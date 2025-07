l’attaque terroriste américano-israélienne contre l’Iran (Thierry Meyssan)

61 Views

Thierry Meyssan était l’invité du média belge Kairos Presse. Dans la première partie, il dresse un portrait le plus complet possible de l’opération israélo-occidentale contre l’Iran et de la réponse iranienne. Il aborde la violation délibérée de la Charte des Nations unies par Israël, la complicité des États-Unis pour prévenir un bombardement nucléaire de l’Iran par Israël, l’implication de la France dans le plan israélien, l’identité de méthode entre l’attaque ukrainienne contre les bombardiers stratégiques russes et l’assassinat des scientifiques nucléaires iraniens, la riposte iranienne, la fatwa de Rouhollah Khomeiny contre les armes de destruction massives, la recherche irano-russe pour maîtriser la fusion nucléaire (et non pas la fission), la destruction improbable de la centrale de Fordo etc.

La seconde partie traite du sommet de l’OTAN à La Haye, de la vassalité des États-membres, du mythe des 5% de dépenses militaires, et de la déliquescence visible de l’OTAN. L’émission se termine par un questionnement sur l’effondrement simultané et inévitable de l’OTAN et de l’UE.

Thierry Meyssan

