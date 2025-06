110 Views

L’expert Scott Ritter, ex-conseiller du Pentagone et de l’armée américano-israélienne, poursuit ici son témoignage accablant contre l’Empire hégémonique américano-israélien. Sa démonstration est foudroyante et ne laisse aucun doute sur la duplicité, la perfidie et la fourberie de cette machine de guerre sévissant dans l’ensemble du Moyen-Orient. Cependant, l’officier Scott Ritter commet une erreur fondamentale. Il lance l’appel à la destruction définitive de l’entité terroriste israélienne, qu’il qualifie à juste titre de « cancer israélien » incontrôlable. Scott Ritter ne comprend pas que l’on ne parvient à aucun résultat probant-valable-durable en coulant un croiseur de la flotte impériale sans détruire son vaisseau amiral – les États-Unis d’Amérique. Si la flotte impériale américaine perdait le croiseur terroriste israélien (le ghetto militaire emmuré au fond de la Méditerranée), elle le remplacera afin de poursuivre sa mission historique hégémonique – contrôler les marchés et les ressources du Moyen-Orient à travers des guerres perpétuelles.