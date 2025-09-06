L’Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS jouent des rôles complémentaires dans la transformation de la gouvernance mondiale
Les processus qui se déroulent mettront beaucoup de temps à être achevés, peut-être même une génération ou plus, de sorte que les attentes d’une transition rapide vers une multipolarité à part entière devraient être tempérées.
Le récent sommet des dirigeants de l’OCS à Tianjin a attiré de nouveau l’attention sur cette organisation, qui a commencé comme moyen de régler les différends frontaliers entre la Chine et certaines républiques soviétiques, mais a ensuite évolué en un groupe économique hybride de sécurité. Environ deux douzaines de dirigeants ont assisté à la dernière manifestation, y compris le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a effectué sa première visite en Chine en sept ans. Les médias non occidentaux ont annoncé que le sommet était un point d’inflexion dans la transition systémique mondiale vers la multipolarité.
Alors que l’Organisation de Shanghai pour la coopération est plus revigorée que jamais étant donné le rapprochement sino-indo naissant dont les États-Unis étaient responsables par inadvertance responsible, et que les BRICS sont aujourd’hui un nom familier à travers le monde, les deux organisations ne feront que transformer progressivement la gouvernance mondiale au lieu d’une idée brutale. Pour commencer, ils sont composés de membres très divers qui ne peuvent que raisonnablement s’entendre sur de larges points de coopération, qui sont en tout cas strictement volontaires puisque rien de ce qu’ils déclarent n’est juridiquement contraignant.
Ce qui rapproche les pays de l’OCS et du groupe BRICS, et il y a un chevauchement croissant entre eux (tant en termes de membres et de partenaires), c’est leur objectif commun de briser le monopole de facto de l’Occident sur la gouvernance mondiale afin que tout devienne plus juste pour la majorité mondiale. À cette fin, ils cherchent à accélérer les processus de multipolarité financière via les BRICS afin d’acquérir l’influence tangible requise pour la mise en œuvre des réformes, mais cela nécessite également d’éviter les futurs scénarios d’instabilité intérieure par l’intermédiaire de l’Organisation de Shanghai pour la coopération.
Néanmoins, la Banque BRICS respecte les sanctions anti-russes de l’Occident en raison de l’interdépendance économique complexe de la plupart des membres avec elle, et il y a aussi des réticences à accélérer la dédollarisation pour cette raison. En ce qui concerne l’Organisation de Shanghai pour la coopération, ses mécanismes d’échange de renseignements ne concernent que les menaces non conventionnelles (terrorisme, séparatisme et extrémisme) et sont empêtrés dans une large mesure par la rivalité de l’Indo-Pak, tandis que les préoccupations liées à la souveraineté empêchent le groupe de devenir un autre « pacte de Varsovie ».
Malgré ces limites, la majorité mondiale continue de travailler plus étroitement que jamais à la poursuite de son objectif de transformer progressivement la gouvernance mondiale, qui est devenu particulièrement urgent en raison de l’usage occasionnel de la force (contre l’Iran et menacé contre le Venezuela) et des guerres tarifaires. https://ssofidelis.substack.com/p/etats-unis-venezuela-sanctions-and?r=55hdsk&utm_campaign=post&utm_medium=email&triedRedirect=true
La Chine est au centre de ces efforts, mais cela ne signifie pas qu’elle les dominera, sinon l’Inde souveraine et la Russie seraient fièrement d’accord avec cela si elles s’attendaient à ce que ce soit le cas.
Les processus qui se déroulent prendront beaucoup de temps à être achevés, peut-être même une génération ou plus, en ne prenant en grande partie rien de premier plan par rapport à des pays de premier plan comme l’interdépendance économique complexe de la Chine et de l’Inde avec l’Occident qui ne peuvent pas être mis fin brutalement sans faire face à d’immenses dommages à leurs propres intérêts. Les observateurs devraient donc tempérer tout vœu pieux de réflexion sur les espoirs d’une transition rapide vers une véritable multipolarité afin d’éviter d’être profondément déçu et de devenir potentiellement décourageant en conséquence.
Pour l’avenir, l’avenir de la gouvernance mondiale sera façonné par la lutte entre l’Occident et la majorité mondiale, qui, respectivement, veulent conserver leur monopole de facto et réformer progressivement ce système afin qu’il retrouve ses racines centrées sur l’ONU (même avec certains changements). Aucun des scénarios maximalistes ne pourrait en fin de compte entrer en vigueur, cependant, de sorte que les institutions alternatives centrées sur des régions spécifiques comme l’OCS vis-à-vis de l’Eurasie et l’UA vis-à-vis de l’Afrique pourraient progressivement remplacer l’ONU à certains égards.
