et de tirs d’artillerie. Lundi, Israël a émis des ordres d’évacuation forcée dans le sud, y compris dans l’ensemble du gouvernorat de Khan Younis, ce qui a forcé les habitants paniqués à prendre ce qu’ils pouvaient et à fuir vers des sites qu’Israël avait précédemment désignés comme des zones sûres, notamment Al-Mawasi, que l’armée israélienne a ensuite attaqué.

M. Trump a noué une alliance de plus en plus étroite avec les dirigeants des pays arabes du Golfe, qui représentent des opportunités commerciales considérables pour son agenda politique et personnel. Les accords conclus par M. Trump ont créé des obstacles techniques au programme meurtrier de M. Netanyahou. Si les dirigeants de ces États n’ont pas demandé publiquement à M. Trump d’imposer un cessez-le-feu ou d’intervenir pour arrêter la marche génocidaire de M. Netanyahou, des rapports indiquent qu’ils l’ont exhorté en privé à agir rapidement pour reprendre les livraisons d’aide à Gaza et à utiliser l’influence des États-Unis pour contraindre M. Netanyahou à mettre un terme au génocide.

Lors de sa récente tournée en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis, M. Trump a peu parlé de Gaza, mais il s’est engagé à faire face à la crise humanitaire et a déclaré que l’acheminement de l’aide reprendrait. « Les gens meurent de faim », a déclaré M. Trump samedi lors d’une interview accordée à FOX News. « J’ai déjà commencé à travailler sur ce sujet. Des responsables israéliens ont déclaré que la Maison-Blanche avait commencé à faire pression sur M. Netanyahou pour qu’il autorise une levée partielle du blocus.

« Je ne pense pas qu’il y ait de différence entre la position du président Trump et celle du Premier ministre Netanyahou », a déclaré Steve Witkoff, l’envoyé spécial de M. Trump, lors d’une interview accordée dimanche à ABC News. « Tout le monde est préoccupé par les conditions humanitaires à Gaza », a-t-il ajouté. « Nous ne voulons pas d’une crise humanitaire et nous ne la laisserons pas se produire sous la surveillance du président Trump. »

Comme Drop Site l’a rapporté vendredi, le Hamas a déclaré que sa décision de libérer le citoyen américain et soldat israélien Edan Alexander lundi dernier était le résultat d’un engagement direct de Witkoff. Selon Basem Naim, membre du bureau politique du Hamas, M. Witkoff s’est directement engagé à ce que, deux jours après la libération d’Edan Alexander, l’administration Trump oblige Israël à lever le blocus de Gaza et à permettre à l’aide humanitaire d’entrer immédiatement dans le territoire. Selon M. Naim, M. Witkoff a également promis que M. Trump appellerait publiquement à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à des négociations visant à parvenir à un « cessez-le-feu permanent ». M. Naim a déclaré que les États-Unis avaient « jeté [l’accord] à la poubelle ».

Israël et les États-Unis ont fait la promotion de plans d’acheminement de l’aide à Gaza qui contourneraient un accord de cessez-le-feu, que les Nations unies et tous les groupes d’aide opérant à Gaza ont déclaré nécessaire pour faire face à la crise humanitaire aiguë. Au lieu de cela, les États-Unis et Israël ont concocté un plan impliquant une fondation « non gouvernementale » nouvellement créée et dirigée par un ancien marine américain, qui se chargerait officiellement d’établir des zones, principalement dans le sud de Gaza, pour distribuer un nombre limité de rations.

Les Palestiniens souhaitant recevoir de l’aide devraient passer par un processus de contrôle de sécurité israélien et se soumettre à des points de contrôle et à une technologie de reconnaissance faciale comme condition pour recevoir de la nourriture. Lundi, M. Netanyahu a déclaré que les sites seraient situés dans « une zone stérile entièrement contrôlée par les forces de défense israéliennes ».

Les Nations unies et plus de 200 organisations d’aide non gouvernementales ont dénoncé ce plan, affirmant qu’il était inapplicable et qu’il faisait de l’aide un instrument de guerre. La principale organisation humanitaire des Nations unies opérant dans les territoires palestiniens occupés a déclaré que ce plan visait à démanteler l’infrastructure internationale mise en place au cours de plusieurs décennies et à renforcer la domination israélienne sur l’accès des Palestiniens de Gaza aux denrées alimentaires et aux fournitures de base nécessaires à leur survie.

« Il contrevient aux principes humanitaires fondamentaux et semble conçu pour renforcer le contrôle sur les produits vitaux comme moyen de pression – dans le cadre d’une stratégie militaire », a déclaré l’équipe nationale du coordinateur humanitaire des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés le 5 mai. « C’est dangereux, cela conduit les civils dans des zones militarisées pour collecter des rations, menaçant des vies, y compris celles des travailleurs humanitaires, tout en renforçant encore les déplacements forcés ».

Traduction « Israël : 2ème à l’Eurovision, 1er en génocide » par Viktor Dedaj avec probablement toutes les fautes et coquilles habituelles.