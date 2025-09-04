Assistons-nous à l’avènement d’un nouvel ordre mondial (Larry Johnson)???

99 Views

par Larry Johnson. Sur https://reseauinternational.net/lavenement-dun-nouvel-ordre-mondial/

De nombreux dirigeants politiques et experts occidentaux continuent de se bercer d’illusions en pensant que les États-Unis contrôlent leur destin et constituent un hégémon inébranlable.

Vous me trouverez peut-être exagéré, mais je suis choqué par le nombre d’Américains apparemment sensés, sobres et bien éduqués qui continuent de croire que les relations entre la Russie et la Chine sont éphémères et qu’avec juste ce qu’il faut de pression, la Russie sera facilement persuadée d’abandonner la Chine et de se joindre à l’Occident dans son projet de soumettre le gouvernement et le peuple chinois. C’est à mon avis une idée complètement folle, mais nombreux sont ceux qui adhèrent à cette absurdité.

Au moment où j’écris ces lignes, la conférence de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) est en cours et un nouveau chapitre de l’histoire de la politique internationale est en train de s’écrire. L’OCS compte dix États membres : la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, l’Iran et la Biélorussie. Elle compte également deux États observateurs, l’Afghanistan et la Mongolie, ainsi que plusieurs partenaires de dialogue. Cette année, les participants comptent notamment l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Turquie. Je soupçonne ces trois pays d’avoir été envoyés par leurs maîtres occidentaux pour espionner l’événement et faire rapport.

La politique étrangère de Donald Trump se transforme en une série de débâcles. Exemple concret : l’Inde. La décision à courte vue d’imposer à l’Inde des droits de douane de 25%, auxquels s’ajoute une pénalité supplémentaire de 25%, a incité la classe politique indienne à prendre ses distances avec les États-Unis. Il y a un an, j’aurais pu affirmer avec conviction que l’Inde était tiède dans ses relations avec les BRICS, mais tout cela a changé. Le Premier ministre Modi, au nom de son gouvernement, assume désormais la présidence des BRICS et se charge de planifier et d’accueillir le sommet des BRICS de 2026 en Inde. Il ne cédera pas aux menaces ou aux intimidations des États-Unis.

Dans le cadre de l’évolution des BRICS, les relations controversées de longue date entre l’Inde et la Chine sont en train d’être réorganisées, les deux pays se comportant désormais davantage comme des amis que comme des ennemis. La photo en haut de cet article illustre cette nouvelle relation, tout comme cet article de presse :

«C’est toujours un plaisir de rencontrer le président Poutine», a déclaré le Premier ministre Modi sur X après sa rencontre avec le dirigeant russe avant le sommet.

Dans un autre message sur X, Modi a écrit : «Les interactions se poursuivent à Tianjin ! Échange de points de vue avec le président Poutine et le président Xi pendant le sommet de l’OCS».

Dans son discours d’ouverture, le président chinois Xi a clairement indiqué que l’OCS n’était pas seulement une agréable réunion sociale pour les dirigeants asiatiques et ceux représentant les pays qui faisaient autrefois partie de l’Union soviétique :

«La Chine travaillera avec toutes les parties de l’Organisation de coopération de Shanghai pour faire passer le forum régional sur la sécurité à un niveau supérieur, a déclaré lundi le président chinois Xi Jinping, dévoilant son ambition d’un nouvel ordre mondial en matière de sécurité qui représente un défi pour les États-Unis.

L’Organisation de coopération de Shanghai a établi un modèle pour un nouveau type de relations internationales, a déclaré Xi dans son discours d’ouverture devant plus de 20 dirigeants mondiaux lors d’un sommet de deux jours qui s’est tenu à Tianjin, dans le nord de la Chine, ajoutant que le forum s’opposait sans équivoque à toute ingérence extérieure».

Les BRICS, tout comme l’OCS, s’emploient à construire une alternative au système économique et politique international de l’après-guerre qui domine les affaires mondiales depuis 80 ans. Alors que beaucoup en Occident rejettent bêtement ces rassemblements comme étant sans intérêt, la Russie, la Chine et l’Inde sont très sérieuses dans leur volonté de créer un système économique, financier et politique international qui ne soit plus soumis au veto des États-Unis ou de l’Europe. Le fait qu’ils représentent les économies les plus dynamiques et les plus innovantes du monde actuel devrait suffire à inciter l’Occident à trouver une voie de coopération avec eux. Mais non ! Avec Washington en tête et les Européens qui suivent, l’Occident s’est engagé dans une politique de confrontation et de sanctions. Les droits de douane imposés par les États-Unis à l’Inde n’en sont que le dernier exemple.

source : A Son of a New American Revolution