Iran – Anne-Sophie Lapix refuse d’être une journapute face à Jean-Noël Barrot (vidéo 1’56)

L’émission « Quartier Populaire » lancée en 2024 sur QG par Aude Lancelin, Didier Maïsto et Harold Bernat a désormais un an ! Merci pour votre fidélité et votre soutien.

Nous étions partis d’un constat simple : comment faire pour redonner aux gens de la force collective, comment unir au-delà des postures, comment retrouver la voie de ce qui est populaire au sens le plus noble du terme ?

Dans un contexte international qui étouffe la voix des peuples cette émission était l’occasion de revenir sur ce qui nous fédère : faire entendre notre parole sans sectarisme ou esprit partisan. Déni démocratique manifeste, discours bellicistes effrayants, vacuité politique, recyclage de vieilles méthodes éculées, népotisme éhonté, propagandes médiatiques éculées, et entre-soi satisfait, nous sommes revenus sur cette année écoulée. Comment nous faire entendre, mieux et ensemble, comment renforcer nos liens et faire valoir des exigences populaires quand la guerre contre les peuples fait rage ?

Note de do : Dans cette vidéo, il est brièvement évoqué la possibilité que l’invasion d’Israël par le Hamas le 7 octobre 2023 fut une manipulation de certains services secrets israéliens.

Les preuves que cette hypothèse est la bonne sont ici :

https://mai68.org/spip2/spip.php?article17200

(Les Palestiniens Piégés : Le drame du Hamas !)