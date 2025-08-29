vendredi, août 29, 2025
7 de garde

« La guerre du proxy ukrainien se termine mais le pire est à venir » (Jacques Baud)

Robert Bibeau 118 Views 1 Comment

Il y avait tellement d’énergie… et tellement d’optimisme… quand le président Trump a rencontré le président Poutine à Anchorage, en Alaska. (sic)

Cette rencontre a immédiatement conduit, lundi dernier, à un entretien entre le président Trump et Zelensky, et  avec les dirigeants européens.

Et, vraiment, on avait l’impression que… waouh ! S’il devait y avoir un accord, ce serait le moment. Parce que Trump parlait littéralement à tout le monde. (…)

Cependant, le diable se cache toujours dans les détails. Et, en ce moment, ces détails montrent que toute cette agitation… ce faste… ces cérémonies… ces survols de bombardiers B-2… ces tapis rouges… et toutes ces poignées de mains chaleureuses… eh bien, je dirais que nous sommes plus proches d’une intensification de la guerre que de négociations de paix.

La paix, en réalité, est aussi éloignée que possible. Car après toutes ces réunions, les commentaires tenus par les différents acteurs… ne mènent à aucune bonne conclusion.

La probabilité, c’est que cette guerre continue de s’enliser.

Pour nous aider à comprendre tout cela, à interpréter les déclarations et les affirmations de nombreux responsables… et à saisir pourquoi nous en sommes là… nous recevons aujourd’hui le colonel Jacques Baud.

source : Nouveau Monde

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

