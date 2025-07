L’Iran millénaire outragé. Une réponse magistrale stupéfiante, paralysante ?

Par Amar DJERRAD.

Cette guerre contre l’Iran ne peut être dissociée de la cause palestinienne. Un peuple dépouillé de ses terres, par une colonisation de peuplement abjecte qui dure depuis 80 ans! Colonisé par des groupes, aux origines et langues diverses, rassemblés autour d’une cause fallacieuse, orchestrée par des malfaiteurs. Un mélange de Juifs, de pseudo-convertis et d’aventuriers cupides – imposés par la force des armes pour spolier un peuple – soutenus par des États malveillants cherchant à s’en débarrasser d’Europe. La plupart des gouvernants arabes sunnites (surtout du Golfe) ont manifesté une lâcheté vis-à-vis de la Palestine et de l’Iran. Seuls les chiites se ‘‘mouillent’’ dans ce conflit!

Les nouveaux arrivants, désignés sous le nom d’«Israéliens», sont constamment abreuvés par l’endoctrinement sionistes, sur leur prétendue invincibilité. Cependant, ils réalisent qu’on leur a fait croire à des illusions, suite à la puissante riposte iranienne à l’agression ! En provoquant l’Iran, ils se croyaient « lion » face à une « hyène” ; ils se sont retrouvés « hyène » affrontant un « lion »!

Si Trump est arrivé au point de se voir obligé d’intervenir, c’est pour venir à la rescousse de son proxy sioniste en déroute. La stratégie de l’Iran était bien plus réfléchie et élaborée, visant des cibles stratégiques sensibles, qui allaient conduire à l’effondrement de l’entité sioniste!

Si le génocidaire Netanyahou, éduqué dans le sérail “jabotinskyste”, feint s’indigner en disant qu’il a été «trompé par Trump», c’est pour se dérober de la responsabilité de fin de combat qu’il a lui-même réclamée. En revanche, il révèle, idiotement, qu’il s’est conduit en véritable proxy avec des armes américaines. Sinon, il aurait continué ses opérations – de «décapitation» (prévoyant d’assassiner le guide suprême, âgé de 86 ans) et de «changement de régime» – avec sa puissance militaire intrinsèque, sans aide! À l’heure de l’internet, rien ne se cache. Le monde finit par connaître la vérité instantanément : en grande difficulté». Au neuvième jour, le WSJ (pro-Israël), annonce qu’il ne restait à Israël que deux semaines de moyens de défense! Selon Larry Johnson, Trump, n’a fait que suivre ce qui est planifié depuis longtemps, pensant que cela marcherait. D’après lui, ils lui ont vendu un ‘produit’ qui promettait une victoire militaire incroyable. Si le génocidaire Netanyahou, éduqué dans le sérail “jabotinskyste”, feint s’indigner en disant qu’il a été «», c’est pour se dérober de la responsabilité de fin de combat qu’il a lui-même réclamée. En revanche, il révèle, idiotement, qu’il s’est conduit en véritable proxy avec des armes américaines. Sinon, il aurait continué ses opérations – de «» (prévoyant d’assassiner le guide suprême, âgé de 86 ans) et de «» – avec sa puissance militaire intrinsèque, sans aide! À l’heure de l’internet, rien ne se cache. Le monde finit par connaître la vérité instantanément : John Mearsheimer affirme que ce sont les Israéliens qui leur ont demandé d’arrêter la guerre, car ils étaient «». Au neuvième jour, le WSJ (pro-Israël), annonce qu’il ne restait à Israël que deux semaines de moyens de défense! Selon Larry Johnson, Trump, n’a fait que suivre ce qui est planifié depuis longtemps, pensant que cela marcherait. D’après lui, ils lui ont vendu un ‘produit’ qui promettait une victoire militaire incroyable.

.

Trump est-il intervenu, contraint ?

Trump est-il intervenu en fervent ami d’Israël, des sionistes et de cette fripouille corrompue Netanyahou ou bien a-t-il agi contraint ?

de clients» ! Selon Chris Hedges , le refus de l’administration Trump de divulguer les dossiers et les vidéos de l’enquête sur Epstein, vise à protéger Trump et toute la classe de dirigeants, de politiciens, de milliardaires et de célébrités. Ils font tous partie du même club. Epstein avait installé des caméras ‘espion’ dans ses résidences. On avance une raison humiliante. Il se peut qu’il soit soumis à un chantage ! Des photos (et ICI ) le montrent avec l’espion israélien Jeffrey Epstein en bonnes compagnies féminines. Il serait donc lui aussi sur la liste (disparue) «» !

.

C’est dans ce contexte que M. Araghchi a dû s’interroger sur le culot de Netanyahou de dicter aux États-Unis ce qu’ils «doivent ou ne doivent pas dire ou faire dans leurs négociations avec l’Iran» entre autres la demande absurde de limitation des missiles iraniens à… 480 kilomètres ! Il questionne : «que fume exactement Netanyahu? Et s’il ne fume rien, quel pouvoir le Mossad détient-il sur la Maison-Blanche?». Trump, dans son for intérieur, doit être satisfait de la destruction spectaculaire du siège du Mossad.

Bien que victime d’une agression non justifiée – et surtout en phase de lui infliger une défaite mémorable par l’anéantissement de ses capacités militaires et économiques – l’Iran, par sagesse islamique, a accepté l’arrêt des hostilités proposé, sans jubilation, ni forfanterie. Curieux qu’un nain biberonné par les USA et une partie de l’Europe brave le lion perse en repos. L’Iran fait 80 fois l’entité sioniste en superficie et en population et cette dernière est bien plus dispersée en Iran : 48/km² contre 480/km².



.

S’ils crient qu’il «ne reste plus de ‘nucléaire’ en Iran», c’est qu’il n’y a donc plus rien à contrôler ou à négocier! On accable cet Iran depuis au moins 1993 avec cette histoire de “bombe atomique ” en ressassant depuis 32 ans les mantras “il l’aura dans X années”, “dans X mois”, “dans X semaines”, “l’Iran est à quelques semaines de la bombe« , “il l’a déjà”, puis ils recommencent! On agace l’Iran (et le reste du monde) depuis 32 ans sur cette question. Il ne reste plus qu’un seul moyen, pour l’Iran, de mettre un terme à cette obsession maladive …

Rappelons que l’ayatollah Khomeini avait interdit la production et l’usage des armes chimiques; même agressé par la même arme funeste par l’Irak. On connaît les sagesses de l’Islam, mais il oblige aussi à se défendre! Sans utiliser ces armes par principe, l’ennemi se calmera à l’idée qu’il peut lui aussi être anéanti s’il en fait usage!

À notre avis, les Atlantico-sionistes ne lâcheront pas l’Iran tant qu’il n’aura pas un moyen dissuasif. Ils veulent le décimer de gré ou de force. Tout s’arrêtera net le jour où l’Iran déclarera qu’il possède cette arme ! Comme l’a fait la Corée (qui est maintenant tranquille) ! Cette histoire de «principe» et de «pacifique» ne tient pas avec ces diables ! C’est précisément du fait de ces valeurs et de cette honnêteté iranienne que ces démons, rassurés, s’entêtent dans leur agression ! Ils n’auraient jamais osé attaquer l’Iran s’ils étaient sûr qu’il possède cette arme sécurisante.

.

L’AIEA, un instrument d’espionnage

Rappelons aussi que L’AIEA avait pour mission, en l’Irak, d’en vérifier l’existence en collectant des informations militaires pour la CIA et le Mossad. C’est après s’être rassurés que l’Irak n’avait pas l’arme nucléaire qu’il a été attaqué pour “changer le régime”! Le même calcul a été fait pour l’Iran par ces voyous, arrogants et cupides, qui trouvent toujours des “bonus” quand ils comptent seuls. C’était sans compter sur l’intelligence séculaire des Perses qui ont capitalisé d’autres moyens conventionnels de ripostes bien plus puissants qui ont pétrifié l’agresseur, l’obligeant à quémander un “cessez-le-feu”, même hypothétique. En 12 jours, le pays s’épuisait, les moyens s’amenuisaient et le territoire se vidait de ses habitants qui fuyaient par dizaines de milliers vers l’étranger à la faveur de leur autre nationalité. Sait-on jamais! Les nombreux et fameux systèmes de défense antimissiles «dôme de fer», «fronde de David» et «THAAD» n’ont pas tenu face à la balistique iranienne.

Un maire israélien qui dit n’avoir «jamais vu une telle destruction de ma vie» – de ce fait même les massacres à Gaza à quelques encablures – découvre les horreurs de la guerre en les subissant ! Bien sûr que le ‘‘pôvre’’ bougre d’imbécile n’a «jamais rien vu» de pareil puisqu’il ne sort de «sa mairie» que pour les USA ou l’Europe, ses origines!

L’Iran est désormais plus incité à se doter de l’arme nucléaire qu’il ne l’était avant les frappes israélo-américaines! Il dispose pour cela de moyens, surtout de savants, pour y parvenir en très peu de temps ! L’expulsion de l’AIEA d’Iran mettra fin à l’espionnage de cette agence. Il faut préciser que le problème ne vient pas que de « Rafael Grossi », mais de toute l’institution AIEA – comme toutes les autres institutions et ONG dites «internationales». Elle agit en « cheval de Troie » avec pour mission cachée de collecter les renseignements! Quant à son »devoir de changer » pour «regagner en crédibilité», sa fin en soi est d’être non crédible! Il n’y a que les crédules et les honnêtes gens qui se font duper! Dans ce sillage, des informations font état d’une déclaration du député iranien Nabavian affirmant que l’Iran a des preuves que des documents confidentiels remis à l’Agence ont été transmis par Grossi à Israël. Il affirme également qu’ils ont découvert des micropuces dans les chaussures des inspecteurs lorsqu’ils les ont fouillés.

Trump un «sauveur» fourbe

Un Trump s’autoproclamant «sauveur», un type imbu de sa personne, versatile et perfide. Plusieurs analystes le qualifient ainsi, et même de narcissique. Il est conseillé par des personnes plus israéliennes qu’américaines. Comme ses semblables qui l’ont précédé, dès qu’il propose quoi que ce soit de «bon», c’est qu’il y a danger en préparation. Quant aux menaces récurrentes de sanctions, il fait souvent marche arrière, y revient, puis recule à nouveau au point où on l’assimile à «un singe jouant avec une grenade» ! Ne jamais les croire, car un démon est toujours caché dans leur pensée. Il est vain d’espérer tirer du miel du «derrière» des frelons ! Malgré les propos de «cessez-le-feu», l’action militaire se poursuit encore au Moyen-Orient, car ils ont encore les moyens pour exterminer les enfants, les femmes et autres civils de Gaza.

Terminons par le sermon des Iraniens à l’endroit d’Israël puis par les «reproches» que certains font à la Russie :