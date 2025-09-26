Effondrement économique et guerre civile en Europe (Alex Krainer)

6 Views

Par Robert Bibeau.

Pendant cette phase préparatoire à la guerre totale en Europe, pendant cette étape de propagande démagogique qui accompagne l’effondrement économique inéluctable, le grand capital multinationale, que l’économiste Alex Krainer nomme « les BANQUES« , agite les politiciens larbins discrédités, les va-t’en guerre européens et américains tétanisés, et sème la panique parmi la population en lutte quotidienne pour sa survie. L’équation de l’effondrement économique global est simple. Les lois de l’économie politique capitaliste entraînent l’hyper concentration du capital entre les mains d’immenses trusts financiers personnifiés par quelques milliers de milliardaires apatrides dont la fortune est planquée dans des « paradis fiscaux » patentés. L’État bourgeois ne peut maintenir les services sociaux requis pour la production et la commercialisation des marchandises, finalité stratégique du mode de production capitaliste (MPC), qu’en s’endettant et en imprimant de l’argent de pacotille, ce qui provoque l’inflation qui à son tour appel la dévaluation de la monnaie détruisant le pouvoir d’achat du prolétariat. Voilà rassemblé les conditions de la dépression économique systémique. Médias mainstream stipendiés et politiciens à la solde ont alors pour tâche d’agiter la capote sous les yeux de la chair à canon prolétarienne pour une nouvelle guerre de pillage et de brigandage... qui cette fois, sous la menace thermonucléaire, pourrait bien être la dernière marquant l’extinction de l’espèce humaine. L’insurrection populaire transformée en RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE devra mettre fin au cycle capitaliste guerrier de cette « Coalition des volontaires » en faillites (sic).