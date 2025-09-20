RN = FN : Le fascisme s’avance toujours à visage masqué !

Remarques de do :

Le fascisme s’avance toujours à visage masqué !

Je suis très content d’avoir eu le plaisir d’entendre Nathalie Arthaud.

Néanmoins, je signale que dans la première partie de l’émission, les intervenants n’ont pas su répondre correctement au membre du Front National. Madame Obono s’est refermé comme une huitre montrant par là qu’elle ne savait pas quoi répondre.

Ce qu’il fallait dire essentiellement tient pourtant en peu de mots :

Il ne faut donc pas parler de « RN » mais de « FN » pour bien rappeler l’histoire de ce parti fasciste :

https://mai68.org/spip/spip.php?article3583

Le Front National est au service de ceux qui le financent : de grands patrons, de riches financiers. Ce sont eux qui le gouvernent. Donc il était facile avec cet argument de prouver que le FN n’est pas au service des plus « humbles ».

Bien au contraire, le Front National soutient fermement la police. Cette police raciste. Cette police qui brise les grèves ouvrières. Cette police qui matraque et gaze les manifestants. Cette police qui a massacré les Gilets jaunes en leur crevant les yeux et en leur défonçant la gueule à coup de LBD. Cette police prête à tout pour permettre au pouvoir des ultra-riches de se maintenir.

Par conséquent, tous les arguments du FN pour faire croire qu’il est aux côté du peuple ne peuvent être que destinés à tromper. Répétons-le : « Le fascisme s’avance toujours à visage masqué ! »

Peut-être certains représentants du FN sont-ils de bonne foi mais que se passerait-il si le FN arrivait au pouvoir : le film de Dino Risi « la marche sur Rome » nous l’explique :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article526 Dans son film, en 1962, Dino Risi commence par expliquer qu’en fait c’est le pouvoir lui-même qui décide de laisser les fascistes diriger le pays Deux hommes participent en particulier à cette marche. L’un d’eux note sur un papier la liste de toutes les promesses faites par Mussolini. Au fur et à mesure de l’avancée du film, il raie une par une les promesses non tenues. À la fin, il ne reste plus rien. Que le fascisme qui a réussit à s’établir grâce à la marche sur Rome et à la bonne volonté du Roi. « Les promesses n’engagent que ceux qui y croient », disait Pasqua.

La plupart des autres membres du FN sont clairement racistes ou nazis. Même parmi les représentants du FN. Il suffit de se rappeler du scandale qu’ils ont provoqué lors des dernières législatives. Où il y avait même une femme avec une casquette nazie qui se présentait pour le Front National à ces élections !

https://mai68.org/spip3/spip.php?article671 Cliquer sur l’image pour l’agrandirLégislative 2024 – Ludivine Daoudi, candidate RN de la 1re circonscription du Calvados — — —FN – Président des Patriotes à l’UE, Bardella choisit un admirateur de Mussolini comme Vice-Président ! vidéo : https://mai68.org/spip3/spip.php?article880 Pour Jordan Bardella et le RN, les revers s’enchaînent C dans l’air – 24 juillet 2024

Certains disent que ce sont les seuls qu’on n’a jamais essayés !

Tout d’abord, c’est faux !

Ce ne sont pas les seuls à n’avoir jamais été essayés, puisque jamais un communiste n’a été à la présidence de la république.

Ensuite, SI, les fascistes ont déjà été au pouvoir en France… avec Pétain, vous aviez oublié ?… et on a pourtant bien vu ce que ça a donné !

Et puis, voudriez-vous essayer de vous jeter sous un camion de 40 tonnes ? Avec le FN vous seriez écrasés pareil !

la Méditerranée est un cimetière.

Pour bien mentir, pour bien faire croire qu’on n’est pas raciste, il faut trouver des arguments acceptables qui arrivent au même résultat qu’une politique raciste. C’est ainsi que le Front National combat l« ‘immigration de masse » en faisant croire que ce n’est pas par racisme. Il prétend que c’est pour que les salaires des « Français de souche » ne partent pas à la baisse. Comme je le rappelle :

Déjà, la politique anti-immigrés a peuplé et peuple tous les jours qui passent la Méditérannée de cadavres. Et le Front national trouve que ce n’est pas assez. C’est là qu’on voit la vérité toute nue.

En fait pour que les salaires repartent à la hausse, il n’y a qu’une seule solution : la lutte de classe :

Français, Immigrés, mêmes patrons, même combat !

Bien à vous,

do

