À quoi ressemblera la Grande Guerre entre la Russie et l’Occident?

Par Dmitry Orlov − Le 7 Juin 2025 − Source Club Orlov

Un affrontement militaire entre la Russie et l’OTAN est inévitable. Il est inévitable depuis 2022. À cette époque, Anthony Blinken, du département d’État américain, avait déclaré qu’«aucun scénario ne prévoit la victoire de la Russie en Ukraine». Josep Borrell, de l’Union européenne, avait renchéri : «Cette guerre doit être gagnée sur le champ de bataille». Et Stoltenberg, de l’OTAN, a déclaré : «L’OTAN élabore des plans pour un déploiement à grande échelle de forces armées à ses frontières orientales en raison de l’activité militaire croissante de la Russie». Pendant ce temps, la classe politique russe s’est scindée en deux camps : d’un côté, le parti de la «paix», qui réclamait un retour au statu quo antebellum et prédisait une défaite inévitable face à l’Occident uni, et de l’autre, le parti de la «victoire», prêt à la mobilisation et à un affrontement héroïque final. Et c’est le parti de la «victoire» qui l’a emporté.

À ce moment-là, il était déjà clair que l’Occident collectif (sic) était à court d’argent et qu’il devait de toute urgence soit voler quelqu’un afin de maintenir son État providence dépensier, soit expliquer à son propre peuple pourquoi il vivait de plus en plus mal. Une partie de l’Occident collectif (les Anglo-Saxons) a alors tenté de voler l’autre partie (les Allemands, les Français et divers autres Polonais et Italiens). Ils ont conspiré en secret, ce qui, dans le contexte de la civilisation occidentale, est considéré comme la plus haute manifestation de la vaillance. Les Anglo-Saxons ont menti à leurs complices européens en leur disant qu’ils avaient décidé de ne voler que la Russie, tout en se cachant derrière l’hystérie guerrière pour éviter la colère de leur propre plèbe, faisant ainsi d’une pierre deux coups.

Le moment, le lieu et l’orientation de la propagande ont été choisis à la perfection. Les Franco-Allemands-Polonais, avides et affamés, ont immédiatement accepté. Un millénaire d’histoire les a conditionnés à refouler leur instinct de survie dès qu’ils entendent le mot « Russie » et à se transformer en berserkers. C’est une vieille astuce, popularisée par les papes romains qui lançaient de multiples croisades, puis reprise par Napoléon, puis par Hitler avec son « Drang nach Osten ». Le fantasme irrédentiste perdure : « Vous vous souvenez, en 1941, on vous avait promis un domaine personnel en Russie et une centaine de serfs russes ? Eh bien, le moment est venu ! Mais vous devez encore patienter un peu (et être prêts à souffrir et à mourir). »

Et le piège s’est refermé. Une fois que les différents bourgeois et citoyens se sont engagés à souffrir et à mourir, un affrontement militaire entre l’OTAN et la Fédération de Russie est devenu inévitable. La guerre contre la Russie est devenue un facteur de politique intérieure, et non plus de politique étrangère, pour l’Europe. Elle est devenue le seul moyen d’unir leurs propres nations, très perturbées par le déclin continu et accéléré de leur niveau de vie. Dès avril 2022, il est devenu évident que l’opération militaire russe en Ukraine se transformait rapidement en une bataille finale mondiale — la fin d’une confrontation sanglante entre l’Est et l’Ouest, vieille de plusieurs siècles, qui avait pris naissance lors du Grand Schisme de l’Église et avait marqué le début de la division des Européens en classes, certaines dotées du droit d’exister, d’autres condamnées au mépris perpétuel.

Préoccupés par la résolution de leurs problèmes internes et poussés par les promesses anglo-saxonnes « encore un peu, encore un peu et la Russie sera écrasée », les Européens n’ont même pas remarqué que le conflit s’était mondialisé. Lorsqu’ils s’en sont enfin rendu compte, ils sont devenus hystériques : « La défaite de l’Ukraine sera la défaite de l’Europe ! »

Note du Saker Francophone

Depuis quelques temps, des gens indélicats retraduisent “mal” en anglais nos propres traductions sans l’autorisation de l’auteur qui vit de ses publications. Dmitry Orlov nous faisait l’amitié depuis toutes ses années de nous laisser publier les traductions françaises de ses articles, même ceux payant pour les anglophones. Dans ces nouvelles conditions, en accord avec l’auteur, on vous propose la 1ere partie de l’article ici. Vous pouvez lire la suite en français derrière ce lien en vous abonnant au site Boosty de Dmitry Orlov.