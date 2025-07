Les États-Unis (l’Empire) se sont-ils retirés d’Asie et de l’invasion du Levant? Non évidemment! (Arnaud Bertrand)

115 Views

Par Arnaud Bertrand – Le 23 juin 2025 – Son blog

C’est probablement l’analyse géopolitique la plus importante que j’ai entendue cette année, sinon cette décennie.

Hugh White est largement reconnu comme l’un des plus grands penseurs stratégiques australiens. Il a été le premier directeur de l’Institut australien de Politique Stratégique (ASPI) et l’ancien Secrétaire adjoint à la Stratégie et au Renseignement du Ministère australien de la Défense.

Il vient de publier un nouvel essai de 70 pages intitulé « Hard New World : Our Post American Future« , dans lequel il soutient – avec des preuves considérables pour le prouver – que quand tout le monde se demande si les Etats-Unis laisseront finalement la Chine devenir la puissance régionale dominante dans le Pacifique occidental, en réalité elle s’est déjà retirée. White dit qu’effectivement, au-delà de toute rhétorique, la partie est déjà terminée.

Cet article examine tous les arguments de White et les preuves qu’il présente, ce qui, je dois le dire, a complètement changé ma compréhension de ce qui se passe réellement en géopolitique en ce moment comme rien de ce que j’ai lu depuis longtemps.

La majeure partie de cet article est basée sur une interview que White a donnée à propos de son essai dans une interview de 3 heures au podcast 80,000 Hours. À moins que j’écrive le contraire, les citations de White ci-dessous proviennent de cette interview.

White vs. Mearsheimer : Un réalisme différent

Tout d’abord, quelques mots sur White lui-même et le cadre analytique à travers lequel il voit le monde.

Contrairement aux réalistes traditionnels, comme John Mearsheimer, qui se concentrent sur la dynamique du pouvoir et supposent que les États cherchent toujours à maximiser leur pouvoir, White est à bien des égards plus “réaliste” en ce qu’il reconnaît que ce n’est évidemment pas toujours le cas, et que la réalité est plus nuancée qu’une théorie.

Si l’on devait suivre la logique déterministe du « piège de Thucydide » de Mearsheimer, il faudrait conclure que lorsqu’une puissance montante rencontre une puissance établie, le conflit est quasi inévitable. Mais White explique que les preuves historiques réelles montrent que ce n’est tout simplement pas le cas : “Graham Allison de Harvard a souligné qu’il y a – je pense aux 16 exemples qu’il montre [de puissances montantes défiant une puissance dominante existante], 12 d’entre eux se sont retrouvés [en guerre] et pour quatre d’entre eux cela n’a pas été le cas. Et ce que cela vous dit, c’est que rien dans les affaires humaines n’est inévitable, et que la guerre se déroule ou non dépend des choix que font les deux pays. »

Cette constatation empirique sous-tend toute l’analyse de White. Plutôt que de supposer que l’Amérique doit combattre la Chine pour préserver sa position, White soutient que « confrontés à un défi comme celui de la Chine, par exemple, les États-Unis ont vraiment trois choix fondamentaux. Ils peuvent résister, et si la Chine continue de pousser, je pense qu’une guerre devient inévitable. Ou ils peuvent conclure un accord pour rencontrer la Chine à mi-chemin. Ou ils peuvent s’effondrer. »

L’idée clé est que « la guerre est très probable dans ces circonstances, mais ce n’est pas inévitable, car il est parfaitement possible pour un pays de choisir de reculer pour éviter la guerre. Et c’est ce que je crois que les Etats-Unis sont en train de faire. »

Ce qui distingue le réalisme de White, c’est sa concentration incessante sur les coûts réels plutôt que sur la maximisation théorique du pouvoir. Lorsqu’il est pressé de parler de son approche, White explique : « Mon réalisme est le réalisme de demander quels sont les coûts et les risques réels impliqués dans ces actes… nous parlons d’une guerre que nous ne pouvons pas gagner, qui serait plus grande que n’importe quelle guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, et serait très probablement la pire guerre de l’histoire, car elle deviendrait probablement nucléaire. »

En bref, White est ce que l’on pourrait appeler un “réaliste terre-à-terre”, qui se concentre sur les contraintes pratiques plutôt que sur les impératifs théoriques. Il le dit lui-même : “Le saint patron du réalisme est Bismarck, et Bismarck a dit que la politique est l’art du possible.”

La preuve : les Etats-Unis se retirent d’Asie

Vient maintenant la pièce maîtresse de l’analyse de White. Alors que les médias et les cercles politiques occidentaux débattent sans cesse pour savoir si les Etats-Unis choisiront de se retirer d’Asie, White soutient que ce retrait a en fait déjà eu lieu. La preuve, lorsqu’elle est présentée systématiquement, n’indique qu’une seule conclusion possible.

Pour être clair, le « retrait » ici ne signifie pas que les navires américains disparaissent des eaux asiatiques ou que les bases ferment du jour au lendemain. Au contraire, le retrait se produit lorsqu’une grande puissance perd la capacité d’imposer sa volonté dans une région.

Le test est simple : l’Amérique peut-elle encore contraindre les acteurs régionaux – la Chine en particulier – à faire des choses qu’ils ne veulent pas faire, ou les dissuader de faire des choses qu’ils veulent faire ? Lorsque la réponse devient « non » – lorsque la Chine peut ignorer ou défier en toute sécurité les préférences américaines – le retrait a eu lieu, quel que soit le nombre de bases restantes.

La logique de la compétition entre grandes puissances

White commence par une prémisse simple : pour que les Etats-Unis maintiennent leur domination sur la Chine dans le Pacifique occidental, ils devront démontrer que les coûts de la contestation de l’hégémonie américaine dépassent les avantages. Cela nécessite trois éléments travaillant de concert : un effet de levier économique écrasant, une supériorité militaire décisive et une volonté crédible de dégénérer en guerre nucléaire si nécessaire.

Retirez l’un de ces piliers et toute la structure s’effondre. Supprimez les trois, comme les Etats-Unis l’ont fait, et vous vous retrouvez avec ce que White appelle « la rhétorique du pouvoir sans sa substance. »

Fondement économique : les chiffres ne mentent pas

Commençons par les mathématiques économiques. White souligne que « si vous mesurez l’économie en termes de PPA, qui est la mesure pertinente pour les affaires stratégiques… L’économie chinoise est plus importante que celle des États-Unis depuis une décennie. » En fait, l’économie chinoise est maintenant 30% supérieure à celle des États-Unis.

Il caractérise l’ascension de la Chine comme étant “le changement le plus important, le plus rapide et le plus spectaculaire dans la répartition de la richesse et du pouvoir entre les nations, et on pourrait dire aussi la plus grande augmentation du bien-être humain matériel de l’histoire de l’humanité, et de loin.”

Ce qui signifie que, très concrètement, la Chine possède désormais la masse économique nécessaire pour dépenser, surpasser et finalement submerger toute réponse américaine. La base économique d’une concurrence militaire soutenue entre les États-Unis et la Chine n’existe tout simplement plus.

Et cet équilibre économique est encore plus écrasant si l’on considère le fait que la Chine, en ce qui concerne sa posture de défense, est entièrement centrée sur sa région. Cela rend les mathématiques brutales : la Chine peut consacrer 100% d’une base économique plus large à son voisinage, tandis que l’Amérique doit allouer des fractions d’une base plus petite à travers de multiples engagements mondiaux.

White rejette le fait que l’Amérique puisse d’une manière ou d’une autre se retrouver dans une position de supériorité économique écrasante, arguant que “même si la Chine était à plat aujourd’hui – arrêtait simplement de croître en termes réels – elle serait toujours beaucoup plus puissante par rapport aux États-Unis que n’importe quel pays depuis que l’Amérique a dépassé la Grande-Bretagne pour devenir la plus grande économie du monde à la fin du 19e siècle.”

De plus, il ne croit tout simplement pas que la Chine restera immobile, d’autant plus que “la Chine est passée du statut de copieur de technologie à celui de créateur de technologie beaucoup plus rapidement que prévu” et parce qu’elle “a développé l’enseignement supérieur plus rapidement et plus tôt dans son processus de révolution industrielle que tout autre pays l’avait fait auparavant.”

Il conclut “Nous allons vivre dans un monde où la Chine est le pays le plus puissant. Nous vivons déjà dans un monde où la Chine est le pays le plus sophistiqué technologiquement.”

Réalité militaire : une décennie et demie trop tard

Les preuves au niveau militaire sont encore plus flagrantes. Comme le dit White : « Si la guerre avait éclaté en mars 1996, l’Amérique aurait gagné en une semaine. » Aujourd’hui ? « La Chine est maintenant en mesure de refuser aux États-Unis toute perspective de victoire militaire conventionnelle dans une guerre contre la Chine dans le Pacifique occidental. »

Mais voici le point crucial – cela ne s’est pas produit du jour au lendemain. La Chine a passé quinze ans à développer systématiquement « exactement les capacités dont elle avait besoin pour contrer la position américaine dans le Pacifique occidental. » Et la réponse de l’Amérique ? Aucune, « Ils ont laissé leur position militaire décliner. » Ce qui en soi est à peu près toutes les preuves dont vous avez besoin sur le réel manque de détermination de l’Amérique dans le Pacifique occidental.

Pour que les Etats-Unis aient maintenu leur supériorité, il aurait fallu qu’ils compensent l’accumulation militaire de la Chine dollar pour dollar, navire pour navire, missile pour missile. « Si l’Amérique avait réagi à la croissance des capacités maritimes et aériennes de la Chine en développant ses propres capacités maritimes et aériennes, ce qui aurait nécessité de dépenser d’énormes sommes d’argent – alors d’ACCORD, voilà à quoi ressemblerait une réponse américaine efficace. » Mais ils ne l’ont tout simplement pas fait.

Mais que nécessiterait un rééquilibre maintenant ? Les Etats-Unis auraient besoin de reconstruire leur supériorité navale tandis que la Chine continue d’étendre une marine qui dépasse déjà de loin la marine américaine en nombre de navires (voir le graphique ci-dessus, de cette source). Les délais à eux seuls rendent cela impossible, et les mathématiques de la construction navale sont brutales : la capacité de la Chine est maintenant 232 fois supérieure à celle de l’Amérique. Même si l’Amérique triplait sa capacité de construction navale demain – en supposant que la Chine ne construise rien de nouveau – l’Amérique ne posséderait encore que 1,3% de la capacité de construction navale de la Chine.

La conclusion est inévitable : la fenêtre s’est refermée.

L’échec de la dissuasion nucléaire

Un autre signe clé, sinon la clé, que l’Amérique se retire du leadership mondial, et de l’Asie en particulier, est son signal d’un manque de volonté de dégénérer en guerre nucléaire si nécessaire.

White rappelle que pendant la guerre froide, les Etats-Unis ont démontré à plusieurs reprises qu’ils étaient prêts à risquer la confrontation nucléaire pour défendre leurs positions stratégiques – de Berlin à Cuba en passant par le détroit de Taiwan. Et il dit qu’en fin de compte, cette détermination autour de l’escalade nucléaire a été ce qui a permis à tout le reste de fonctionner.

Sans une volonté crédible de passer au nucléaire, la supériorité militaire conventionnelle devient insignifiante face à un concurrent homologue doté de l’arme nucléaire. Les Soviétiques ont pris au sérieux les menaces conventionnelles américaines précisément parce qu’ils savaient que l’Amérique pourrait finalement passer à la guerre nucléaire plutôt que d’accepter une défaite stratégique.

Mais aujourd’hui ? “Avez-vous vu un dirigeant politique étasunien se lever et dire « Afin de préserver notre position vis-à-vis de la Chine, nous devons être prêts à mener une guerre nucléaire contre la Chine« , demande-t-il rhétoriquement ? Ils ne sont tout simplement pas prêts à le faire.

Il dit également que les États-Unis ont déjà fourni en Ukraine la preuve définitive que cette volonté n’existe plus : “Biden, jusqu’en 2021… dit en mots d’une syllabe, presque exactement ces mots : « L’Amérique ne combattra pas la 3e guerre mondiale en Ukraine. Maintenant, pour quiconque comme Joe Biden de la génération de la Guerre froide, cette expression « 3e Guerre mondiale » ne signifie qu’une chose – cela signifie que nous ne mènerons pas une guerre nucléaire.”

Le message est donc assez clair : si les Etats-Unis excluent explicitement une guerre nucléaire contre la Russie – une puissance beaucoup plus faible que la Chine – au sujet de l’Ukraine, pourquoi Pékin croirait-il que l’Amérique risquerait l’anéantissement nucléaire au sujet de Taiwan ou de la mer de Chine Méridionale ?

Alliés : la preuve ultime

L’abandon des alliés fournit la dernière preuve et les exemples abondent.

Le premier est la Corée du Sud. White dit que lorsque les Sud-Coréens “sont allés à Washington l’année dernière et ont cherché certaines des assurances que les Européens ont [en termes de dissuasion nucléaire]… les États-Unis les ont essentiellement renvoyés les mains vides.”

White estime qu’en conséquence, les Sud-Coréens n’ont guère d’autre choix que “d’acquérir leur propre capacité nucléaire, et je pense que c’est probablement ce qu’ils feront. » Ce qui signifie qu’ils « pourraient être le premier pays à sortir de la structure de non-prolifération… [et] cela détruira probablement l’alliance américano-sud-coréenne.”

Vient ensuite Taiwan, pour lequel White pense que la rhétorique étasunienne n’est que des mots vides de sens : “Joe Biden est sorti à quatre reprises et a déclaré que les États-Unis défendraient Taiwan. C’est ce qu’il dit, mais rien de ce que l’Amérique a fait ne donne une raison de penser qu’ils soient vraiment sérieux à ce sujet.”

De manière réaliste, White dit que “la position de Taiwan est essentiellement indéfendable » à ce stade parce que “la Chine est dans une position extrêmement puissante » et “peu importe ce que [Taiwan] fait, il ne peut pas augmenter les coûts et les risques suffisamment hauts, compte tenu de l’impératif de la Chine.”

Il dit qu’il y a une énorme hypocrisie autour de cela parce que le politiquement correct signifie “il serait inapproprié de sortir et de le dire à haute voix maintenant que nous n’aiderons pas à défendre Taiwan“”, mais cela donne de faux espoirs aux Taïwanais: « il est plus important d’être honnête avec les Taïwanais afin que les Taïwanais puissent gérer leurs relations avec la Chine en conséquence, plutôt que de les encourager à penser qu’ils obtiendront notre soutien alors qu’ils ne l’auront pas. »

Même équation avec le Japon qui, selon White, “ne peut plus compter à long terme sur l’Amérique pour garantir sa sécurité. » Chose qui est assez clairement visible de nos jours avec les tensions croissantes dans les relations américano-japonaises après la guerre commerciale de Trump et ses pressions sur le Japon pour qu’il s’approprie davantage sa propre défense.

Les « alliés » de l’Amérique peuvent aussi faire des calculs de base. Ils peuvent voir les tendances économiques, l’équilibre militaire et, surtout, la réticence à menacer de manière crédible d’une escalade nucléaire. Leur comportement-couverture, se préparant à une Asie post-américaine, reflète leurs propres calculs sur la direction que cela prend.

QED : la partie est terminé

Lorsque vous exposez systématiquement tous ces indices, la conclusion de White devient assez inévitable. Les Etats-Unis avaient besoin de maintenir leur influence économique, leur supériorité militaire et leur crédibilité nucléaire pour préserver leur position en Asie. Ils ont perdu les trois.

L’asymétrie de résolution est également un point crucial. Le fait est, comme le dit White, « peu importe pour l’Amérique qu’elle continue de dominer l’Asie de l’Est, mais il importe pour la Chine qu’elle prenne la place de l’Amérique. »

Ce n’est pas du défaitisme – c’est juste que les variables de l’équation ont changé au-delà de la capacité des Etats-Unis à les inverser. Le débat sur la question de savoir si ils choisiront de se retirer d’Asie passe complètement à côté de l’essentiel. Le recul a déjà eu lieu. Nous ne l’avons tout simplement pas encore admis.

Et les preuves du retrait – définies comme l’incapacité de l’Amérique à contraindre la Chine à faire des choses qu’elle ne veut pas faire ou à dissuader la Chine de faire des choses qu’elle veut faire – sont partout. La Chine a maintenu son partenariat avec la Russie malgré les pressions américaines, élargi l’initiative des Nouvelles routes de la soie malgré les objections américaines, accéléré son renforcement militaire, accru la pression militaire sur Taiwan et récemment imposé des contrôles à l’exportation de terres rares critiques vers les États-Unis.. Lorsque les préférences de l’hégémon supposé deviennent de simples suggestions que la Chine ignore à peu de frais, cela signifie par définition que l’hégémonie a pris fin et que le retrait est un fait accompli.

Trump : un accélérateur, pas une cause

Alors que la présidence de Trump représente un changement radical dans la rhétorique et l’approche américaines, White soutient que considérer Trump comme le principal moteur du retrait américain manque fondamentalement les forces plus profondes à l’œuvre. « Bien que le phénomène Trump soit évidemment très important, des forces beaucoup plus profondes sont à l’œuvre pour façonner la façon dont l’ordre international évolue« , explique White.

L’importance de Trump ne réside pas dans le fait qu’il ait créé ces tendances, mais dans sa capacité unique à accélérer et à dramatiser les changements qui étaient déjà en cours. Comme le dit White : « Trump a, je pense, attiré l’attention des gens, avec son inimitable manière, sur des choses qui se passaient auparavant. Il est devenu beaucoup plus difficile sous Trump de prétendre, en tant qu’alliés et dépendants des États-Unis [White est australien, NdT], que nous pouvons continuer à dépendre de l’Amérique comme nous l’avons fait par le passé. »

En fait, White soutient que Trump correspond parfaitement à l’air du temps actuel aux États-Unis, le bon homme au bon moment pour vendre le retrait aux Américains : « Il n’aime pas la dépendance, n’aime pas les alliés, il n’aime pas les gens qui comptent sur lui, il n’aime pas les gens faibles. Mais il aime bien les gens forts. Il y a donc cette chose étrange qu’il aime Poutine et Xi plus qu’il n’aime ses alliés. »

Cela se traduit par une approche politique où « Trump est beaucoup plus disposé que n’importe quel dirigeant américain précédent à accepter d’une part d’autres grandes puissances comme co-égales avec les États-Unis… et d’autre part de rejeter l’idée que l’Amérique devrait assumer la responsabilité de défendre un grand nombre de ce qu’il considérerait comme des alliés mendiants qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. »

Le résultat est que les instincts de Trump « par coïncidence, pour ainsi dire, correspondent aux impératifs stratégiques auxquels l’Amérique est confrontée en ce moment. »

White remarque cependant qu’il reste une contradiction fondamentale dans la stratégie étasunienne : « Il y a une tension ici dans l’approche de Trump, car d’une part il veut exiger plus et d’autre part il veut offrir moins. Et ce n’est pas une bonne position de négociation. »

Il soutient que le résultat est contre-productif et accélère le retrait : « Ce qui se passe, c’est que l’Amérique devient de moins en moins influente plutôt que de plus en plus. »

L’avenir multipolaire : gérer la transition

L’analyse de White conduit à une conclusion incontournable : la transition vers un ordre mondial multipolaire n’est pas une possibilité future à empêcher – c’est une réalité actuelle à gérer.

Et en fait, White dit que si la multipolarité est certes un monde moins idéal pour les États-Unis et ses alliés les plus proches, l’alternative n’est pas un retour à l’hégémonie américaine ; elle a définitivement disparu. L’alternative est plutôt une concurrence croissante entre les grandes puissances nucléaires avec des risques existentiels qui dépassent de loin tous les avantages imaginables.

« Je ne veux pas être trop Pollyannais à ce sujet« , prévient White. « Ce serait un monde sombre. Mais ce n’est tout simplement pas aussi sombre que le monde dans lequel les États-Unis, avec ou sans de nombreux alliés, tentent de préserver l’ordre unipolaire en essayant de contester et de contenir ces pays, car je ne pense pas que ce soit une compétition que nous pouvons gagner.”

Précédents historiques pour la stabilité

Un ordre multipolaire ne signifie pas nécessairement le chaos. White cite le Concert de l’Europe au 19ème siècle comme preuve : « Les cinq grandes puissances européennes avaient un ensemble de relations très stables. Il y a eu quelques crises et quelques guerres assez importantes, mais aucune puissance n’a essayé de dominer l’Europe tout au long du 19ème siècle, de la défaite de Napoléon à la Première Guerre mondiale. »

La clé étant la reconnaissance mutuelle : « Les pays d’Europe ne se sont pas seulement acceptés les uns les autres, ils ont tous convenu qu’aucun d’entre eux n’essaierait de dominer. Et ce n’était pas seulement un rapport de force, c’était une sorte de compréhension mutuelle. »

L’impératif stratégique

Il y a eu un 19ème siècle relativement stable, mais White dit qu’il y a aussi la possibilité d’un scénario du 17ème siècle qui était « une très mauvaise période, un siècle très sanglant, une très mauvaise période. »

La différence réside dans le fait que si le 19ème siècle a établi des cadres institutionnels pour gérer la concurrence des grandes puissances, le 17ème siècle a été caractérisé par une rivalité anarchique sans frontières ni règles convenues.

Ce qui, selon White, devrait être notre objectif principal : « ce que nous devrions faire, c’est nous concentrer sur la gestion de la transition vers un ordre multipolaire et concevoir un ordre multipolaire qui fonctionne aussi bien que possible. »

White reconnaît les coûts, d’un point de vue américain et occidental : « C’est un avenir dans lequel l’Ukraine sera probablement subordonnée à la Russie. C’est un avenir dans lequel Taiwan sera probablement subordonné à la Chine. » La prolifération nucléaire s’accélérerant à mesure que les pays perdront confiance dans la dissuasion étendue américaine.

Mais l’alternative, tenter de maintenir l’hégémonie américaine par une escalade de la confrontation, pose des risques encore plus grands. « Je pense que si c’est un monde très difficile à vivre, ce n’est tout simplement pas aussi difficile que l’alternative« , conclut White.

Pour les Etats-Unis, en particulier, cette transition ne signifie pas non-pertinence : « L’Amérique restera un pays extraordinairement sûr… Ça va rester un État extraordinairement puissant. » La question est de savoir si elle peut accepter d’être l’un parmi ses égaux plutôt que le seul hégémon mondial.

Comme White dit, avec sa franchise caractéristique, à l’establishment de la politique étrangère américaine : « Allez. Soyez réaliste. »

Arnaud Bertrand

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur https://lesakerfrancophone.fr/en-fait-lamerique-sest-elle-deja-retiree-dasie