L’alliance asiatique (OCS) contre l’Alliance Atlantique (OTAN)

par Hal Turner

Le plus grand événement géopolitique et économique au monde est en train de se produire et tous les médias occidentaux restent totalement silencieux à ce sujet. Ce n’est pas étonnant : cet événement annonce la FIN du contrôle colonial/occidental sur la planète.

L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) tient une réunion à Tianjin, en Chine. Toutes les personnalités importantes y participent, sauf nous, Occidentaux. Les pays qui représentent plus de la MOITIÉ de la population de cette planète se réunissent et, pour une raison quelconque, les médias américains et occidentaux n’en parlent pas. Pas du tout. Voir https://reseauinternational.net/le-plus-grand-evenement-geopolitique-et-economique-au-monde-est-en-train-de-se-produire-et-les-medias-occidentaux-restent-silencieux/

Regardez à quel point Tianjin, en Chine, est développée et belle :

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé à la réunion et a été accueilli sur le tapis rouge :

Il a été chaleureusement accueilli par le président chinois :

Le Premier ministre indien Narendra Modi s’est rendu en Chine pour la première fois en sept ans, où il a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping à l’occasion de la réunion de l’OCS, dans un contexte de détérioration des relations entre les deux pays et les États-Unis.

Le président Xi a clairement indiqué que la Chine, la Russie et l’Inde étaient désormais très proches. Regardez cette photo :

Les néoconservateurs de l’Occident collectif grincent des dents, car cela leur montre qu’ils n’ont aucun avenir avec leurs manœuvres de «diviser pour mieux régner».

L’OCS

Pourquoi l’OCS est-elle importante ? Passons brièvement en revue les faits marquants :

• L’OCS a été fondée à Shanghai en 2001 avec seulement six membres : la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.

• Elle est issue du Shanghai Five, fondé en 1996 pour régler les questions frontalières, mais le succès du groupe a encouragé ses membres à se montrer plus ambitieux.

• Le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme sont rapidement devenus des domaines d’intérêt prioritaires pour le groupe. Cela a vraiment contribué à la stabilité et à la prospérité des pays d’Asie centrale. L’année dernière, 19 000 trains de marchandises Chine-Europe ont traversé les pays de la SCO.

• Il compte désormais 10 membres principaux. L’Inde et le Pakistan ont rejoint l’organisation en 2017, l’Iran en 2023 et la Biélorussie en 2024.

• L’OCS compte également 16 autres pays : 14 partenaires de dialogue et 2 États observateurs.

• L’OCS représente 41% de la population mondiale, 34% du PIB mondial (PPA) et 24% de la superficie terrestre mondiale.

Lors d’une réunion parallèle avec l’Inde à l’OCS (regardez l’importance de cette «réunion parallèle»), le président Xi a souligné le rôle historique de Pékin et de New Delhi dans l’avenir du Sud mondial :

«Le monde est en pleine transformation. La Chine et l’Inde sont les deux plus anciennes civilisations, les deux pays les plus peuplés et les plus importants du Sud mondial. Il est essentiel que nous restions amis et bons voisins – le dragon et l’éléphant doivent s’unir», a-t-il déclaré.

Xi a poursuivi en disant : «Les deux pays les plus peuplés du monde devraient se renforcer mutuellement».

Les néoconservateurs américains et occidentaux ont besoin qu’elles se battent et sont furieux de cette réunion et de ces propos !

BRICS

La Chine et l’Inde font partie des pays du BRICS. BRICS est l’acronyme de Brazil, Russia, India, China et South Africa.

Le BRICS a été créé parce que les États-Unis ont gravement abusé des nations du monde entier en utilisant le commerce et le dollar américain comme armes pour imposer leurs objectifs politiques.

Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale de facto. Tous les pays du monde utilisent le dollar américain pour le commerce international. Ils le font parce que, depuis la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain est la monnaie la plus stable, la plus acceptée et la plus fiable de la planète.

Le pays «A» souhaite acheter des produits au pays «B». Mais aucun des deux pays n’accepte la monnaie de l’autre, car ils estiment que celle-ci n’est pas fiable. Le pays «A» convertit donc sa monnaie en dollars américains et les utilise pour payer le pays «B». Le pays «B» accepte les dollars car il sait avec une certitude absolue que le dollar américain est solide et peut être utilisé pour d’autres transactions futures avec d’autres pays. C’est rapide, pratique et fiable.

Entre le gouvernement des États-Unis.

Le gouvernement américain a pris l’habitude de dire aux pays du monde entier qu’ils «doivent» faire ceci… ou «ne doivent pas» faire cela. La plupart du temps, cela ne pose qu’un léger inconvénient, mais ces derniers temps, les exigences des États-Unis envers les pays du monde entier sont devenues envahissantes et gênantes. Les pays n’aiment pas qu’on leur dise qu’ils doivent enseigner les questions liées aux lesbiennes, gays, transgenres et queer (LGBTQ) à leurs écoliers. Les États-Unis insistent et disent à ces pays : «Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas utiliser NOTRE monnaie pour vos transactions internationales». Cela devient soudainement un désastre pour les pays étrangers.

Ils se retrouvent dans une situation où, à moins de faire ce que veulent les États-Unis, ils n’auront pas accès aux dollars américains pour le commerce international. Et comme peu d’autres pays, voire aucun, acceptent leur monnaie, tout pays sanctionné par les États-Unis se retrouve dans l’incapacité de participer au commerce international.

Il ne s’agit pas seulement d’enseigner des choses aux enfants à l’école. Si les États-Unis ont un problème avec un pays étranger et sanctionnent ce pays, ils se tournent également vers tous les autres pays du monde et leur disent : «VOUS ne pouvez pas faire affaire avec tel ou tel pays» et si vous le faites, nous VOUS sanctionnerons».

Cela signifierait que ces autres pays ne pourraient pas utiliser le dollar américain pour leurs échanges internationaux.

Cela oblige tous les autres pays du monde à faire ce que disent les États-Unis. Ces autres pays n’apprécient pas cela. Ils ne veulent pas être malmenés de la sorte, mais ces derniers temps, ils n’ont pas le choix.

C’est là qu’interviennent les BRICS.

Les BRICS sont mis en place par le Brésil, la Russie, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud afin de créer un système commercial concerté, dans lequel les pays du monde entier peuvent utiliser leur propre monnaie pour commercer entre eux, sans ingérence ni contrôle des États-Unis.

Cela transformerait notre monde «unipolaire», où les États-Unis occupent la première place et dictent leur loi à tous les autres, en un monde «multipolaire», où il y aurait plusieurs centres de pouvoir sur la planète. Personne ne pourrait dicter sa loi à tous les autres.

Les États-Unis, et dans une moindre mesure l’Europe, ne veulent pas de cela.

Si les BRICS s’unissent pleinement, la multipolarité de cette planète sera là pour rester !

Malheureusement, certaines personnes sont tellement avides de pouvoir qu’elles préféreraient réduire le monde en cendres pour régner sur ses ruines plutôt que de perdre leur contrôle sur tous les autres.

Pourtant, les BRICS et l’OCS vont de l’avant. Les pays ont envoyé les uns après les autres des délégations de TRÈS HAUT NIVEAU aux réunions de cette semaine.

Pourtant, ici en Occident, l’événement est totalement ignoré. C’est un problème.

Ce qui se passe aujourd’hui et pendant les prochains jours à Tianjin, en Chine, façonne la réalité économique et politique du monde entier. Nous… sommes exclus. Réfléchissez-y. Réfléchissez à ce que cela signifie pour nous.

Même la petite Arménie était présente ! Le Premier ministre Nikol Pashinyan a atterri à Tianjin et en est reparti avec plus que des selfies du sommet : il a conclu un partenariat stratégique avec la Chine.

Il ne s’agit pas seulement d’un thé et d’une séance photo : c’est une véritable amélioration diplomatique.

Pour un petit État du Caucase du Sud, pris en étau entre l’ombre de la Russie, la pression de la Turquie et les avances de l’Occident, s’allier à Pékin est une véritable aubaine.

La Chine obtient un nouveau pied à terre sur la Route de la soie 2.0. L’Arménie obtient une assurance – économique, politique, voire même sécuritaire.

Du côté des États-Unis et de l’Europe : silence radio. C’est comme si le sommet de l’OCS n’existait même pas.

Nous agissons littéralement comme des autruches, enfouissant notre tête dans le sable et ignorant la réalité.

La seule chose que le monde entend actuellement de notre part, ce sont les mots «droits de douane», «sanctions», «guerre»… Ils en ont assez.

Ces pays de l’OCS font un bras d’honneur à l’ordre multilatéral dominé par l’OTAN, le G7 et les alliances menées par les États-Unis. C’est la Chine qui dit : nous ne sommes pas mis à l’écart. Nous construisons notre propre monde.

Oh, et pour ceux qui pensent que la Russie est «isolée»… jetez un œil aux amis de la Russie :

