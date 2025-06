ISRAËL et la Bombe – Un livre excellent dont les médias ne parlent pas

163 Views

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6158

Bonjour à toutes et à tous,

Tandis que les religieux au pouvoir en Iran interdisent l’arme atomique, tandis que l’Iran a signé le traité de non-prolifération nucléaire (TNP), et accepte la surveillance de l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique) ; Israël n’a jamais signé le TNP et refuse les visites de l’AIEA.

Je vous propose aujourd’hui un livre excellent dont les médias ne parlent pas : ISRAËL et la Bombe



do

http://mai68.org/spip3 Bien à vous,do

Un livre dont les médias ne parlent pas !

Le livre qui révéla l’existence de la bombe atomique israélienne en 1998 enfin traduit en français. Il est bourré de références et d’annotations. Pour savoir exactement de quoi il parle ou pour le commander cliquer ici.

« Un livre sur un sujet évidemment fondamental. (…) Et bravo aux Éditions Demi-Lune pour l’avoir édité en français. Voilà qui comble une grave lacune ! » Jean-Pierre CHEVENEMENT, ancien ministre

« (…) Une contribution majeure à la connaissance de l’histoire nucléaire globale. » Benoît PÉLOPIDAS, préfacier du livre, CERI à Sciences-Po

« (…) Le livre d’Avner Cohen présente un intérêt exceptionnel. Première étude universitaire sur l’histoire du projet, richement documentée, elle dévoile certains des principaux mystères entourant les événements, à la lumière de nombreuses sources jusqu’ici inexploitées. (…) » Uri BAR-JOSEPH, Jewish History

« Un ouvrage d’érudition, comprenant plus de 1 200 notes, et qui pourtant se lit comme un roman. (…) Il n’a pas été facile à Avner Cohen d’écrire ce livre. Il a dû briser le code du silence qui entoure toute discussion sur les armes nucléaires dans son pays. Mais il a fait plus qu’un superbe travail en retraçant l’histoire politique du programme nucléaire israélien depuis le commencement dans les années 1950 jusqu’à l’acceptation par les États-Unis dans les années 1970, et en analysant en détail comment cette politique d' »opacité nucléaire » a évolué, et ce qui l’a rendue possible : il a réalisé un exploit (…) » Lawrence KOLB, New York Times Book Review

L’auteur : Avner COHEN

Chercheur universitaire de renom, Avner Cohen a travaillé aux Archives de la Sécurité nationale de l’Université George Washington. Il a enseigné et mené des recherches dans de prestigieuses universités américaines et israéliennes, et publié de nombreux articles sur des sujets aussi divers que la théorie politique, la prolifération et l’éthique nucléaires, ou l’histoire d’Israël. Considéré comme l’un des meilleurs spécialistes des questions de prolifération nucléaire, il enseigne actuellement au Middlebury Institute of International Studies (MIIS, en Californie), et est directeur du programme éducatif au James Martin Center for Nonproliferation Studies.

TABOU

Bien qu’Israël ait franchi le Rubicon nucléaire à l’aube de la guerre des Six Jours, en 1967, il entretient toujours l’ambiguïté au sujet de ses capacités en ce domaine. Comment cette attitude d’« opacité » est-elle possible, et comment a-t-elle évolué ?

Jusqu’à ce jour, il n’existait pas de compte-rendu détaillé de l’histoire du nucléaire israélien. Les différentes publications sur le sujet se basaient surtout sur des rumeurs, des fuites, et des spéculations journalistiques. Dans son livre, Avner Cohen en reconstitue méticuleusement l’histoire politique à travers des milliers de documents officiels, américains et israéliens, et plus de 150 entretiens avec quelques-uns des principaux protagonistes de cette aventure.

Cohen se concentre sur la période durant laquelle se réalisa le rêve de David Ben Gourion : faire d’Israël une puissance nucléaire. Il retrace la genèse du programme nucléaire israélien, depuis la création de la Commission israélienne à l’énergie atomique en 1952, jusqu’aux négociations entre le Président Nixon et la Première ministre Golda Meir – qui aboutirent à l’actuelle stratégie du secret –, en passant par le partenariat avec la France, qui donna à Israël la technologie sophistiquée dont il avait besoin, et par l’échec des renseignements américains à identifier le projet Dimona pour ce qu’il était. L’auteur analyse également les raisons complexes pour lesquelles Israël dissimule son programme nucléaire : de la crainte des réactions du monde arabe et d’un débat en Israël même, au respect de l’engagement américain en matière de non-prolifération.

Le professeur Cohen met en évidence les questions essentielles et les nombreuses zones d’ombre qui entourent le nucléaire israélien. Cet ouvrage constituera une révélation pour nombre de lecteurs, spécialement en France, de même qu’une inestimable source d’informations pour quiconque s’intéresse aux questions de la prolifération nucléaire, de la politique au Moyen-Orient, de l’histoire d’Israël, ainsi qu’aux relations de ce pays avec la France ou les États-Unis.

Livre de référence sur le sujet, universellement salué par la critique, et qui a valu à son auteur quelques déboires avec la censure militaire, Israël et la Bombe est enfin disponible en français. Il nous permet également de mieux comprendre les peurs que suscite le programme nucléaire iranien, aussi bien en Israël que dans la classe politique française.

PDF de présentation, ET extraits du livre :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6158

Pour commander le livre aux Éditions Demi-Lune, cliquer ici :

https://www.editionsdemilune.com/collection-resistances/21-israel-et-la-bombe.html

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3