nouvelles de Cuba

LETTRE HEBDO DE L’ASSOCIATION

jeudi 11 septembre 2025



Se répéter,

vaut mieux que se contredire !



Il y a tout juste 15 jours, je signais l’édito avec comme titre et comme thème : les raisons de l’espoir. Depuis, plusieurs évènements d’importance sont, à mon avis, venus confirmer cette affirmation. Dans ce court espace de temps le Président cubain a effectué 3 visites d’État : au Viêt-Nam, en Chine et au Laos, pays amis et solidaires. Il a participé à des rencontres exceptionnelles.



Au Viêt-Nam qui fêtait le 80e anniversaire de la proclamation de son indépendance et de la fondation de la République, les différentes visites et rencontres ont confirmé le renforcement de l’amitié spéciale et de la coopération globale entre les 2 pays. Des accords ont été signés qui concernent la sécurité alimentaire, la riziculture, économie, les sciences et technologies, la santé.



En Chine, aux côtés de très nombreux chefs d’État, la délégation cubaine était présence aux célébrations de la victoire en 1945 du peuple chinois contre l’agression japonaise et la guerre antifasciste mondiale. Et au cours de cette même période, se tenait un évènement de portée considérable, la réunion de l’OCS (Organisation de coopération de Shanghai) qui enregistra le rapprochement spectaculaire entre la Chine et l’Inde, qui, comme Lula, tenaient tête aux prétentions de Donald Trump ! (Une photo historique réunit les Présidents des deux pays et celui de la Russie.) Il s’agit d’une défaite politique majeure pour Washington et un gage de coopération et de Paix.



La troisième visite s’est effectuée à la République Démocratique et Populaire du Laos avec laquelle Cuba entretient des relations de fraternité. Elle constituera, aux dires des responsables des deux pays, un jalon historique dans le renforcement de ces liens.



Dans tout cela, quelles répercussions pour Cuba ? La Grande Ile, aujourd’hui intégrée aux BRICS, pourrait devenir, c’est le souhait des participants, un pont stratégique entre l’Amérique Latine et l’Asie, et accéder ainsi aux nouveaux champs de développement sans devoir souffrir des sanctions étasuniennes. Et, déjà de « premiers travaux pratiques » sont mis en œuvre : 11 nouveaux accords de coopération ont été signés à Pékin. Par exemple la production d’aspirine, sera développée avec la Chine, elle permettra qu’en 2026 la population cubaine puisse en bénéficier.



Et ce mardi, avait lieu un sommet virtuel des BRICS+ convoqué par le Président Lulla, qui après celui de l’OCS, a refusé le chantage de Trump. Les responsables ont déclaré que le « Sud Global » dispose de conditions nécessaires pour mener une « refonte du système commercial international en s’appuyant sur un autre modèle de développement éloigné des logiques de rivalité »



Il y a encore beaucoup à dire sur ces importantes questions, nous aurons le plaisir d’y revenir rapidement. En attendant vous pouvez visionner la vidéo « Cuba donne une réponse historique aux USA et rejoint les BRICS » : https://www.youtube.com/watch?v=QKn1Gw8DfPE



Je profite de cet édito pour vous inviter, ceux qui en ont la possibilité, à venir nous rendre visite à la Fête de l’Humanité, à notre Forum de la coopération. Vous y serez accueillis chaleureusement pour nos militants ! Vous trouverez le programme dans la Lettre d’aujourd’hui.



Bonne lecture,

Bien cordialement,



Roger Grevoul

Président Fondateur de Cuba Coopération France, Rédacteur en chef du site internet et de la Lettre Hebdomadaire