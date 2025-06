Est-ce qu’Israël contrôle l’Amérique, ou est-ce l’Amérique qui contrôle Israël?

97 Views

par Eric Zuesse

Le 23 mai 2020, j’avais titré «Israël : un ennemi de l’Amérique» et j’expliquais que, bien que les contribuables américains versent chaque année 3,8 milliards de dollars à Israël, dont 3,3 milliards servent à financer des fabricants d’armes américains comme Lockheed Martin pour l’approvisionnement d’Israël en armes, Israël se comporte comme un ennemi des États-Unis (ou du moins du peuple américain), et NON comme un ami, et pas seulement comme un neutre. Cet article m’a amené à me demander si le gouvernement américain contrôle le gouvernement israélien, ou l’inverse ; et je vais maintenant présenter ma conclusion à ce sujet (le gouvernement américain est contrôlé par le gouvernement israélien) en présentant d’abord les éléments que je considère comme les plus pertinents pour trancher la question.

Ce que le colonel Douglas MacGregor dément farouchement… Les États-Unis contrôlent le gouvernement israélien (Douglas Macgregor) – les 7 du quebec. Selon lui le chien américain contrôle sa queue et non l’inverse. Les milliardaires contrôlent l’Amérique.

La méchanceté des dirigeants d’Israël est flagrante depuis sa fondation en 1948, mais Israël a bénéficié du soutien massif du gouvernement américain tout au long de cette période. Albert Einstein était un Américain de premier plan lorsqu’il fut l’un des signataires d’une lettre adressée au rédacteur en chef du New York Times, le 4 décembre 1948, dans laquelle lui et de nombreux autres juifs américains de premier plan condamnaient comme «fascistes» (mais les Américains n’avaient-ils pas combattu les fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale ?) Menahem Begin et Yitzhak Shamir et leurs bandes qui massacrèrent des villages arabes entiers afin de s’emparer de leurs terres pour les juifs sionistes et les faire s’approprier Israël.

Les signataires de la lettre condamnaient fermement ce mouvement – celui qui a créé cet Israël raciste de l’apartheid -, le qualifiant de «proche, par son organisation, ses méthodes, sa philosophie politique et son attrait social, des partis nazi et fasciste», contre lesquels l’Amérique avait mené la Seconde Guerre mondiale. Mais le gouvernement américain actuel représente ces «partis nazis et fascistes» contre leurs victimes (les Palestiniens), même si, pendant la Seconde Guerre mondiale, des Américains sont morts en combattant des individus aussi pervers que les fondateurs du gouvernement israélien. (Israël a été créé non seulement par des juifs racistes-fascistes comme Ben Gourion, mais surtout par le chrétien Harry Truman, qui fut le pire président américain de tous les temps ; il a déclenché la Guerre froide et a engagé l’Amérique sur la voie impérialiste que l’on appelle aujourd’hui le «néo-conservatisme», laquelle a également conduit à l’invasion américaine de l’Irak en 2003 et à d’autres entreprises impérialistes de conquête mondiale qui ont détruit de nombreuses nations.

Presque aussitôt après la mort de Roosevelt, Truman a transformé le gouvernement en un gouvernement qui est devenu depuis lors systématiquement néoconservateur – des décennies avant même que ce terme, «néo-conservatisme», pour la version américaine de l’idéologie raciste-fasciste-impérialiste, ou «nazie», n’existe. Truman fut le premier néoconservateur.)

Les Américains ont-ils eu tort, pendant la Seconde Guerre mondiale, de combattre les nazis et les fascistes, ou sont-ils conscients que le gouvernement américain actuel protège les nazis et les fascistes idéologiques d’Israël contre tout droit des Palestiniens – contre tout droit des descendants des survivants de l’impérialisme fasciste raciste juif, ou «nazisme» ? Israël représente-t-il réellement les valeurs américaines, ou plutôt celles des ennemis de l’Amérique, tels que l’actuel gouvernement américain lui-même (comme nous le verrons plus loin) ? Non seulement Israël représente l’idéologie contre laquelle les États-Unis, sous Roosevelt, sont entrés en guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a même été en guerre CONTRE les États-Unis.

Le 8 juin 1967, Israël a intentionnellement attaqué et coulé l’USS Liberty, tuant 34 de nos marins et en blessant 172 autres. L’enquête officielle du gouvernement américain, menée par une commission d’étude indépendante dirigée par l’amiral Thomas H. Moorer, a révélé qu’«après huit heures de surveillance aérienne, Israël a lancé une attaque aérienne et navale de deux heures contre l’USS Liberty, le navire de renseignement le plus sophistiqué au monde». «Des avions israéliens banalisés ont largué des bombes de napalm sur le pont du Liberty et tiré des canons de 30 mm et des roquettes sur notre navire». «Des torpilleurs israéliens sont ensuite revenus mitrailler à bout portant trois des radeaux de sauvetage du Liberty, mis à l’eau par les survivants pour secourir les blessés les plus graves». Il existe des preuves irréfutables que l’attaque israélienne était une tentative délibérée de détruire un navire américain et de tuer tout son équipage. Israël a commis des meurtres contre des militaires américains et un acte de guerre contre les États-Unis. La Maison-Blanche a délibérément empêché la marine américaine de venir en aide au Liberty. Les membres d’équipage survivants ont ensuite été menacés de «cour martiale, d’emprisonnement ou pire» s’ils révélaient la vérité ; ils ont été abandonnés par leur propre gouvernement. La Maison-Blanche a délibérément dissimulé les faits de cette attaque au peuple américain. Cette attaque reste le seul incident naval grave n’ayant jamais fait l’objet d’une enquête approfondie du Congrès ; à ce jour, aucun membre d’équipage survivant n’a été autorisé à témoigner officiellement et publiquement à ce sujet. Il y a eu une dissimulation officielle sans précédent dans l’histoire navale américaine.

Le 8 juin 2005, l’Association des vétérans de l’USS Liberty a remis à l’agent exécutif du secrétaire américain à la Défense, Donald H. Rumsfeld, son propre rapport d’étude de 35 pages étayant cette affirmation et appelant à des représailles. Ce rapport citait Richard Helms, directeur de la CIA au moment de l’attaque contre l’USS Liberty. Il soutenait, selon les termes de Helms, «la conclusion de la commission selon laquelle il ne faisait aucun doute que les Israéliens savaient exactement ce qu’ils faisaient en attaquant le Liberty. Je n’ai toujours pas compris pourquoi il a été jugé nécessaire d’attaquer ce navire ni qui a ordonné l’attaque». L’Association des vétérans a conclu que «le fait que le gouvernement israélien et ses représentants aux États-Unis aient travaillé si longtemps et si dur pour empêcher une enquête en dit long sur les conclusions qu’une telle enquête pourrait révéler. L’Association des vétérans de l’USS Liberty, Inc. insiste respectueusement pour que le secrétaire à l’Armée de terre convoque une commission d’enquête afin de mener l’enquête complète qui aurait dû être menée il y a trente-huit ans». Leurs études et leurs appels ont été tout simplement ignorés (non seulement par «notre» gouvernement, mais aussi par ses médias d’information, y compris les plus influents).

La cause des Palestiniens est aussi celle du peuple américain. Le gouvernement américain actuel, bipartisan au sein de ses deux partis politiques, ne représente pas le peuple américain : il nous est hostile et ne fait que ce qu’il doit pour nous faire croire le contraire de la triste réalité : l’Amérique est une dictature dirigée uniquement par ses milliardaires (des deux partis politiques et de toutes les religions).

Lorsqu’Einstein et d’autres éminents juifs américains ont écrit en 1948 pour condamner les créateurs d’Israël, voici le contexte historique immédiat :

L’étude de 452 pages, publiée en 1974 et intitulée «La population d’Israël», réalisée pour le Centre démographique du cabinet du Premier ministre en Israël et par l’Institut du judaïsme contemporain de l’Université hébraïque de Jérusalem, mentionne brièvement, à la page 401, qu’il y avait «environ 1 200 000 Arabes installés en Palestine à la fin de 1947» et reconnaît également que le nombre total d’Arabes alors «sur le territoire d’Israël» était de 777 700. La page suivante mentionne ensuite, également brièvement, que «le nombre de non-juifs présents en Israël en 1949 (y compris certains rapatriés en 1949) est estimé à environ 160 000». (Ce nombre incluait non seulement les Arabes mais tous les «non-juifs», comme les chrétiens non-arabes.) Donc : même Israël (bien qu’ils ne l’affirment jamais explicitement, car c’est tellement accablant) a reconnu que plus de (777 700-160 000=) 617 770 des 777 700 Arabes qui étaient «sur le territoire d’Israël» en 1947, soit plus de 80% d’entre eux, avaient disparu en 1949. Bien qu’ils n’affirment jamais cette élimination de plus de 80% des Arabes de cette terre, ils donnent ces chiffres, à partir desquels tout lecteur qui sait additionner et soustraire conclura inévitablement qu’au moins 80% des Arabes ont disparu d’Israël en 1948, qui se trouve être l’année de la création d’Israël. Plus de 80%. Seulement moins d’un cinquième d’entre eux étaient encore en Israël. Les chrétiens européens – pas seulement les Allemands, et pas seulement en Allemagne, mais dans de nombreux pays – ont perpétré l’Holocauste contre les juifs, et ces plus de 80% d’Arabes d’Israël ont été traités par ces juifs survivants de façon remarquablement semblable à ce que les chrétiens européens avaient traité tant d’entre eux. Ces juifs ont absorbé ce qui avait été la pire culture chrétienne majoritaire (notamment son intolérance antijuive omniprésente, bien que visant désormais une cible différente) et l’ont ensuite pratiquée contre les musulmans locaux de cette partie de l’Arabie. Qu’ils aient ou non mis en pratique ce qu’ils prêchaient, ils ont mis en pratique ce qu’ils avaient appris. Et sans le soutien constant et annuel du peuple américain, cela n’aurait pas pu se produire et se produit encore. Cela n’aurait pas eu lieu.

Le 29 avril 2020, le grand journaliste d’investigation américain indépendant Gareth Porter titrait : «Avec des documents nucléaires apparemment fabriqués, Netanyahou a poussé les États-Unis vers la guerre contre l’Iran», et il rapportait qu’il y avait «peu de doutes sur le fait que les documents présentés aux services de renseignement occidentaux en 2004 aient été, en réalité, créés par le Mossad». Ce sont ces documents qui ont servi de base aux sanctions américaines contre l’Iran pour son programme d’armement nucléaire (qu’Israël possède lui-même), que l’Iran ne possédait pas et ne recherchait même pas ; il s’agissait de faux documents israéliens. «Les multiples tromperies de Netanyahou ont été remarquablement efficaces, malgré des manœuvres grossières que tout média diligent aurait dû déceler. Par sa manipulation des gouvernements et des médias étrangers, il a pu entraîner Donald Trump et les États-Unis dans un dangereux processus de confrontation qui a conduit les États-Unis au bord du précipice d’un conflit militaire avec l’Iran» – au lieu d’un conflit contre Israël (ce qui était justifié). Netanyahou a même menti en prétendant qu’Hitler n’était pas à l’origine de l’idée d’exterminer tous les juifs du monde, mais que c’était le dirigeant palestinien qui l’avait lancée. Tout comme Hitler a menti pour «justifier» la propagation de sa haine, Netanyahou le fait aussi, tout comme Pompeo, Blinken et tous les responsables américains des affaires internationales – de toutes les présidences depuis Truman. La plus grande différence entre Israël et l’Amérique est peut-être que seul le régime américain prétend «respecter l’État de droit» et «protéger les droits de l’homme», alors qu’il viole ouvertement ces deux droits. L’hypocrisie éhontée du régime américain est sans précédent et historiquement unique, mais pour le reste, il s’agit d’un gouvernement fasciste plutôt normal – voire carrément nazi (comme celui d’Israël).

Les contribuables américains dépensent 3,8 milliards de dollars par an en dons à Israël, dont 3,3 milliards sont destinés à l’armée israélienne. Tout Américain (y compris tous les présidents récents) qui a contribué à nous imposer ce fardeau est un traître envers l’Amérique, tout comme tout Américain qui a caché ou tenté de cacher la réalité au public américain, au lieu de la révéler et de la poursuivre. Ce gouvernement, par de tels menteurs, viole l’esprit du peuple américain afin d’instaurer cette «démocratie» d’électeurs trompés.

En 2024, les 3,8 milliards de dollars versés au gouvernement nazi israélien ont été portés à 18 milliards de dollars afin de fournir à Israël les armes, Est-ce qu’Israël contrôle l’Amérique, ou est-ce l’Amérique qui contrôle Israël ? – Réseau Internationalles munitions et les renseignements satellitaires nécessaires pour exterminer les Gazaouis (sous couvert de propagande pour «vaincre le Hamas») et pour intensifier les vols de terres et de biens des Palestiniens de Cisjordanie.

Ces fléaux sont politiquement bipartites aux États-Unis : les milliardaires qui contrôlent les DEUX partis politiques américains le souhaitent ; c’est donc la politique du régime américain et de ses médias d’information.

Je pensais autrefois que le gouvernement américain contrôlait le gouvernement israélien, mais je crois désormais que c’est l’inverse, car tout semble indiquer que le gouvernement américain est contrôlé par le gouvernement israélien. Chaque fois que le gouvernement américain exhorte Israël à modérer son nazisme (pour des raisons d’apparence internationale), la réponse du gouvernement israélien a été d’ignorer la demande du régime américain d’adoucir ses actions ; la demande du gouvernement américain visant à ce que le gouvernement israélien rende la barbarie israélienne moins visible afin de ne pas ternir excessivement la réputation internationale de l’Amérique est rejetée. Le régime américain sera ainsi couvert de honte car, pour une raison ou une autre, il refuse de déclarer Israël comme son ennemi, comme il l’a toujours été. Il est clair qu’Israël incarne le nazisme juif, qu’il appelle «sionisme». Bien sûr, n’importe qui peut être sioniste, tout comme, à l’époque d’Hitler, n’importe qui (sauf un juif) pouvait être nazi. Et en Amérique, il y a beaucoup de sionistes chrétiens, pas seulement des juifs. Et, d’une certaine manière, les sionistes – en Israël comme aux États-Unis – ont une emprise quasi totale sur «notre» gouvernement. Et la quasi-totalité du reste de notre population est tout simplement passive face à cela.

Telle est la réalité. Est-ce acceptable ? Sinon, l’accepterons-nous, ou remplacerons-nous plutôt le régime qui nous contrôle ? (De toute façon, ce régime, ce sont nos milliardaires.) Si oui, comment ?

source : The Intel Drop via Marie-Claire Tellier Est-ce qu’Israël contrôle l’Amérique, ou est-ce l’Amérique qui contrôle Israël ? – Réseau International