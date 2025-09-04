166 Views

Le défi du mouvement du 10 septembre et des luttes d’ampleur à mener

Le mouvement dit « du 10 septembre », né en mai 2025 sur différents canaux Telegram tels que « Les

indignés », semble prendre de l’ampleur à mesure que même des partis sociaux-démocrates comme La

France Insoumise appellent à la grève générale et à soutenir le mouvement.

Ce mouvement est né du budget

2025 du Premier ministre François Bayrou et de ses attaques antisociales : lancement d’une

« année blanche », signifiant le gel des pensions de retraite, des salaires dans la Fonction publique

et des aides sociales comme le chômage, suppression de deux jours fériés, mais aussi le

déremboursement des médicaments et des consultations, à une échelle massive dans la santé.

Les mots d’ordre du mouvement sont extrêmement divers : blocages, grève

générale, référendum d’initiative citoyenne, ou encore reprise d’occupation

de ronds-points comme lors du mouvement des Gilets jaunes. L’un des points cardinaux du

mouvement est de se situer en dehors des syndicats et des partis, rejetant explicitement, dans la

majorité de ces appels, leurs « récupérations » et « encadrements ».

Quelle attitude les communistes doivent-ils tenir lors d’un tel mouvement ?

D’abord et en premier lieu, comprendre ce que signifie le rejet des partis politiques et des

syndicats : le rejet des partis bourgeois et de l’aristocratie ouvrière. En effet, les mouvements

sociaux-démocrates dits « de gauche », dont en premier lieu ceux composant le NFP,

sont compris à juste titre par nombre des membres et appels du mouvement comme des

«menteurs» et des «corrompus». Nous sommes donc face à un mouvement de masse, qui,

au-delà de sa spontanéité et de son langage, démontre sa lassitude consécutive aux options

électoralistes de tous bords et à l’absence de perspective politique alternative. Une lassitude face

à l’incapacité de tous les partis bourgeois à enrayer les offensives antipopulaires des différents

gouvernements Macron, mais aussi face à leur volonté active d’encadrement et d’alignement de

ce type de mouvement sur le seul agenda électoral. De l’autre côté, le syndicalisme en France,

dominé par l’aristocratie ouvrière œuvrant à l’enraiement des possibilités de victoire, en

endiguant le mouvement gréviste à la base, comme lors de la réforme

des retraites et pour toutes les autres luttes d’entreprises et de secteurs professionnels.

Nous sommes donc face à un mouvement certes confus, mais exprimant la volonté de se dégager

d’un modèle de syndicalisme verrouillé par des directions défendant leurs privilèges immédiats

concédés par l’État bourgeois, tout comme de se dégager des partis bourgeois ne remettant pas

en cause les institutions d’Etat pour y canaliser les mouvements populaires.

Pourtant, le Parti Communiste Révolutionnaire de France, avec son objectif d’être

le parti de combat de la classe ouvrière, n’est-il pas un parti également ? Comment les

communistes doivent-ils entendre ce type d’appel au rejet des partis politiques et syndicats ?

Le PCRF et ses membres agissent pour un parti de type nouveau, le parti d’avant-garde de

la classe ouvrière en construction.

Le fonctionnement d’un tel parti n’est donc pas de vendre un programme électoral,

mais de développer et de renforcer la démocratie et l’organisation du mouvement du 10 sept.

Il s’agit pour les communistes d’un travail dans les faits, auquel nous appelions également

lors du mouvement des Gilets jaunes. Un travail d’organisation et de renforcement du

cadre le plus efficace possible, pour que les masses puissent faire leur propre expérience

autonome de formes de démocratie alternatives à la démocratie bourgeoise quel qu’en soit le

représentant. C’est en favorisant ce type d’expérience que les masses et la classe ouvrière

reprennent confiance en leurs propres forces, par des formes d’organisation politique propres

et provenant de leur créativité. Ce n’est que par ce type d’expérience que les communistes

peuvent favoriser la confiance en un nouveau type de parti favorisant ces formes de luttes et

d’organisations, ainsi qu’un syndicalisme de classe et de masse fonctionnant en premier lieu

par la grève à la base. En effet, ce n’est que par ce type d’expérience que les bases et

fédérations syndicales s’y joignant pourront combattre les différentes formes d’aristocratie

ouvrière et reconquérir des positions de classes dans leurs structures.

prcf Le PCRF soutient donc le mouvement, pour s’y engager pleinement et y

combattre toutes les formes de récupération électoraliste ou d’intégration au

parlementarisme bourgeois.

Nous combattons toutes les organisations de « droite » ou de « gauche » qui restent dans le cadre

des rapports de production du capitalisme et qui cantonnent la lutte aux solutions électorales,

afin de lier par là un syndicalisme de classe à un mouvement populaire offensif extraparlementaire.

Les Gilets jaunes ont montré à quel point il ne faut ni surestimer ni sous-estimer

les capacités spontanées des masse

