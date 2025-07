Les deux camps se disputent la victoire dans l’escalade vers l’apocalypse (Alastair Crooke)

Par Alastair Crooke – juin 2025 – Source Conflicts Forum

À un certain niveau, l’Iran a clairement « gagné« . Trump a voulu se régaler, dans le style télé-réalité, d’une splendide « Victoire« . L’attaque de dimanche contre les trois sites nucléaires a en effet été proclamée haut et fort par Trump et Hegseth comme ayant « annihilé » le programme d’enrichissement nucléaire de l’Iran, ont-ils affirmé. « Il a été complètement détruit », insistent-ils.

Seulement … ça n’a pas été le cas : la frappe a peut-être causé des dommages superficiels à la surface. Et apparemment, cela avait été coordonné à l’avance avec l’Iran via des intermédiaires pour être une affaire réglée « une fois pour toutes« . C’est une manière habituelle pour Trump (coordination avancée). Il l’a utilisé en Syrie, au Yémen et même avec l’assassinat de Qasem Soleimani par Trump – tous destinés à donner à Trump une « victoire » médiatique rapide.

Le soi-disant « cessez-le-feu » qui a rapidement suivi les frappes américaines – bien que non sans quelques accrocs – fut une « cessation des hostilités » assemblée à la hâte (et pas un cessez-le-feu, car aucune condition n’a été convenue). C’était un « arrêt d’urgence« . Cela signifie que l’impasse des négociations entre l’Iran et Witkoff n’est toujours pas résolue.

Le Guide suprême a déclaré avec force la position de l’Iran : « Pas de reddition » ; l’enrichissement se poursuit ; et les États-Unis doivent quitter la région et se tenir à l’écart des affaires iraniennes.

Donc, du côté positif de l’analyse coûts-avantages, l’Iran dispose probablement de suffisamment de centrifugeuses et de 450 kg d’uranium hautement enrichi dont personne (à l’exception de l’Iran) ne sait maintenant où se cache la réserve. L’Iran reprendra le traitement. Un deuxième avantage pour l’Iran est que l’AIEA et son Directeur général Grossi ont été si manifestement subversifs à l’égard de la souveraineté iranienne que l’Agence sera très probablement expulsée d’Iran. L’Agence a manqué à sa responsabilité fondamentale de protéger les sites où de l’uranium enrichi était présent.

Les services de renseignement américains et européens perdront ainsi leurs « yeux » sur le terrain — et renonceront à la collecte de données d’Intelligence artificielle de l’AIEA (dont l’identification des cibles par Israël était probablement fortement dépendante).

Du côté des coûts, militairement, l’Iran a bien sûr subi des dommages physiques, mais conserve sa puissance balistique. Le récit américano-israélien du ciel iranien comme étant « grand ouvert » aux avions israéliens est encore une autre tromperie artificielle pour soutenir le « récit vainqueur » :

Comme le note Simplicius :

“l n’y a pas la moindre preuve que des avions israéliens (ou américains, d’ailleurs) aient jamais survolé de manière significative l’Iran à aucun moment. Les revendications de « supériorité aérienne totale » n’ont aucun fondement. [Les images] jusqu’au dernier jour montrent qu’Israël a continué à compter sur ses lourds drones de surveillance et de frappe pour frapper des cibles au sol iraniennes.

De plus, des chars largués par des avions israéliens ont été enregistrés se déplaçant sur les rives de la mer Caspienne, à l’extrême nord de l’Iran, suggérant plutôt que des lancements de missiles à distance étaient montés par l’Armée de l’air israélienne depuis le nord (c’est-à-dire depuis l’espace aérien azerbaïdjanais).

Plus haut dans l’analyse coûts-avantages, il faut passer à la situation dans son ensemble : la destruction du programme nucléaire était un prétexte, mais pas l’objectif principal. Les Israéliens eux-mêmes disent que la décision d’attaquer l’État iranien a été prise en septembre/octobre dernier (2024). Le plan complexe, coûteux et sophistiqué d’Israël (décapitation, cyberattaque ciblée d’assassinats et infiltration de cellules de sabotage équipées de drones) qui s’est déroulé lors de l’attaque sournoise du 13 juin était axé sur un objectif immédiat : l’implosion de l’État iranien, ouvrant la voie au chaos et au « changement de régime« .

Trump croyait-il à l’illusion israélienne selon laquelle l’Iran était au bord de l’effondrement imminent ? Très probablement. Croyait-il à l’histoire israélienne (qui aurait été concoctée par le programme Mosaic de l’AIEA) selon laquelle l’Iran accélérait sa transition « vers une arme nucléaire » ? Il semble possible que Trump ait été aspiré – ou plus probablement, était une proie consentante – à la construction narrative israélienne et américaine.

Comme la question ukrainienne s’est avérée plus insoluble que Trump ne l’avait prévu, la promesse israélienne d’un « Iran prêt à imploser, à la Syrienne » – une transformation « épique » vers un « Nouveau Moyen-Orient » – a dû être suffisamment séduisante pour que Trump balaie brusquement l’affirmation de Tulsi Gabbard selon laquelle l’Iran n’avait pas d’arme nucléaire.

Alors, la réponse militaire iranienne et le rassemblement massif du peuple autour du drapeau ont-ils été une « grande victoire » pour l’Iran ? Eh bien, c’est certainement une « victoire » sur ceux qui colportent que l’Iran est « au bord du changement de régime » ; mais peut-être que la « victoire » a besoin d’être affinée. Ce n’est pas une « victoire éternelle« . L’Iran ne peut pas se permettre de baisser la garde.

La « reddition inconditionnelle de l’Iran » est, bien sûr, désormais hors de question. Mais le point ici est que l’establishment israélien, le lobby pro-israélien aux États-Unis (et peut-être aussi Trump), continuera de croire que la seule façon de garantir que l’Iran ne s’achemine jamais vers le statut d’arme nucléaire n’est pas par des inspections et une surveillance intrusive, mais précisément via un « changement de régime » et l’installation d’une marionnette purement occidentale à Téhéran.

La « longue guerre » pour subvertir l’Iran, affaiblir la Russie, les BRICS et la Chine est en suspens. Ce n’est pas fini. L’Iran ne peut se permettre de relâcher ou de négliger ses défenses. Ce qui est en jeu, c’est la tentative des États-Unis de contrôler le Moyen-Orient et son pétrole comme un soutien à sa primauté commerciale en dollars.

Le professeur Hudson note que « Trump s’attendait à ce que les pays réagissent à son chaos tarifaire en concluant un accord de non-commerce avec la Chine – et en fait d’accepter des sanctions commerciales et financières contre la Chine, la Russie et l’Iran”. De toute évidence, la Russie et la Chine comprennent les enjeux géo-financiers entourant une « non-reddition » de l’Iran. Et ils comprennent aussi comment un changement de régime rendrait le ventre sud de la Russie vulnérable ; comment cela pourrait effondrer les corridors commerciaux des BRICS et être utilisé comme un levier pour séparer la Russie de la Chine.

En clair : la longue guerre américaine reprendra probablement dans un nouveau format. L’Iran a notamment survécu à cette phase aiguë de la confrontation. Israël et les États-Unis pariaient tout sur un soulèvement du peuple iranien. Cela ne s’est pas produit : la société iranienne s’est unie face à l’agression. Et l’ambiance est plus robuste, plus résolue.

Cependant, l’Iran ‘gagnera’ d’autant plus si les autorités saisissent l’euphorie d’une société unie pour insuffler une nouvelle énergie à la Révolution iranienne. L’euphorie ne durera pas éternellement absent en l’absence d’action. C’est une opportunité paradoxale et inattendue offerte à la République.

Israël, en revanche, ayant lancé sa « guerre de choc psychique » pour renverser l’État iranien, s’est rapidement retrouvé dans une situation où son ennemi ne s’est pas rendu, mais a réagi. Israël s’est retrouvé la cible de frappes de représailles à grande échelle. La situation est rapidement devenue critique – à la fois économiquement et dans l’épuisement des défenses aériennes – comme l’ont dûment attesté les appels aux secours désespérés de Netanyahu aux États-Unis.

Passant au niveau géopolitique plus large des coûts-avantages, la réputation d’Israël (au niveau régional) d’être inattaquable lorsqu’il est fusionné avec la puissance américaine, en a pris un coup : « Pensez-y de cette façon, dans dix ou vingt ans, de quoi se souviendra-t-on : De [la frappe de capitation et des assassinats ciblés de scientifiques] ou du fait que des villes israéliennes ont brûlé pour la première fois ; qu’Israël n’a pas réussi à affaiblir le programme nucléaire iranien et a échoué avec tous les autres objectifs majeurs qu’il avait, y compris le changement de régime ?’ ».

« Le fait est qu’Israël a subi une humiliation historique qui a détruit sa mystique”. Les États du Golfe auront quelques difficultés à digérer la signification plus large de cet événement symbolique.

Et bien que l’électorat de Trump soit apparemment satisfait que l’Amérique ait participé à la guerre de manière minimale – et soit apparemment heureux de son miasme d’auto-congratulation exagérée – il existe des preuves significatives que la faction MAGA de la coalition Trump arrive simultanément à la conclusion que le président américain fait de plus en plus partie du système de l’État profond qu’il a si ardemment critiqué.

Il y avait deux questions clés lors de la dernière élection présidentielle américaine : l’immigration et « plus de guerres éternelles« . Trump, aujourd’hui, malgré des messages très confus et contradictoires, est clair qu’une guerre éternelle n’est pas exclue : « Si l’Iran construit à nouveau des installations nucléaires – alors dans ce scénario – les États-Unis frapperont [à nouveau]« , a averti Trump.

Cela – et les publications de plus en plus bizarres rédigées par Trump – semblent avoir eu pour effet de radicaliser la base populiste contre Trump sur cette question.

Pour le reste du monde, les récentes publications de Trump sont inquiétantes. Peut-être qu’ils travaillent pour certains Américains, mais pas ailleurs. Cela signifie que Moscou, Pékin ou Téhéran ont plus en plus de mal à prendre au sérieux des messages aussi erratiques. Tout aussi troublant, cependant, est à quel point l’équipe Trump s’est révélée déconnectée de la réalité géopolitique, dans une succession de cas, dans ses évaluations de la situation. Des lumières ambrées clignotent dans de nombreuses capitales à travers le monde.

Alastair Crooke

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.