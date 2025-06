Discussion sur l’attaque terroriste américano-israélienne contre l’Iran – (Moon Alabama, Crooke, Grossi)

120 Views

Par Moon of Alabama – Le 18 juin 2025

Alastair Crooke résume les premiers jours de la guerre menée par USraël contre l’Iran:

En termes généraux, la tentative d’Israël et des services de renseignement alliés de lancer une « attaque psychologique synergique » surprise contre l’État iranien par le biais de décapitations simultanées dans plusieurs domaines, d’assassinats de scientifiques, de perturbations des systèmes de défense aérienne et de l’insertion d’équipes de saboteurs à bord de drones, a échoué. Elle n’a pas atteint le résultat escompté, à savoir paralyser et semer la panique parmi les dirigeants iraniens, voire créer un espace propice à l’instauration du changement de régime « espéré ». (Cela ne s’est jamais produit. Les Iraniens mettent de côté leurs divergences politiques et se rallient à la souveraineté nationale). Au contraire, malgré la perte de huit commandants militaires, le système s’est rapidement réinitialisé : les systèmes de défense aérienne ont été rétablis en moins de 8 heures et l’Iran a riposté par des attaques de missiles contre Israël. Le fait est que, mis à part des dégâts superficiels, le programme nucléaire iranien n’a subi aucun revers. Et pour être clair, cela n’a jamais été l’objectif d’Israël. Ce pays n’a tout simplement pas la capacité de détruire des infrastructures enfouies à 800 mètres dans les montagnes. Il espère plutôt (avec ses alliés, les États-Unis et les pays européens) un « changement de régime ». […] La situation s’est donc inversée par rapport à celle du 13 juin. Israël est désormais en grande difficulté : ses défenses aériennes fonctionnent mal et ce sont les infrastructures clés d’Israël qui subissent des dommages importants (vérifiés). En gros, tous les politiciens israéliens supplient désormais les États-Unis d’entrer en guerre à leur place. Gila Gamliel, ministre et membre du cabinet israélien : « Nous exigeons catégoriquement que les États-Unis se joignent à la guerre contre l’Iran ».

Alors qu’hier, il semblait d’abord que Trump pourrait se joindre à la guerre avec une action plus ouverte, cela a changé après une réunion avec son conseil de sécurité nationale.

Comme l’observe Larry Johnson :

Trump a continué à publier des messages intempestifs sur Truth Social jusqu’à ce qu’il convoque une réunion de son conseil de sécurité nationale à Washington, DC, cet après-midi. Quelque chose s’est produit lors de cette réunion qui a fait dérailler ce qui semblait être une collision inévitable avec l’Iran, car les publications suivantes de Trump sur les réseaux sociaux se sont concentrées uniquement sur des questions domestiques banales, telles que l’installation de deux nouveaux mâts pour drapeaux dans l’enceinte de la Maison Blanche. J’ai vu un article affirmant que Trump donnait 24 heures à l’Iran pour se rendre. Cela n’arrivera pas.

L’ayatollah Khamenei confirme que « cela n’arrivera pas » :

Khamenei.ir @khamenei_ir – 11 h 18 UTC · 18 juin 2025 Le président américain nous menace. Avec sa rhétorique absurde, il exige que le peuple iranien se rende à lui. Ils devraient proférer des menaces contre ceux sur qui ces menaces fonctionnent. La nation iranienne n’est pas effrayée par de telles menaces.

Depuis le premier jour de la guerre, les forces israéliennes ont lancé des vagues d’attaques contre l’Iran, chacune suivie d’une vague d’attaques de missiles par les forces iraniennes. Aucune des deux parties ne dispose de défenses aériennes suffisantes pour arrêter toutes les frappes. Aucune des deux parties n’a la suprématie aérienne sur le territoire de l’autre pays.

L’Iran a intercepté des drones à longue portée provenant d’Israël. Il affirme avoir abattu plusieurs avions F-35, mais n’a fourni aucune preuve à cet égard. Israël a déclaré avoir touché des lanceurs de missiles iraniens. Cependant, les preuves vidéo de ces frappes sont insuffisantes et de nombreux impacts semblent avoir touché des leurres.

Les représailles mutuelles devraient se poursuivre pendant un certain temps. L’Iran dispose de plusieurs milliers de missiles. Il tire à la fois des missiles anciens, qui peuvent être interceptés, et des missiles nouveaux, qui ne peuvent pas l’être. Il a changé de tactique, passant d’une frappe importante par jour à plusieurs frappes quotidiennes de moindre envergure.

La défense aérienne israélienne semble encline à se tirer dessus. Le nombre d’intercepteurs utilisés est limité, selon le Wall Street Journal (archivé). Il se peut qu’ils soient épuisés dans moins de deux semaines.

Israël affirme avoir lancé quelque 800 frappes contre l’Iran, touchant 1 000 cibles. Il affirme également que l’Iran a tiré 400 missiles et 1 000 drones, dont seulement 20 missiles ont atteint leurs cibles et 200 drones ont atteint Israël sans toutefois toucher quoi que ce soit. Je peux vous assurer qu’aucun de ces chiffres n’est vrai.

Les deux parties censurent les résultats des frappes. D’après ce que l’on sait, les deux semblent avoir subi des dommages importants.

Mais l’Iran est un pays beaucoup plus grand. Il compte plus de dix fois plus d’habitants qu’Israël. Sa superficie est de 1,5 million de kilomètres carrés, contre 21 000 kilomètres carrés pour Israël. L’Iran est en grande partie autosuffisant. Il dispose d’une industrie très diversifiée et d’une main-d’œuvre bien formée qui peut passer de la production civile à la production militaire. Israël dépend des importations, qui peuvent être interrompues. Son industrie est petite et très concentrée dans quelques domaines.

Il ne fait aucun doute que l’Iran gagnerait une (longue) guerre d’usure.

C’est pourquoi Israël a besoin que les États-Unis interviennent.

Je doute encore que Trump, malgré ses discours, soit prêt à le faire. Le risque est élevé et l’issue incertaine. Même si les bombardiers américains parviennent à détruire les centrifugeuses iraniennes, enfouies sous les montagnes, l’Iran sera en mesure de reconstituer son programme nucléaire en quelques mois.

Ses services de renseignement lui diront que cette menace n’est pas vaine :

Khamenei.ir @khamenei_ir – 11:38 UTC · 18 juin 2025 L’entrée des États-Unis dans cette affaire [la guerre] est 100 % à leur détriment. Les dommages qu’ils subiront seront bien plus importants que ceux que l’Iran pourrait encourir.

Au Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie et la Chine ont pris des positions fermes contre la guerre d’agression menée par Israël. Ni l’une ni l’autre n’apporte un soutien public à l’Iran, du moins pas pour l’instant. Le contenu de quelques avions de transport arrivant en Iran en provenance de Chine ne changera pas la donne.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. https://lesakerfrancophone.fr/fil-de-discussion-sur-la-guerre-contre-liran-4

Par Alastair Crooke – Le 17 juin 2025 – Source Conflicts Forum

Alors que Trump tergiverse et semble confus sur ce qu’il devrait faire exactement ensuite, il « envoie » Vance et Witkoff « négocier avec l’Iran ». Puis, dans la foulée, il publie sur Truth Social, menaçant que “tout le monde devrait immédiatement évacuer Téhéran !” (Pur style israélien).

De toute évidence, sa décision, pour l’instant, est de garder toutes les options ouvertes.

La situation dans les termes les plus généraux est que la tentative d’Israël et des services de renseignement alliés de lancer un « choc psychique synergique » surprise contre l’État iranien par des décapitations simultanées multidomaines, des assassinats de scientifiques, la perturbation des systèmes de défense aérienne et l’insertion d’équipes de saboteurs de drones, a échoué.

Il a échoué dans son résultat attendu – celui de paralyser et de paniquer les dirigeants iraniens et même de créer l’espace pour que « l’ambiance espérée » de changement de régime s’installe. (Cela n’est jamais arrivé. Les Iraniens enterrent les différences politiques et se rallient à la souveraineté nationale).

Au contraire, malgré la perte de huit commandants de ligne militaires, le système a rapidement redémarré : les systèmes de défense aérienne ont été rétablis en moins de 8 heures et l’Iran a riposté par des attaques de missiles contre Israël.

Le point ici était que – mis à part des dommages superficiels – il n’y a eu aucun recul du programme nucléaire iranien. Et pour être clair, cela n’a jamais été l’objectif israélien. Ils n’ont tout simplement pas la capacité de détruire les infrastructures enfouies à 800 mètres dans les montagnes. Ils (avec leurs alliés – les États-Unis et les États européens) espèrent plutôt un « changement de régime« .

Comme l’écrit Chaim Leveson dans Haaretz :

Quatre jours après le début de la guerre d’Israël contre l’Iran, ses objectifs deviennent plus clairs : l’objectif n’est pas seulement d’arrêter le projet nucléaire iranien, mais de renverser le régime des ayatollah et de le remplacer par un régime qui mettra fin au programme de lui-même. Un homme qui a rencontré Netanyahu lundi a décrit son humeur comme « de moi à Moïse, notre maître« . Les installations nucléaires iraniennes ne retiennent plus l’attention. Une source israélienne [a expliqué] : « Nous préparons tout pour les États-Unis. Comme au football, nous avons percé la défense adverse … et maintenant nous leur avons donné une passe dans la surface où ils sont seuls devant le gardien de but« . L’objectif de Netanyahu est de brûler l’Iran et d’espérer que la mégalomanie de Trump et son désir de laisser un héritage l’amèneront à se joindre à la destruction des sites nucléaires iraniens, et peut-être de tout le régime …

La situation s’est donc inversée par rapport à celle du 13 juin. Israël est maintenant en grande difficulté : ses défenses aériennes fonctionnent mal et Israël subit des dommages importants (vérifiés) sur des actifs clés. Fondamentalement, chaque politicien en Israël supplie maintenant les États-Unis d’entrer en guerre pour eux.

Gila Gamliel, ministre et membre du Cabinet israélien : « Nous exigeons catégoriquement que les États-Unis se joignent à la guerre contre l’Iran”.

Que va faire Trump ? Pour le moment, l’Administration dit que les États-Unis resteront à l’écart à moins et jusqu’à ce qu’un Américain soit tué. Levenson remarque :

Un visiteur fréquent à la Maison Blanche [a déclaré] lundi que « J’ai demandé aux gens du président. La question n’est pas du tout sur la table pour eux. Et il n’y a aucune raison pour que ce soit le cas. Israël fait le travail de l’Amérique. Ils ont donné le feu vert à Israël, ça suffit. »

Ensuite, il y a Vance et Witkoff envoyés à l’étranger pour discuter avec les Iraniens. Mais ces derniers disent « pas de pourparlers« , à moins qu’Israël ne cesse complètement le feu.

Pourtant, même cela, les pourparlers, ne sécurisent rien pour Trump à moins qu’il ne quitte sa dernière position déclarée (énoncée par Witkoff mercredi dernier): « Pas d’enrichissement iranien; la destruction des infrastructures d’enrichissement et une nouvelle « détermination » trumpienne — que les missiles balistiques iraniens sont autant une menace existentielle pour Israël, les États-Unis et le « Monde libre » que le programme nucléaire« .

En tant que telles, les demandes de Trump sont maximalistes au point d’être effectivement un appel à la capitulation. Cependant, l’Iran, pour l’instant, l’emporte dans les échanges de missiles. Son peuple est rallié et a une longue histoire de souffrances et de morts. Les Israéliens ne sont habitués ni à l’un ni à l’autre. Ils appellent à l’aide américaine. Trump s’attend-il de manière réaliste à ce que l’Iran capitule à Oman face à Vance et Witkoff ? Ça n’arrivera pas.

Ainsi, Trump a quatre options principales : 1) contraindre l’Iran à capituler à la table des négociations ; 2) frapper l’Iran de manière dévastatrice – afin de contraindre un « changement de régime » – ou 3) détruire unilatéralement tous les cinq sites d’enrichissement profondément enfouis de l’Iran : un plan qui repose sur l’hypothèse que les gros bombardiers américains sont immunisés contre les défenses aériennes iraniennes à haute altitude. Une quatrième option est de procrastiner.

En ce qui concerne la troisième option ci-dessus, il n’est pas certain que les États-Unis aient la capacité de descendre de 800 à 900 m dans les entrailles des montagnes – même en utilisant des armes nucléaires. Et l’utilisation d’armes nucléaires (contre un État qui n’en possède pas) serait pour le moins problématique.

Bombarder l’Iran en mille morceaux afin d’induire le chaos perturbateur nécessaire au changement de régime introduirait un ordre géopolitique différent – autre que la simple considération de la mécanique, et un calcul pour savoir si cela pourrait réussir ou non.

Une décision d’opter pour un changement de régime représenterait un point pivot. L’ordre d’après-guerre changerait. Non seulement l’équilibre au Moyen-Orient mais aussi tout le paradigme des BRICS.

Les représailles de l’Iran – à la suite de la tentative d’attaque sournoise d’Israël – constituent, au-delà de simples représailles, un coup porté à un symbole de l’ordre mondial : l’intouchable Israël, la représentation même de l’hégémonie occidentale, de l’exceptionnalisme occidental, de la prétention occidentale à l’invincibilité technique – est contesté et semble vulnérable. Symboliquement, la riposte iranienne conteste le mythe fondateur de l’Occident et ses valeurs.

Beaucoup de choses dépendent de l’issue de cet affrontement et de la décision de Trump. Cela éclipsera le reste de sa présidence.

La perception mondiale a été définie avec les déclarations de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité. L’attaque sournoise initiale d’Israël, ont-ils dit, n’était pas provoquée et est illégale ; complètement en contradiction avec la charte des Nations Unies – et peut-être un crime de guerre.

La Russie et la Chine ont adopté une posture conflictuelle. L’Occident est seul. Trump se tient avec une crédibilité érodée dans un monde polarisé – maintenant plus fragile et plus agité.

Alastair Crooke

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. https://lesakerfrancophone.fr/trump-sattend-il-de-maniere-realiste-a-ce-que-liran-capitule-a-oman-face-a-vance-et-witkoff