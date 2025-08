34 Views

Par Dmitry Orlov − Le 21 juillet 2025 − Source Club Orlov. Sur https://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-les-sanctions-contre-la-russie-ne-fonctionnent-pas

À ce jour, l’Occident a imposé environ 30 000 sanctions à la Russie. C’est deux fois plus que toutes les sanctions imposées à tous les autres pays de la planète. Mais elles n’ont pas fonctionné ; Trump menace donc désormais d’imposer des sanctions aux partenaires commerciaux de la Russie. La Chine, l’Inde et la Turquie seraient les plus touchées — ou pas.

Les sanctions imposées jusqu’à présent ont peut-être quelque peu ralenti le développement de l’économie russe, mais pas suffisamment pour que l’on envisage de contourner ces sanctions. En revanche, elles ont certainement eu un effet boomerang sur les Européens, entravant gravement l’activité industrielle, entraînant des taux de faillite record, tuant pratiquement les industries chimique et automobile, augmentant le chômage et provoquant le mécontentement de la population et l’instabilité politique.

Les sanctions visaient à couper la Russie des infrastructures de paiement internationales (basées sur le dollar et l’euro), à perturber les chaînes d’approvisionnement et à frapper des secteurs clés de l’économie. Mais quelque chose a clairement mal tourné dans ces plans. L’économie russe est restée stable et a continué de croître, tandis que les relations commerciales de la Russie avec le reste du monde (à l’exception de l’Occident) ont continué de se développer. Ce résultat a peut-être déconcerté les intrépides auteurs des sanctions occidentales, mais il n’a pas surpris les observateurs attentifs de la Russie.

La raison pour laquelle les 30 000 sanctions ont échoué, et la raison pour laquelle les 30 000 prochaines échoueront tout autant, est simple : la Russie y était préparée. Depuis 2014, date à laquelle les premières sanctions liées aux événements en Crimée ont été imposées, la Russie s’est employée sans relâche à éliminer toutes ses vulnérabilités les plus importantes et à atteindre un niveau remarquable d’autosuffisance dans tous les indicateurs clés de la viabilité de l’État, notamment les suivants :

Énergie

Énergie nucléaire (séparément)

Ressources naturelles de toutes sortes

Éducation

Sciences fondamentales

Industrie

Le complexe militaro-industriel

L’armée

L’agriculture

Les soins de santé

Bien qu’une grande partie de cette base soit fournie par le riche patrimoine de la Russie, notamment les traditions soviétiques d’excellence dans les domaines de l’éducation, de la science et de la technologie, l’élan de son développement est venu, dans une large mesure, de l’effet disciplinaire des 30 000 sanctions. Bien sûr, c’est l’immense territoire de la Russie, qui recèle un trésor de ressources naturelles de toutes sortes, qui a rendu tout cela possible. Aucun autre pays au monde ne dispose d’une telle base pour un développement autosuffisant.