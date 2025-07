Le véritable enjeu du génocide palestinien (Mesloub, Bibeau)

325 Views

Par Khider Mesloub et Robert Bibeau

Au début du XIIIe siècle, l’embryonnaire royaume de France veut agrandir son territoire. Il possède une alliée puissante : l’Église Catholique romaine.

Sous prétexte d’hérésie, encouragé et soutenu par le pape, le roi déclenche les expéditions de conquêtes territoriales du Sud au moyen d’une guerre génocidaire. En effet, la France monarchique, après avoir perpétré les pires pillages et les pires massacres en Palestine contre les «mécréants» musulmans au cours des Croisades en Terres Saintes (sic), se livre à une nouvelle croisade à la périphérie du « domaine royal» : la Croisade contre les albigeois (1209-1229) ou Croisade contre les Cathares d’Occitanie. Voir La bourgeoisie française une perpétuelle histoire de massacres – les 7 du quebec

Pour rappel, le Sud de la France est à cette époque indépendant. Il est constitué de petites provinces, qui ne sont pas vassales du roi de France. D’autre part, ce territoire méridional est celui des Cathares et de bon nombre d’autres religions qui ne sont pas reconnues par l’Église papale romaine.

Les « peuples » de ces territoires indépendants sont accusés d’hérésie par le roi de France et par la papauté. Au vrai, ces habitants sont déclarés hérétiques pour avoir remis en cause la compromission financière de l’Église avec les classes féodales possédantes, avoir fustigé la dépravation morale de ces classes privilégiées ecclésiastiques et nobiliaires cupides. Pour s’opposer aux nouvelles charges et taxes imposées par le souverain. Pour ces raisons ces opprimés du Moyen-âge sont pourchassés et massacrés.

Ainsi, pour avoir dénoncé le lien entre l’argent et l’Église, les cathares subissent les foudres de toutes les classes privilégiées du royaume de France. Et surtout la furie génocidaire de ces classes privilégiées.

En 1209 débute l’holocauste contre les Cathares.

Certains historiens estiment le nombre de morts à plus d’un million, massacrés notamment par des exécutions collectives commises par la sainte inquisition. Cette nouvelle croisade, interne au territoire Franc, est impulsée par la royauté française et la noblesse, soutenues par la papauté. Elle s’exerce contre les populations pauvres du Sud, le pays de langue d’oc.

Sous couvert de lutte contre l’hérésie cathare, la France perpètre ainsi un impitoyable génocide contre les «peuples» d’Occitanie, membres de la communauté cathare. Officiellement, au nom de la religion. Mais, il s’est agi en réalité d’une véritable guerre de classe menée par la noblesse et le clergé du royaume de France pour l’annexion des terres occitanes et contre les masses paysannes pauvres en révolte contre l’injustice sociale. Contre la vénalité de l’Église. Contre la corruption des religieux, notamment le haut clergé inféodé.

« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens »

Pour rappel historique, c’est lors de cette croisade que des croisés demandent à Arnaud Amaury, légat du pape et chef de l’armée royale, comment distinguer les hérétiques des catholiques. Sa funeste réponse fut péremptoire et irrévocable : «Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens»

Ainsi, sous le prétexte fallacieux d’hérésie religieuse, accusés de professer des conceptions manichéennes, les cathares sont pourchassés, persécutés, décimés. Dirigées par des nobles et des religieux, des bandes de fanatiques armés perpétrèrent des atrocités contre les cathares. Villages incendiés, maisons brûlées, habitants torturés, violés, assassinés. En vérité, les « peuples » d’Occitanie sont sacrifiés, massacrés, pour s’être révoltés contre le pouvoir séculier, les lourdes taxes et l’autorité ecclésiastique, tous deux appartenant aux ordres féodaux dominants, vivant de l’exploitation des classes laborieuses rurales et paysannes (serfs) opprimées.

Révoltes contre les seigneurs saigneurs du peuple

Certes la révolte des cathares se pare d’une rhétorique religieuse, se réclame du même dogme chrétien interprété différemment, mais le soubassement profond des revendications des cathares est d’inspiration socioéconomique et politique. Les cathares s’élèvent contre l’enrichissement des religieux, en un mot de l’Église. Les cathares protestent contre la mentalité seigneuriale et ecclésiastique animée par la même cupidité que les autres catégories sociales privilégiées. Ils se révoltent contre l’exploitation (taxes, gabelle, loyer, etc.) et oppressive des religieux, ces seigneurs saigneurs du peuple

Par leurs revendications, les cathares menacent directement le statut social privilégié des ecclésiastiques et des seigneurs. Leur révolte suscite aussitôt une répression féroce menée par l’ensemble des classes dominantes féodales.

Pour preuve de la dimension politique et sociale de la « croisade albigeoise », cette croisade évolue rapidement en guerre de conquête ce qui était son réel objectif. En effet, toutes les provinces seigneuriales occitanes «souverainement indépendantes» sont annexées au domaine royal de France. Le territoire correspondant aux actuelles régions Midi-Pyrénées et Languedoc fera partie désormais du domaine royal de France, arraché à l’influence de l’Espagne.

Cette politique d’annexion du Sud de la France sera la préfiguration des campagnes de conquêtes postérieures des autres régions «suzerainement indépendantes», situées à la périphérie de la France royale du Nord. Au plan religieux, cette croisade marque la naissance de l’Inquisition médiévale; l’affermissement du pouvoir « idéologique » de l’Église sur ses ouailles, l’enrichissement outrancièrement indécent du clergé. Au plan politique, elle permet la consolidation de l’État monarchique, l’élimination des principautés rivales, l’élargissement territorial de la France, «l’unification nationale» des «Français», autrement dit l’émergence de l’État-nation français impérialiste.

Croisade sioniste judaïco-laïque génocidaire…!?

Au début de notre siècle, plus exactement en 2023-2025, sur la Terre sainte où les croisés commirent leurs exactions contre les musulmans, l’État fasciste israélien, pays vassal des puissances impérialistes occidentales, déclencha une guerre pour annexer les territoires palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem sous couvert de «guerroyer» contre le Hamas, précédemment c’étaient contre l’OLP et le Fatah, se livrant ainsi à sa énième croisade sioniste judaïco-laïque. Nous la qualifions de Judaïco-laïque car elle est menée par une soldatesque et des mercenaires terroristes et par une populace composée de fanatiques juifs et de laïques suprémacistes. Une guerre génocidaire menée par un «peuple de mercenaires tout-entier-terroriste et colonialiste». Une guerre génocidaire pour s’emparer de la terre et de ses ressources.

Il ne faut jamais perdre de vue que la majorité des guerres modernes sentent fortement une odeur de pétrole ou de gaz. L’actuelle guerre d’extermination menée contre Gaza, ce camp de la mort, sent le gaz à plein nez, jusqu’à asphyxier mortellement les Gazaouis, victimes de la rapacité coloniale des terroristes Israéliens et de leurs maîtres américains. Ces sociopathes pour qui les Palestiniens, déshumanisés, sont des «animaux».

Pour comprendre la raison de la foudroyante riposte terroriste israélienne.

Selon certains observateurs, tout porte à croire qu’Israël aurait mené sur son territoire une opération sous faux drapeaux, opération déléguée au Hamas. Ou, plus exactement, comme le note un analyste canadien, il aurait pris le contrôle d’une opération initiée par le Hamas pour la retourner contre le mouvement islamiste et contre les palestiniens de Gaza et de Cisjordanie.

Curieusement, le 7 octobre 2023, 2000 combattants du Hamas franchissaient sans encombre la frontière israélienne la plus sécurisée et protégée du monde. Durant 6 heures, ils livrent leur «attaque surprise – surprenante ? – sans rencontrer la moindre résistance de la part de l’armée la plus « efficace » et la mieux équipée du monde – semble-t-il qu’aucun hélicoptère ni aucun avion de combat n’a décollé pour neutraliser les assaillants palestiniens – » Pour comprendre, il ne faut pas diriger son regard vers le Hamas, mouvement islamiste créé et soutenu par Israël et par la principauté du Qatar, mais vers la terre et les ressources gazières et pétrolières maritimes et terrestres de Gaza, un territoire habité par 2,3 millions de palestiniens-résistants-tout-entier issus de la Nakba (1948).

Aussi, les présentes opérations terroristes israéliennes – comprenant l’attaque terroriste contre l’Iran – ne sont ni disproportionnées ni asymétriques, elles sont conformes au plan de nettoyage ethnique et de génocide des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Si la base militaire américano-israélienne au Levant mobilise toutes ses ressources destructrices ce n’est pas seulement pour éradiquer les combattants du Hamas, mais surtout pour exterminer et expulser les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza et les trois millions de Palestiniens de Cisjordanie dans le but de consolider Israël, ce camp terroriste retranché et menacé.

L’objectif de l’Empire américain est de régler la «question palestinienne» c’est-à-dire, de régler la question de l’implantation définitive de sa base militaire d’occupation au Levant

Depuis la formation du plus récent gouvernement fasciste israélien, après quelques essais dans les années 1980 et 1990, l’objectif du proxy israélien aux ordres est de régler définitivement la «question palestinienne» afin de réaliser le rêve d’un vaste camp militaire d’occupation en une seule entité s’étendant sans discontinuité du Jourdain jusqu’à la mer Méditerranée. Évidemment, la solution «à deux États» soutenue par une faction palestinienne collaboratrice adoubée par plusieurs pays impérialistes, est hors de question pour le Pentagone.

Qui au XXIe siècle, peut réaliser cette ridicule croisade judaïco-laïque (sic), c’est-à-dire ce projet d’expansion territoriale, d’extermination de masse et d’expulsion massive, génocidaire, des Palestiniens sous couvert d’une guerre religieuse contre «l’hérétique et diabolique» mouvement islamiste Hamas, les idiot-utiles des puissances impérialistes au Levant, sinon des partis politiques néo-fascistes et terroristes pétris d’un racisme décomplexé et animés de violence meurtrière désinhibée, actuellement installés au pouvoir du camp militaire israélien par le Directoire Étasunien. Le proxy israélien en pagaille – le début de la fin du bagne israélien (Larry Johnson) – les 7 du quebec

« Tuez-les tous ces Palestiniens infidèles, Dieu le capital vous sera reconnaissant! »,

tel est le mot d’ordre de classe des larbins israéliens hystériques et génocidaires.

Et pourtant, nous tous, solidaires des prolétaires palestiniens et arabes, nous pouvons empêcher

cette abomination en rejetant ces fadaises judéo-laïco-christiano-musulmanes…

cette guerre de classe se joue classe contre classe.