ROBIN GOODFELLOW, pour la défense et la continuité de la théorie communiste du prolétariat

Robin Goodfellow, pour la défense de la théorie communiste  Accessible ici :  https://www.robingoodfellow.info/

« Ces hommes nouveaux, ce sont les ouvriers. Ils sont l’invention des Temps modernes, autant que le sont les machines. Aux signes qui déconcertent la bourgeoisie, l’aristocratie, et les piètres prophètes de malheur, nous reconnaissons notre brave ami Robin Goodfellow, la vieille taupe qui sait si vite travailler sous la terre, le digne pionnier – la révolution. » (Karl Marx. Allocution pour le 4ème anniversaire du journal chartiste : « People’s Paper « 1856.)

Contact : robin.goodfellow@robingoodfellow.info

Derniers textes parus de Robin Goodfellow

  • José Antônio Martins – Avril 2025 – (PDF)
  • Sur la révolution permanente – La révolution permanente et la révolution russe – Mars 2025 – (HTML) (PDF)
  • Le cycle des crises aux Etats-Unis ; douzième cycle (4) – Janvier 2025 – (HTML) (PDF)
  • Le cycle des crises aux Etats-Unis ; douzième cycle (3) – Septembre 2024 – (HTML) (PDF)
  • Dècès de Michel Olivier – Reprise du communiqué du CIGC – (PDF)
  • Présentation des conférences sur le cycle des crises et la réedition du livre « El marxismo en resumen » à la maison de Trotsky à Mexico, 5 juillet 2024 – (PDF)
  • Projets de lettres de Marx à Véra Zassoulitch – Mai 2024 – (HTML) (PDF)
  • Le cycle des crises aux Etats-Unis depuis 1929 ; douzième cycle – (2) – Avril 2024 – (HTML) (PDF)
  • Le cycle des crises aux Etats-Unis depuis 1929 ; douzième cycle – (1) – Janvier 2024 – (HTML) (PDF)
  • Le cycle des crises aux Etats-Unis depuis 1929 ; Bilan du onzième cycle – Octobre 2023 – (HTML) (PDF)
  • Epidémie dans la production, économie de la catastrophe – Mai 2023 – (HTML) (PDF)  
  • Espèce humaine et épidémies – Février 2023 – (HTML) (PDF)
  • Face à la crise sanitaire, réponse autonome du prolétariat international – Août 2020 – (PDF)
  • Libre échange, protectionnisme et loi de la valeur. Mai 2019 – (HTML) (PDF) Article paru dans le livre Libéralisme et protectionnisme
  • La lutte des classes en France – 2018-2019 – Mars 2019 – (HTML) (PDF)
  • Le cycle des crises et la reproduction du capital fixe – Janvier 2018 – (HTML) (PDF)
  • Dominique Cotte – Décembre 2017 – (HTML) (PDF)
  • Réponse aux critiques  – Novembre 2017 – (HTML) (PDF)
  • L’indépendance de la Catalogne  – Novembre 2017 – (HTML) (PDF)
  • La nature de la révolution d’Octobre – Texte de la conférence du 22 octobre 2017 – (HTML) (PDF)
  • La situation politique en France après les élections de 2017 – Juillet 2017 – (HTML) (PDF)
  • La critique marxiste de l’aliénation (I) – Mai 2017 – (HTML) (PDF)
  • Anniversaire de la naissance de Communisme ou civilisation – Novembre 2016 – (HTML) (PDF)
  • Le cycle des crises aux Etats-Unis depuis 1929 (1); Présentation et compléments du Livre – Juillet 2016 – (HTML) (PDF)
  • Le cycle des crises aux Etats-Unis depuis 1929 ; Essai de systématisation de la conjoncture – 2016 (Livre 37,5 €)
  • La situation politique au Brésil – 2016 – (HTML) (PDF)
  • Point sur le mouvement social de mars-avril 2016 (HTML) (PDF)
  • A propos des évènemements de janvier 2015 en France (HTML) (PDF)
  • Sur la plus-value relative au Brésil (HTML) (PDF)
  • Le marxisme et la révolution industrielle – 2014 (HTML) (PDF) (Livre 9 €)
  • Le MPC freine le progrès technique – 2014 (HTML) (PDF) (Livre 9 €)
  • Discussion avec Matière et révolution – VDT – 2014 (PDF)
  • La république en Espagne – Texte d’Engels – 2014 (HTML) (PDF)
  • Aux fondements des crises – 2013 (HTML) (PDF) (Livre 18 €)
  • Le marxisme en abrégé – 2013 (HTML) (PDF) (Livre 9 €)
  • Discours de Louveira – 2013 (HTML) (PDF) (Livre 9 €)
  • La nature du marxisme – 2012 (HTML) (PDF)
  • Crise du capital, crise de l’entreprise – 2012 (HTML) (PDF)  (Livre  10 €)
  • Le mouvement de la démocratie réelle en Espagne – 2011 (HTML) (PDF)
  • Le mouvement contre la réforme des retraites – 2011 (HTML) (PDF)
  • Les syllogismes de l’ultra-gauche – 2011 (HTML) (PDF)
  • Les révolutions du monde arabe – 2011 (HTML)
  • Le cours historique de la révolution prolétarienne – 2011 (PDF)
  • Sur le travail productif et le travail improductif – 2008 (PDF)
Textes de « Communisme ou civilisation » refondus  :

  • La périodisation du capital (PDF)

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

