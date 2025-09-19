L’axe économique Xi-Modi-Poutine se durcit alors que les droits de douane de Trump se retournent contre lui

17 Views

En attaquant de manière très injuste l’Inde pour ses relations avec la Russie, Trump a provoqué un rapprochement inattendu entre les trois grands pays de l’Eurasie, la Chine, l’Inde et la Russie. Reprocher à l’Inde le commerce du pétrole russe n’est pas seulement s’en prendre à sa souveraineté, c’est d’une hypocrisie sans nom, puisque le pétrole russe, raffiné en Inde, est acheté en occident, notamment en Europe et y compris en Ukraine. De toutes façons, le monde ne peut pas se passer du pétrole russe, personne n’est capable d’ajouter les millions de barils quotidiens qui manqueraient si le pétrole russe restait en Russie.

Mais Trump ne parvenait pas à se défaire de la pression exercée par l’UE et l’Angleterre pour la poursuite de la guerre en Ukraine et il a vraisemblablement lâché cette question des sanctions secondaires en échange des 1350 milliards promis par Von der Leyen, pensant faire «une bonne affaire». L’Inde est désormais le pays le plus peuplé du monde, mais très en retard sur la Chine en termes de développement économique et industriel.

Le PIB de l’Inde est moins d’un cinquième de celui de la Chine. Elle constitue donc un espace de développement économique très important et, en réalité, seule la Chine a les moyens industriels pour fournir rapidement et à bon prix les marchandises nécessaires au développement d’un aussi grand pays. Quant à la Russie, elle dispose des sources d’énergies nécessaire et peut également les fournir à bon marché. L’accord était donc légitime. Il fallait lever les obstacles politiques, ce à quoi la politique de Trump a donné l’élan final, mais qui avait été préparé de longue date par un travail diplomatique intense entre les trois pays, dont les diplomaties sont dirigées par trois brillants esprits, Lavrov, Wang Yi et Jaishankar.

Par Franck Marsal

La crise commerciale de Trump alimente la volonté de la Chine, de la Russie et de l’Inde de concevoir une alternative à l’économie américaine

par William Pesek

Appelez-le l’axe des grandes économies qui avancent sans les États-Unis.

Les responsables américains qui se demandent quel effet la décision du président Donald Trump d’imposer des droits de douane de 50% à l’Inde pourraient avoir n’ont pas besoin de chercher plus loin que le programme de voyage du Premier ministre Modi. Cette semaine, le dirigeant indien était à Pékin, aux côtés du chinois Xi Jinping et du russe Vladimir Poutine.

Le premier voyage de Modi dans la capitale chinoise en sept ans rend plus urgente la promotion d’un monde multipolaire moins centré sur les États-Unis. L’optique des démonstrations manifestes de camaraderie a envoyé un message de défi à une Maison-Blanche de Trump qui tentait de contraindre la Chine et l’Inde à se soumettre économiquement.

Pourtant, ni Xi ni Modi n’adoptent la position que Trump attendait. Au lieu de cela, la guerre commerciale de Trump insuffle un nouveau souffle au bloc économique des BRICS qui, avant janvier, semblait dans les cordes.

À l’époque, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud avaient perdu de leur élan pour créer une alternative cohérente à l’ordre dirigé par les États-Unis. À tel point que Xi n’a pas pris la peine d’assister au grand sommet des BRICS de cette année à Rio de Janeiro en juillet. Cela a soulevé de nombreux sourcils, étant donné que le «C» est la seule raison pour laquelle tout le monde se soucie des BRICS.

Puis sont arrivés les droits de douane de 50 % imposés par Trump à l’Inde un mois plus tard. Le taux a choqué les responsables à New Delhi autant qu’ailleurs. Il correspondait aux droits de douane de Trump sur le Brésil.

Trump s’est longtemps opposé à la réponse du monde en développement au G7. Mais la vraie ligne rouge pour le dirigeant américain, c’est maintenant clair, c’est que les BRICS unissent leurs forces pour remplacer le dollar comme monnaie de réserve.

Apparemment, la taxe de 50% de Trump était une réponse au fait que le Brésil tenait l’ancien président Jair Bolsonaro responsable d’une tentative en 2022. Cependant, en plus du Brésil et de l’Inde, Trump a imposé des droits de douane importants à la Chine (30%) et à l’Afrique du Sud (30%). Cette dernière est confrontée au taux le plus élevé de toute l’Afrique subsaharienne. Le Nigeria, le Ghana, le Lesotho et le Zimbabwe ne sont taxés qu’à 15%.

Trump a largement été indulgent avec Poutine. Mais vexé que l’Inde aide la Russie à contourner les sanctions pétrolières américaines, Trump s’en prend à la Russie via l’économie de Modi. Et il se peut qu’il se retourne déjà contre lui de manière alléchante.

«La maxime classique de la politique étrangère est d’unir vos amis et de diviser vos adversaires», a déclaré l’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers à Bloomberg. «Cela devrait être l’occasion d’un véritable examen de conscience de la part des penseurs de la sécurité nationale américaine.»

La visite soudaine de Modi en Chine fait suite à un accord annoncé par les deux pays le mois dernier pour reprendre les vols directs, assouplir les contrôles à l’exportation chinois et réduire les tensions frontalières.

Certes, l’Inde ne se lance pas vraiment dans la Chine de Xi. Jeremy Chan, analyste chez Eurasia Group, a noté que Modi est arrivé à Tianjin après un sommet bilatéral à Tokyo et est délibérément parti avant le défilé du Jour de la Victoire. Cela, a déclaré M. Chan, a eu pour effet de «signaler que, malgré l’amélioration des relations avec la Chine, l’Inde donne toujours la priorité à ses relations avec le Japon et l’Occident».

Mais comme l’a dit Christopher Clary, de l’Université d’Albany, au Guardian : «L’Inde aime que les autres grandes puissances sachent que New Delhi a des options. L’un des avantages d’être dans de nombreux clubs, c’est que vous pouvez faire des entrées très médiatisées dans ces clubs si vous êtes contrarié par la façon dont les choses se passent dans d’autres relations».

En tant que tel, a ajouté Clary, le débat Xi-Modi-Poutine «était une réponse partielle à la colère tarifaire de Trump». La réalité fondamentale pour l’Inde est qu’elle n’a pas assez de capacités militaires pour être sûre de la façon dont se déroulerait un conflit entre l’Inde et la Chine. Dans ce monde trumpien, l’Inde ne sera peut-être pas en mesure de trouver un allié extérieur sur lequel elle puisse compter, et elle doit donc s’assurer que les relations entre l’Inde et la Chine sont calmes.

La Chine, a expliqué M. Chan, a utilisé le récent sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai pour amplifier son soutien aux pays du Sud et à sa vision d’un monde multipolaire. C’était l’occasion pour Pékin de comparer l’approche de la Chine en matière de sécurité mondiale – non-ingérence, multilatéralisme et dialogue – avec l’ordre dirigé par les États-Unis.

En général, a noté Chan, Pékin a été inébranlable dans ses critiques de «l’intimidation unilatérale» et de «l’hégémonisme» américain. Cela a amené le Parti communiste de Xi à élargir sa stratégie consistant à exploiter le ressentiment international envers les États-Unis sous Trump pour «approfondir les liens avec les pays en développement».

Une partie de la motivation de Modi est que «l’Inde, pour sa part, a reçu un accord brut qui pourrait affecter considérablement ses exportations vers les États-Unis», a noté l’économiste Priyanka Kishore d’Asia Decoded. Bien que de nouvelles négociations commerciales puissent faire baisser le taux de droits de douane de 25% et offrir un répit à un «taux de pénalité russe», a déclaré M. Kishore, «il semble peu probable que l’Inde obtienne un résultat nettement meilleur que ses voisins de l’Est, ce qui soulève des questions sur son attrait relatif en tant que destination Chine+1».

Shilan Shah, économiste chez Capital Economics, prévient que «l’attractivité de l’Inde en tant que centre manufacturier émergent sera considérablement sapée» par les Trumponomics. Les dépenses américaines, a déclaré Shah, fournissent environ 2% du PIB de l’Inde et les droits de douane supplémentaires de 25% de Trump sont «suffisamment importants pour avoir un impact matériel».

L’économiste Ajay Srivastava, du groupe de réflexion de New Delhi Global Trade Research Initiative, a noté que les actions américaines pourraient «pousser l’Inde à reconsidérer son alignement stratégique, en approfondissant ses liens avec la Russie, la Chine et de nombreux autres pays».

Il est clair que les «pires craintes» de l’Inde se sont matérialisées alors que Trump 2.0 fait le pire, a déclaré l’ancien gouverneur de la banque centrale indienne, Urjit Patel. «On espère qu’il s’agit d’un court terme et que les discussions autour d’un accord commercial qui devrait progresser ce mois-ci se poursuivront», a noté M. Patel. «Sinon, une guerre commerciale inutile, dont les contours sont difficiles à évaluer à ce stade précoce, s’ensuivra probablement.»

À l’heure actuelle, le PIB de l’Inde a dépassé les attentes au deuxième trimestre. En fait, l’économie a pris de l’ampleur au cours du trimestre avril-juin. La troisième plus grande économie d’Asie a progressé de 7,8%, le rythme le plus rapide en cinq trimestres.

«Malgré les droits de douane réciproques, nous maintenons notre fourchette de croissance de 6,3% à 6,8% pour l’ensemble de l’année», a déclaré la conseillère économique en chef de l’Inde, Anantha Nageswaran, lors d’une conférence de presse après la publication des données.

L’Inde est «poussée par des facteurs cycliques favorables tels que la faible inflation et les baisses de taux de la Reserve Bank of India», a déclaré l’économiste Carlos Casanova de l’Union Bancaire Privée. Les dépenses de consommation finale privée sont restées stables à 7,0%, tandis que les dépenses publiques ont rebondi de manière significative à 7,4%, contre une contraction de 1,8% au premier trimestre.

«À l’avenir, cependant, l’activité économique devrait être confrontée à des vents contraires en raison des tensions géopolitiques accrues avec les États-Unis», a noté M. Casanova. «Alors que les exportations de l’Inde vers les États-Unis représentent moins de 2 % de son PIB, ce qui rend l’impact direct des droits de douane gérable, l’incertitude pèse sur le sentiment des investisseurs, freinant la formation de capital fixe et les investissements directs étrangers.»

M. Casanova a ajouté que «en tant qu’économie axée sur la consommation, l’Inde est bien placée pour atténuer ces défis grâce à des mesures politiques récentes». Par exemple, a-t-il noté, le gouvernement prévoit de simplifier la structure de la taxe sur les produits et services (TPS) à quatre niveaux à deux taux d’ici le début d’octobre, réduisant la plupart des biens taxés à 12% à 5% et ceux à 28% à 18%.

«Cette décision vise à stimuler la demande intérieure tout en compensant l’impact des droits de douane américains sur les exportations», a déclaré M. Casanova. «De plus, la réforme devrait atténuer les pressions inflationnistes, ce qui permettra à la RBI d’envisager de nouvelles baisses de taux lors de son examen de la politique d’octobre.»

Tanvee Gupta Jain, économiste chez UBS Securities, a déclaré que «le moment des réformes de la TPS est approprié», compte tenu de la nécessité de mesures politiques anticycliques pour compenser les droits de douane. Les réductions d’impôts et les réformes, a-t-elle noté, soutiendront les dépenses des ménages au cours des prochains trimestres.

Radhika Rao, économiste chez DBS Group, a déclaré que «la baisse des taux de TPS sera positive pour la croissance au second semestre», augmentant ainsi la taille de l’économie formelle de l’Inde.

La ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, a noté que «nous avons réduit les dalles, il n’y aura que deux dalles, et nous abordons également la question de la taxe d’indemnisation, de la facilité de vie, de la simplification de l’enregistrement, du dépôt des déclarations et des remboursements». Ces réformes ont été menées en mettant l’accent sur l’homme ordinaire. Les taux ont considérablement baissé.

Le gouvernement de Modi s’est engagé à soutenir les secteurs touchés par les droits de douane américains et a déclaré qu’il proposerait des réductions d’impôts pour stimuler la demande intérieure. Il avait déjà réduit les impôts sur le revenu à partir d’avril.

«La consommation privée est soutenue par les allégements fiscaux, les baisses de taux, les semis, bien que les ménages puissent différer leurs achats discrétionnaires jusqu’à ce que les réductions de taxes à la consommation proposées entrent en vigueur pendant la saison des fêtes», a déclaré l’économiste Aditi Nayar de l’agence de notation ICRA.

À l’heure actuelle, le déficit de la balance courante de l’Inde indique qu’elle importe plus qu’elle n’exporte. «Les exportations concentrées en début de période vers les États-Unis et les exportations de services toujours saines ont contribué à réduire le déficit du premier trimestre de l’année fiscale», a déclaré l’économiste Madhavi Arora d’Emkay Global Financial Services.

«Cependant, le retour sur investissement du trimestre dernier et l’impact des droits de douane sur les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre pourraient impliquer que le déficit de l’exercice 2026 pourrait dépasser 1,2 % du PIB, avec de nouveaux risques à la hausse», a ajouté M. Arora.

Les cinq principaux membres des BRICS, rappelez-vous, n’ont pas encore créé quoi que ce soit qui s’approche d’une zone de libre-échange. Parallèlement aux tensions liées à des différends frontaliers vieux de plusieurs décennies, la Chine et l’Inde se livrent une concurrence féroce pour l’influence économique entre les pays du «Sud». L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une controverse dont les BRICS pourraient se passer. Le Brésil et l’Afrique du Sud s’inquiètent de l’expansion des BRICS, qui pourrait diluer leur puissance.

Les provocations de Trump, cependant, s’avèrent changer la donne, poussant l’Inde dans l’orbite de la Chine. Et donner une urgence renouvelée à la conception d’une alternative à l’économie américaine – un BRIC à la fois.

source : Histoire et Société