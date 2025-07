Comment comprendre ces guerres meurtrières de la Baltique au Golfe Persique? (Bibeau)

76 Views

Par Normand Bibeau.

Récemment, le camarade Kalachnikov écrivait ceci sur notre webmagazine prolétarien: C’est PAS Israël qui commande, c’est les USA ! – les 7 du quebec

«Le plus souvent sans même que ceux qui s’expriment ne s’en rendent compte ils colportent la propagande des agents stipendiés de l’impérialisme et du social-impérialisme mondial qui entubent et abrutissent l’opinion publique mondiale par leurs «raisonnements» faussement: «pacifistes» et «multilatéralistes»… » alors qu’«in concreto» et de «facto», la Palestine sous occupation U$/OCCIDENT COLLECTIF/mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens et le Moyen-Orient sont mis à feu et à sang par les capitalistes, tant d’occident que d’orient, pour s’emparer de l’or noir, pétrole et gaz naturel, et en asservir les populations locales dont le peuple palestinien martyr. Voir le texte ici : C’est PAS Israël qui commande, c’est les USA ! – les 7 du quebec

Quel est l’intérêt pour le prolétariat international de déterminer si c’est «la queue du chien impérialiste occidental composée des mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens qui secoue le chien impérialiste mondial ou si c’est le chien impérialiste mondial qui secoue la queue sioniste génocidaire» ??? Pendant qu’on spécule, les peuples de nombreux pays sont agressés par les mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens de «ce peuple réactionnaire tout entier» pour le compte de leurs maîtres et leurs sponsors impérialistes mondiaux?

Marx et Engels ont enseigné que la bourgeoisie est apatride, que le capital est par nature «mondial» puisqu’il s’enrichit de l’exploitation de l’esclavage salarié et du «vol, du pillage et du brigandage» partout où il a accès aux marchés pour implanter ses entreprises capitalistes multinationales.

Ainsi, les capitalistes de l’armement qu’ils soient «américains» de souche «protestante», «catholique», «juive», «athée» ou n’importe laquelle; «chinois» «maoïstes», «confusionnistes», «russes» «orthodoxes», «chrétiens», «crypto-communistes» ou «païens», tout cela est sans importance puisque l’«argent», que ce soit des dollars, des euros ou des yuans n’a ni couleur, ni odeur, ni religion et enrichit chacun d’eux en proportion de son actionnariat dans le complexe militaro-industriel et «que le chat soit noir ou blanc pourvu qu’il attrape des souris qui nous enrichissent» aurait dit Deng Siaoping, le «petit timonier chinois» réactionnaire.

La FINALITÉ RECHERCHÉE de tous les conflits, guerres, coups d’État de «couleur» ou «sans couleur» est toujours la même quel qu’en soit le «narratif»: enrichir la classe dominante capitaliste au détriment de celui qui s’appauvrit: «rien ne se perd, rien ne se crée» écrivait Lavoisier.

Lorsque TRUMP, l’agent orange du capital occidental, a pris la présidence du vaisseau amiral du camp impérialiste occidental, il a chassé du revers de la main la propagande démagogique bourgeoise de «démocratie», de «droit de l’homme», de «liberté», de «wokisme» de la gang du génocidaire grabataire Biden et mis cartes sur table: «DONNEZ À NOS CAPITALISTES, PAR TRAITÉ, EN REMBOURSEMENT DE NOS INVESTISSEMENTS MILITAIRES, TOUTES VOS RICHESSES NATURELLES SINON PLUS D’ARMES, PLUS DE MUNITIONS ET SOYEZ VAINCUS PAR LES CAPITALISTES RUSSES QUI VOUS SAIGNERONT».

Après quelques opérations publiques d’humiliations du larbin Zizilensky, la bourgeoisie ukrainienne a consenti et cédé par traité «secret» toutes les richesses naturelles ukrainiennes aux capitalistes principalement américains, dès lors, TRUMP s’est tourné vers la bourgeoisie russe représentée par Poutine pour convenir des modalités d’exploitation de ce PIZZO (taxes mafieuses imposées aux «membres» pour obtenir protection du capi di capos) extorqué de force à la mafia ukrainienne.

Catastrophe, Poutine a refusé le «deal» trompiste et maintient vouloir partager les richesses ukrainiennes avec son nouvel «ami sans limite», la bourgeoisie chinoise de préférence à la bourgeoisie Américaine/Union européenne, car «chat échaudé craint l’eau froide» et Poutine n’a pas oublié:

la violation, puis la trahison pure et simple des Accords bidons de Minsk;

le «vol de 300 milliards de dollars U$ de la Banque centrale de Russie»;

les 19,000 sanctions, devenues 23,000 et en passe d’atteindre 30,000 pour ruiner l’économie russe» et la «mettre à genoux» ( Bruno Lemaire) et provoquer une révolte populaire;

l’«attentat terroriste» contre le gazoduc Nordstream;

la tentative de coup d’État de palais ourdi par la CIA, le MI6, le MOSSAD et tous les services secrets occidentaux par Prigogine et son «armée privée de musiciens du kalachnikovs wagnériens»;

les «attentats terroristes perpétrés en Russie et organisés par les terroristes européens »;

la livraison et l’autorisation d’utilisation sur le sol russe d’armes de plus en plus invasives;

et pire encore, la volonté affirmée par l’Union européenne de se livrer à un LEBENSRAUM 2.0 sur la Fédération de Russie afin de la décapiter, la balkaniser en 160 États russes «bananiers» lilliputiens comme l’ex-Yougoslavie sous la gouverne des néo-nazis van der La Hyène et Kaja Kallas, les petites-filles des nazis.

Pour toutes ces raisons et nombre d’autres trop longues à énumérer, Poutine a dit:«non merci» et la guerre continue, favorisant les complexes militaro-industriel de chaque alliance et la militarisation des économies capitalistes, cela dans une telle mesure, qu’on peut en inférer que cette militarisation et l’enrichissement sans limite des capitalistes de l’industrie de guerre soit la véritable FIN RECHERCHÉE de l’«échec» de ces «négociations de paix» comme le prouvent l’explosion stratosphérique de la capitalisation et des profits des capitalistes de l’armement.

Il ne faut jamais oublier que pour la bourgeoisie:«l’argent n’a pas d’odeur» même si elle provient d’une mer de sang, un petit lavage dans les lessiveuses du système financier capitaliste et l’odeur du sang des idiots-utiles morts «héroïquement» pour la patrie du profit disparaît et «crée des emplois payants pour la bourgeoisie et son aristocratie ouvrière».

Dépité en Ukraine, l’agent orange du capital aux cheveux peroxydés, le fraudeur électoral condamné, le failli frauduleux professionnel, l’indécrotable TROMP, tourne son attention sur le génocide palestinien que lui a laissé en héritage, le génocidaire grabataire alzheimer Biden et il se pose l’ultime question pour un capitaliste de sa trempe: comment s’enrichir et enrichir sa classe sociale capitaliste à partir de ce génocide des palestiniens présentement en cours?

Transformer la bande de Gaza délesté totalement de sa population gazaouie par ses mercenaires génocidaires SIONAZIS en «Resort et casinos mafieux»,style TROMP TOWER, pour mercenaires SIONAZIS en permission entre deux guerres contre les populations voisines pour leur imposer des régimes vassaux et leur voler leur pétrole et leur gaz naturel et pour ses vassaux des pétromonarchies et régimes militaires fascistes régionaux, tel un Cuba à la Batista méditerranéenne une solution toute «américaine», un «paradis-riviera» tr0mpiste pour mafia des casinos comme dans son Atlantic City natal: on peut sortir le mafieux de la mafia mais pas la mafia du mafieux.

Confronté à l’imbécilité absolue de son programme hollywoodien NAZI démentiel, comparable à «Germania», la «capitale mondiale» imaginée par Hitler et son architecte maudit Albert Speer, au plus grand moment de l’hystérie nazie, la «Germania» méditerranéenne tr0mpiste a été passée à la trappe pour un programme plus «réaliste»: céder les prisonniers palestiniens et leur camp de concentration SIONAZIE aux kapos arabes locaux: les laquais égyptiens, saoudiens, émérits, quataries et toute la racaille des renégats arabes à la solde des U$A. Seule problème: les prisonniers gazaouis sont «associés» à l’Iran et à son «Axe de la résistance»: Hamas, Hezbollah, Yémen, Syrie et Iran, qu’à cela ne tienne, ces factions bourgeoises ont un prix qu’il suffit de trouver.

Ce «prix» se résume aux profits et en Orient occidental qui dit «profit» dit OR NOIR, pétrole et gaz naturel, rien de plus. Il suffit de se rabocher avec l’équarrisseur Ben Salman d’Arabie saoudite, le sultan Erdogan et le militariste égyptien Sissi qui rallieront leurs propres laquais et le tour sera joué: les kapos arabes finiront le travail d’extermination des gazaouis martyrs et transformeront Gaza en colonies israéliennes «parties par parties», en expatriant les gazaouis martyrs tantôt en Égypte, tantôt en Arabie saoudite et pour la majorité au cimetière.

Primo, pour gagner la collaboration des pétromonarchies obscurantistes moyenâgeuses des «mollahs» «acceptables», d’abord, mettre un «STOP» à l’énergie «verte» qui coupe le marché au pétrole arabe: dehors Elon Musk et ses bagnoles électriques, dehors les subsides aux énergies «vertes» alternatives au pétrole: Arabie saoudite, Émirats arabes Unis et toute la racaille des pétromonarchies arabes, bienvenue pour votre retour à la table des GRANDS, adieu les BRICS+ et son «club des loosers aux bras cassés».

Secundo, bienvenue «sultan» Erdogan et tes «mercenaires terroristes djihâdistes en sandales», la Syrie est à vous et vous pourrez y commencer votre vaste opération de soulèvements de tous les «turkophones» depuis l’Azerbaïdjan jusqu’aux Ouïghours chinois et créer l’empire des 170 millions de locuteurs turciques aux frontières de la Russie et la Chine avec la bénédiction et l’assistance de vos sponsors U$/SIONAZIS/OCCIDENT COLLECTIF et tutu quanti.

Tertio, passez vos commandes: la machine de guerre U$ ouvre la production en grand:«AMERICA FIRST- AMERICA GREAT AGAIN».Déjà, l’Allemagne du néo-nazi Merz a passé une colossale commande de missiles Patriot, de 1000 chars de combat, d’avions F-35 pour réarmer l’Allemagne et approvisionner ses nouveaux «apprentis-sorciers» UKRONAZIS.

L’OTAN a imposé le PIZZO MAFIEUX TROMPISTE DE 5% du PIB des vassaux de l’OTAN, le carnet de commandes se remplit vite: premier à commander et à payer, premier servi et près à se lancer dans le LEBENSRAUM 2.0 et se servir dans les fruits du «vol, du pillage et du brigandage» de la 3 ième Guerre mondiale.

Face à cette mise en branle de la 3 ième Guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique par l’alliance occidentale comment répond le challanger chinois? En passant à la caisse lui aussi et en offrant à la Russie attaquée une «assistance payante» par son «proxy» nord-coréen: munitions, armes et soldats contre «pétrole et gaz naturel» russe, profit oblige.

Comme il sied à tout «capitaliste» avisé, la bourgeoisie «crypto-communiste des milliardaires chinois» de proclamer: «il n’y a rien de personnel dans la mort de milliers d’innocents idiots-utiles, busines as usual» et que m’offrez-vous de plus que vos compétiteurs «occidentaux» sur le marché libre du capital mondial???»

Les U$A et l’Occident collectif m’enrichissent en achetant mes marchandises manufacturées qu’avez-vous à m’offrir de mieux? Du pétrole, du gaz naturel, des matières premières en abondance contre mes marchandises manufacturées, voilà qui est très intéressant mais qu’adviendra-t-il des 719 milliards de dollars que me doivent les U$A si je me joins à vous ? demande le brocanteur chinois…

Selon vous, de toute manière ils ne me les rembourseront jamais, comme pour vous à qui ils ont volé 300 milliards de dollars, ils prendront n’importe quelle prétexte futile pour ne pas rembourser, TRUMP, le spécialiste des faillites frauduleuses les annulera avec la bénédiction de l’occident collectif ou m’obligera à lui déclarer la guerre pour récupérer mes créances, je crois que vous avez raison mais permettez-moi de jouer sur les deux tableaux et de vous «soutenir en quatimini», «discrètement», en ne «vous condamnant pas mais sans vous appuyer officiellement», en somme, soyons plus «malin» et entraidons-nous hypocritement.

Pendant que les compairs chinois et russes complotent au sein des BRICS+, en phase de devenir les BRICS-, si tant est qu’ils survivent à l’«Opération Subversive Spéciale» menée par les U$A/Occident collectif, le tandem génocidaire U$A/mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens est passé à l’attaque militaire sur le maillon le plus faible des BRICS+: l’Iran infesté d’espions et d’agents des U$A/ OCCIDENT COLLECTIF dont nul autre que le président renégat Pezeshkian et son gouvernement qui sont à l’oeuvre pour livrer leurs rivaux «pro-BRICS+» aux sicarios SIONAZIS et afghans infiltrés dans le pays.

La Chine et la Russie, qui n’ont jamais vraiment financés et armés la République islamique comme pour tous leurs «alliés moyen-orientaux» au demeurant, comme le prouvent à l’évidence toute leur aviation obsolète et déglinguée, l’absence de missiles dernière génération et surtout leur refus de leur procurer des armes nucléaires comme l’ont fait les U$A, la France, l’Allemagne et l’Angleterre avec leurs croupions SIONAZIS israéliens, exposent sa vraie nature et son véritable intérêt: VENDRE À PRIX D’OR NOIR, 20 avions de chasse chinois dernier cri à l’Iran pour affronter les 200 avions SIONAZIES dernier cri, pourquoi la Chine et la Russie se moquent-ils de l’Iran, voilà une question complexe?

Qui peut expliquer pourquoi les U$A s’autorisent impunément à financer, armer, protéger et faire la propagande des génocidaires avérés SIONAZIS israéliens à la face du monde, à bafouer systématiquement le droit international humanitaire, les traités, l’ONU, à bombarder sans raisons légales un État situé à 5,000 km de chez-eux, à armer les génocidaires SIONAZIS qui se livrent à un HOLOCAUSTE par bombes des palestiniens martyrs de Gaza, poupons, enfants, adolescents, femmes, hommes et vieillards, ceux du Liban, de Syrie et maintenant d’Iran et les «amis sans limite» chinois et russes lèchent les bottes des génocidaires eux-mêmes et maintiennent leurs relations diplomatiques avec ces génocidaires israéliens maudits??

Pour une raison évidente très simple: chacun y trouvent son compte en vendant des armes et en enrichissant sa classe dominante, ses capitalistes dominants car pour ces capitalistes, la vie humaine des innocents n’a aucune valeur, ils n’ont d’intérêt que leur propre mode de vie d’exubérance dans la richesse décadente des châteaux, bateaux, autos, catins et tout ce qui fait leur quotidien d’opulence et ce sont ces monstres d’égoïsme qui mènent le monde. Misérable humanité qui court à sa perte dans un feu thermonucléaire apocalyptique si elle ne se réveille pas et n’enlève pas le pouvoir à ces monstres à visage humain par la révolution prolétarienne.