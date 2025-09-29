7 de garde L’hégémon américain remet la défaite ukrainienne entre les mains de l’Europe (Jacques Baud) 29 septembre 2025 Robert Bibeau 28 Views 2 Comments Partager : Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Cliquer pour envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
2 réflexions sur “L’hégémon américain remet la défaite ukrainienne entre les mains de l’Europe (Jacques Baud)”
La dette américaine totale public et privé est de 120,000 milliards de dollars.
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/09/o-hegemon-americano-coloca-derrota.html