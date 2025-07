Pas de cessez-le-feu entre les deux alliances impériales, pas de changement de régimes et pas de sécurité (Danny Haiphong)

122 Views

par Danny Haiphong (entrevue de 30 minutes).

La vérité éclate au grand jour sur l’attaque terroriste américano-israélienne qui a conduit à un «cessez-le-feu» entre l’Empire Américain et son proxy israélien et l’Iran, le proxy de l’Alliance Chine-Russie et cette vérité est dévastatrice tant pour Trump que pour Netanyahou. Dans cette vidéo, Danny Haiphong s’entretient avec la journaliste Rachel Blevins pour livrer ses analyses éclairées sur les réalités derrière la cessation temporaire des hostilités, qui révèlent la plus grande défaite du Régime colonial israélien à ce jour (y compris face au Hamas à Gaza), le tout piloté, financé et soutenu par l’administration Trump.

En complémentaire voir l’article : Voici les preuves que l’axe terroriste américano-israélien a perdu la guerre contre l’Iran – les 7 du quebec. et « Cessez-le-feu entre l’Empire américano-israélien terroriste et l’Iran? » (Jacques Baud) – les 7 du quebec.