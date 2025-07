Sept cent fois le «7 octobre» infligés au peuple palestinien martyr par l’État terroriste israélien

94 Views

Par Khider Mesloub.

Que peut répliquer l’ensemble de l’humanité anticolonialiste aux sionistes génocidaires qui brandissent le «7 octobre» comme le jour plus noir d’Israël ? «Le 7 octobre, j’ai versé des larmes pour les civils israéliens tués par les terroristes du Hamas. Depuis bientôt 700 jours, j’ai envie de prendre des armes contre l’armée génocidaire d’Israël.»

C’est ce que des centaines de millions de personnes de par le monde se disent en leur for intérieur. Mais de cette pensée vindicative à l’acte, il y a un pas qu’elles ne franchiront pas. Car ces millions de personnes civilisées ne sont animées d’aucun esprit de vengeance, contrairement aux barbares israéliens, zélateurs de la loi du talion.

Pour autant, le «7 octobre» du Hamas n’existe plus, enseveli par les centaines de milliers de cadavres palestiniens massacrés par l’Etat terroriste israélien. Le «7 octobre» n’existe plus. Il faut parler désormais de «700 octobres» des terroristes sionistes israéliens ! Après 700 jours de guerres militaires et alimentaires exterminatrices menées par les terroristes de Tsahal contre les populations civiles palestiniennes de Gaza, les sionistes continuent pourtant, avec cynisme, de brandir cet assaut éclair de quelques minutes mené par le Hamas pour justifier et légitimer la perpétuation du génocide commis quotidiennement depuis 700 jours. 24 heures sur 24. Toutes les minutes. Toutes les secondes.

Cette attaque éphémère du 7 octobre conduite par 1 200 amateurs terroristes du Hamas, opérée dans quelques villages a, certes, entraîné la mort d’environ 815 civils israéliens et la prise de 250 otages, mais l’Etat juif nazi d’Israël, composé de terroristes professionnels étatiques, lui, en représailles, dans un esprit de vengeance impitoyable, avec ses 400 000 soldats psychopathes fanatisés, mène depuis bientôt 700 jours à Gaza des bombardements massifs indiscriminés et des opérations terrestres sanglantes sur tout le territoire.

Aucun centimètre carré, ni épiderme palestinien n’est épargné par la furie vengeresse génocidaire des militaristes juifs israéliens. Transformant toute l’enclave de Gaza en un lieu d’enfer et de désespoir, en espace inhabitable. Tuant au moins 60 000 Palestiniens, dont 17 000 enfants et 28 000 femmes (400 000 selon une étude de Harvard). Prenant en otage 2,3 millions de Gazaouis, séquestrés par Tsahal, privés de vivres, d’eau et d’électricité depuis 700 jours, à telle enseigne que la majorité de la population palestinienne est aujourd’hui menacée de famine.

« Tuez-les tous (Palestiniens), Dieu Capital nous sera reconnaissant ! », tel est le credo génocidaire des sionazis israéliens.

Cela étant, une telle furie génocidaire ne s’improvise pas. Elle imprégnait les mœurs israéliennes depuis 1948. Aujourd’hui, le monde entier découvre le vrai visage de ces colons juifs fanatisés génocidaires. Après avoir transformé, ces deux dernières décennies, par le blocus, Gaza en camp de concentration, les colons juifs racistes et suprémacistes l’ont transformé, depuis le 9 octobre 2023, en camp d’extermination.

Pour autant, on ne doit pas adopter la logique macabre sioniste fondée sur la loi du talion, qui applique, de surcroît, contre le peuple palestinien une punition collective. Une logique vengeresse condamnée par le philosophe franco-israélien Daniel S. Milo. Dans sa tribune publiée dans le magazine Le Nouvel Obs, le philosophe adjurait les pays occidentaux à dissuader Israël de poursuivre dans cette voie de la vengeance. «L’Etat d’Israël ne défend pas sa sécurité, comme tout pays en a légitimement le droit : il assouvit une vengeance que rien ne saura apaiser», soulignait le philosophe franco-israélien. «Venger le sang des massacrés du 7 octobre par celui de milliers d’enfants palestiniens, mais aussi de femmes et d’hommes non affiliés au Hamas, nous rend sataniques», précisait-il. Daniel S. Milo citait à dessein le poète juif Haim Nahman Bialik, qui a écrit, au lendemain du pogrom de Kishinev commis contre des Israélites en 1903 : «Damné est celui qui dit : venge-toi ! La vengeance du sang d’un petit enfant n’a pas été créée par Satan [lui-même].»

Comme l’écrit Jean-Louis Roche sur son site : « l’humanité a connu de multiples causes pour justifier ses guerres : guerre de libération, guerre pour la liberté, guerre défensive, guerre inopinée, etc. Mais c’est la première fois, même avec les permanents intérêts géopolitiques, comme on dit innocemment, des divers requins impérialistes, que la guerre est devenue avant tout UNE VENGEANCE.

L’Idéologie de la vengeance selon l’Etat fasciste juif de Netanaziyahou – l’appel sans fard à tuer directement les civils – est la nouveauté incontestable du moment et même historique. Jusque là, bandits politiques et généraux sanguinaires ne formulaient jamais pour la bienséance un désir de tuer les civils, leur assassinat restait du domaine collatéral. Déjà en 1914, on tua et viola de nombreux civils mais considérant ces crimes comme accidents de parcours. Hitler inaugura la formule en appelant au meurtre de tous les juifs, ne sachant pas s’il aurait un petit fils. Ce petit fils est là, arrogant et bavant du sang de la vengeance : Netanyahou. Ce salaud a testé sa méthode d’abord à Gaza, qui cible maintenant sans vergogne les iraniens qui ne sont aucunement responsables d’un nouveau tragique 7 octobre. Même si Netanyahou prétend cibler des sites militaires et civils, la majorité des victimes sont des civils. Les attaques contre des objectifs non militaires, comme des réservoirs d’eau ou la place Tajrish, au nord de Téhéran, sont incompréhensibles pour la population. Comment l’armée israélienne peut-elle prétendre viser précisément des chefs militaires dans des tours de 20 ou 30 étages ? C’est la même méthode qu’à Gaza où, sous prétexte de viser les chefs du Hamas, le gouvernement israélien tue des civils et leur en impute même la responsabilité, juste parce qu’ils sont là… Tout comme Netanyahou a décrété que les habitants de Téhéran devaient « payer le prix » car il ne manque pas d’air ce salaud, payer le prix parce qu’un hôpital israélien a été touché et qu’il n’y a eu que des blessés quand ce chef militaire sans honte a détruit tous les hôpitaux de Gaza causant des centaines de morts civiles au prétexte que le Hamas était dans les caves».

Ainsi que le notait le journaliste israélien à la renommée internationale, Gideon Levy, officiant au quotidien Haaretz : «tout est sorti de la boîte après le 7 octobre. Le racisme, la haine des Palestiniens, la soif de sang, l’avidité primitive de se venger, de punir». Et l’avidité de génocide interminable.

En effet, en Palestine occupée, c’est l’actuel scénario génocidaire écrit en lettres de sang palestinien par les psychopathes israéliens pour justifier leur guerre exterminatrice menée depuis 700 jours contre le peuple palestinien innocent.

Aucun «7 octobre» ne justifie l’interminable guerre génocidaire menée par l’Etat sioniste contre les Palestiniens. Ne légitime les «700 octobres» subis par le peuple palestinien.

Une chose est sûre, les larmes du 7 octobre ont été noyées par l’océan de sang palestinien versé sans discontinuer depuis 700 octobres. La douleur du 7 octobre a été effacée par «700 octobres» d’horreurs subies par les Palestiniens.

Si le 7 octobre 2023 demeurera une simple date éphémère, un ordinaire jour calendaire ; en revanche, les interminables «700 octobres», qui chevauchent les années 2023, 2024 et 2025, marqueront pour l’éternité l’humanité de leurs empruntes sanglantes palestiniennes.

Si le 7 octobre demeure identique à lui-même, malheureusement, au vu de l’absence de tout cessez-le-feu ordonné par Israël et les Etats-Unis, les macabres «700 octobres» risquent de devenir les «1400 octobres», voire «les 14 000 octobres». Autrement dit, Gaza revêtira les tragiques lambeaux historiques du ghetto de Varsovie et du siège de Léningrad.

Pourtant, contrairement aux génocidaires israéliens zélateurs de la barbare loi du talion, adeptes des punitions collectives, l’humanité prolétarienne, éprise de paix, proclame à tous les Israéliens, non pas vengeance, mais assez de faire verser des larmes, de déverser des armes, de massacrer des innocentes âmes, de perpétuer ces horribles drames.

Khider MESLOUB