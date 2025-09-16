ROBIN GOODFELLOW, pour la défense et la continuité de la théorie communiste du prolétariat.

« Ces hommes nouveaux, ce sont les ouvriers. Ils sont l’invention des Temps modernes, autant que le sont les machines. Aux signes qui déconcertent la bourgeoisie, l’aristocratie, et les piètres prophètes de malheur, nous reconnaissons notre brave ami Robin Goodfellow, la vieille taupe qui sait si vite travailler sous la terre, le digne pionnier – la révolution. » (Karl Marx. Allocution pour le 4ème anniversaire du journal chartiste : « People’s Paper « 1856.) Contact : robin.goodfellow@robingoodfellow.info