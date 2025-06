Le taylorisme de l’épuisement (​​Anton Pannekoek)

Taylorisme de l’épuisement [1]

L’histoire entière du capitalisme, considérée d’un point de vue technico-économique comme méthode de production de tous les moyens essentiels de subsistance, consiste en une augmentation incessante de la productivité du travail. Cette augmentation s’opère par deux moyens différents : d’une part, par l’amélioration des machines et des méthodes techniques ; d’autre part, par l’augmentation de l’intensité du travail. Tous deux ont pour objectif immédiat d’accroître la plus-value et d’élever le degré d’exploitation. Alors que le premier concerne une meilleure utilisation de la matière morte, sans affecter directement les travailleurs, le second les affecte directement, puisqu’ils constituent eux-mêmes la matière vivante qu’il convient de mieux utiliser. Le système taylorien désigne une nouvelle méthode d’exploitation rationnelle de la force de travail.

Le nom de « gestion scientifique » que Taylor a donné à sa méthode indique déjà qu’il la contrastait avec les méthodes de travail habituelles pratiquées jusqu’alors. Auparavant, l’exécution du travail était laissée à l’ouvrier ; il disposait des connaissances techniques et des règles de travail transmises au fil du temps, étrangères à la direction de l’usine elle-même. Il lui appartenait donc de résoudre la tâche selon ses capacités personnelles, tandis que la direction se limitait à le « séduire », au moyen de systèmes de rémunération spécifiques, pour qu’il atteigne la vitesse et l’effort maximums possibles. Dans le système de Taylor, l’ouvrier n’organise pas son travail selon sa propre perception, mais chacun de ses mouvements lui est prescrit. Pour ce faire, l’activité doit d’abord être décomposée en ses éléments individuels au moyen d’une analyse scientifique. Ce qui se déroulait auparavant dans l’esprit de l’ouvrier – la décomposition du travail en mouvements individuels qu’il doit exécuter successivement – ​​est désormais transféré à la direction de l’usine. L’activité spirituelle et l’activité physique, presque indissociables de tout processus de travail, combinant l’application instinctive et consciente des connaissances techniques acquises, sont séparées dans ce système. La partie spirituelle relève de la responsabilité de la direction, qui procède à une analyse et une reconstruction scientifiques des opérations, tandis que le travailleur ne se retrouve confronté qu’à la partie purement mécanique et purement physique du travail.

Cette transformation est remarquablement similaire à la conversion antérieure de l’artisanat en manufacture, décrite par Marx dans Le Capital . La fabrication de biens, qui pour l’artisan ancien était un art personnel, acquis au fil de longues années d’apprentissage et constituant un ensemble indissociable de connaissances spirituelles, de perception et d’habileté manuelle, fut ensuite transférée à un mécanisme collectif d’ouvriers partiels, chacun n’exécutant que des mouvements spécifiques, tandis que l’unité spirituelle du processus global était incarnée par le capitaliste. Comme toute transformation, le système tayloriste représente également une dégradation, celle de l’ouvrier, dont le travail devient encore plus mécanique, plus terne, plus monotone et donc encore plus insupportable qu’auparavant. L’ancienne manufacture s’est transformée en industrie en remplaçant le mécanisme humain par de véritables machines. Là où l’ouvrier se contente d’actionner la machine et d’en suivre le fonctionnement, le système tayloriste n’a pas sa place. Il n’entre en jeu que là où l’ouvrier, qualifié ou non, demeure le principal facteur de production et utilise la machine. Peut-être, là aussi, la fragmentation et la mécanisation du travail ne sont-elles qu’une étape préliminaire vers un processus entièrement automatisé. Cependant, ce développement futur dépendra dans une large mesure de l’intervention de la lutte prolétarienne pour le contrôle de l’État [2] et de l’industrie.

Pour Taylor, cette transformation n’est cependant pas une fin en soi, mais simplement un moyen d’accroître la productivité. L’important est qu’elle puisse conduire à une performance nettement supérieure. Cela passe notamment par l’élimination des mouvements inutiles et des gestes inefficaces, souvent intégrés aux règles traditionnelles du travail. Si, par exemple, lors de la construction d’un mur, les briques et le mortier sont placés sur un échafaudage à une hauteur adaptée pour que le maçon n’ait pas à se pencher et puisse y accéder rapidement, cela représente une réelle économie de main-d’œuvre. Cependant, l’objectif principal n’est pas seulement cette optimisation, mais plutôt une augmentation de l’intensité de la main-d’œuvre déployée.

Taylor rejette expressément l’accusation selon laquelle son système de management engendre l’épuisement des travailleurs ; il affirme au contraire qu’il instaure des pauses dès qu’il constate des signes de fatigue excessive affectant la performance au travail. Cependant, ses longues discussions sur la « rétention de la main-d’œuvre » et l’« évitement du travail » par les travailleurs illustrent la réalité de ce problème. Il est convaincu que les travailleurs ne se dépensent pas au maximum, ne donnent pas le meilleur d’eux-mêmes, mais, au contraire, travaillent délibérément à un rythme plus lent, juste assez pour donner l’impression de se dépenser. Éradiquer cette mauvaise habitude chez les travailleurs est l’objectif principal de sa nouvelle méthode de management. En décomposant le travail en mouvements individuels et en déterminant leur durée exacte au moyen d’un chronomètre, la direction obtient le contrôle strict du temps nécessaire à l’exécution ininterrompue du travail. Dès le départ, elle impose au travailleur une tâche spécifique et précisément prescrite, une charge de travail qu’il doit accomplir – « la caractéristique la plus frappante du nouveau système est la notion de charge de travail », explique Taylor lui-même. Ceux qui atteignent l’objectif reçoivent une prime supplémentaire sur leur salaire ; Ceux qui ne parviennent pas à terminer la tâche sont considérés comme inaptes et licenciés. Grâce à cette méthodologie, Taylor a pu tripler, voire quadrupler, la production dans de nombreux cas. C’est là toute l’importance de son système pour les entrepreneurs, dont les profits augmentent de façon exponentielle. Il est également important pour les travailleurs, désormais soumis à des efforts bien plus intenses qu’auparavant.

Il est évident que le travailleur ne se donne pas le maximum de son plein gré. D’abord, il n’a aucune raison de le faire, puisque seul le profit du capitaliste augmente, tandis qu’à long terme, son salaire reste stable, malgré des incitations temporaires sous forme de primes. S’il le faisait, sa force de travail s’épuiserait rapidement, et il s’épuiserait et s’affaiblirait, tel un citron pressé, incapable de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Par souci de préservation et par devoir envers sa famille, il doit gérer avec soin son seul atout : sa force de travail. L’industriel, quant à lui, qui trouve facilement un remplaçant sur le marché du travail, cherche par tous les moyens à l’obliger à exploiter sa force de travail au maximum ; dans cette guerre silencieuse pour les intérêts les plus fondamentaux, la gestion taylorienne devient une arme nouvelle et redoutable aux mains des entrepreneurs. Les courtes pauses et les mouvements superflus et non rentables découlent du besoin naturel du corps humain d’alterner entre repos et mouvement de tous les organes. C’est uniquement grâce à ces pauses dans le travail qu’il est possible de supporter une journée de 8 ou 9 heures. Si ces pauses sont supprimées et que tout le temps est consacré à un seul mouvement intense et répétitif – une intensité qui ne pourrait normalement être maintenue que pendant de brefs instants – le corps subira de graves dommages. L’organisme humain n’est pas une machine ; s’il est contraint de fonctionner à ce niveau, il se détériorera inévitablement et deviendra plus rapidement inutilisable. Taylor pense pouvoir éviter cet effet en instaurant des pauses en cas de fatigue. Cependant, cela ne fait que supprimer la sensation de fatigue. Il est bien connu qu’un corps fatigué peut être contraint de continuer à travailler par une forte excitation ou un effort de volonté, mais les conséquences n’apparaissent que plus tard. Ce n’est pas la sensation de fatigue qui détermine l’usure du corps, mais l’effort réellement fourni. La réalité est que partout où le système de Taylor est appliqué depuis des années, les travailleurs s’épuisent et s’épuisent plus rapidement qu’auparavant.

Il n’est pas étonnant que la classe ouvrière observe avec crainte l’avancée inexorable de ces nouvelles méthodes. Cette avancée est d’autant plus difficile à contenir que le système traite chaque travailleur de manière isolée, encourage l’égoïsme individuel, affaiblit la solidarité et élimine l’organisation collective. En réalité, leur introduction est difficilement évitable ; les travailleurs sont incapables de lutter efficacement contre des méthodes d’exploitation plus avancées. Cependant, dans un pays doté d’une organisation syndicale développée et consolidée comme l’Allemagne, il est possible d’adopter certaines mesures pour garantir une influence et un certain degré de participation à la prise de décision, ainsi que pour établir un contrôle sur sa mise en œuvre, afin de minimiser les dommages causés aux travailleurs. Les moyens techniques pour y parvenir sont déjà en discussion au sein des syndicats. L’essentiel, cependant, est la conquête du pouvoir, seul moyen d’imposer la volonté et les intérêts des travailleurs au monde des affaires. Ainsi, la principale exigence du moment est le renforcement de ce pouvoir, car il constitue le fondement de la survie de la classe ouvrière. Et ce pouvoir ne peut être obtenu que par le renforcement de l’organisation [3] et par une lutte révolutionnaire vigoureuse contre toute la structure de domination bourgeoise.

[1] Ce texte a été traduit de sa version originale allemande, publiée dans le Leipziger Volkszeitung le 25 juillet 1914. À cette fin, le journal numérisé , la transcription disponible sur Internet et la traduction en néerlandais , disponible sur le portail Arbeidersstemmen , ont été consultés .

[2] Durant cette période, 1914, Pannekoek reproduisit la conception politique hégémonique qui identifiait le moment initial du processus révolutionnaire à la prise de contrôle de l’État par la classe prolétarienne et, par conséquent, à la nationalisation des moyens de production, bien que l’auteur ait critiqué cette position (voir l’article « Le socialisme d’État », de 1913). Ce n’est qu’avec les expériences révolutionnaires de 1917 à 1923, notamment les révolutions allemande et russe, que Pannekoek commença à défendre, sans ambiguïté, le socialisme comme un processus révolutionnaire exigeant, à tout moment et à chaque étape, l’abolition de l’État et des rapports sociaux capitalistes. (Note de Crítica Desapiedada)

[3] Dans ce contexte, Pannekoek entendait par « organisation » les syndicats et les partis censés représenter la classe ouvrière. À un autre moment, des années 1920 jusqu’à sa mort en 1960, sa position changea. Pannekoek commença à s’opposer radicalement aux partis et aux syndicats, remplaçant ces anciennes organisations par des conseils ouvriers. Voir l’article : Pannekoek : Des organisations bureaucratiques à l’auto-organisation – Nildo Viana (Note de Crítica Desapiedada)