L’hydrogène, le nouvel Eldorado énergétique (Gerard Bad)

Alors que de toute part nous entendons que les classes populaires vont devoir s’ acquitter des dettes de l’ État, que le pays vient d’ être déclassé.

On nous révèle que le pays dispose d’un trésor secret : un gisement d’hydrogène blanc estimé à 1 300 fois le PIB mondial. Celui-ci se trouve en Lorraine dans le sous-sol de Folschviller . Ce réservoir, estimé à 46 millions de tonnes, pourrait transformer non seulement le paysage énergétique national mais également influencer les stratégies mondiales de transition énergétique. La découverte revient à deux chercheurs du CNRS, Philippe de Donato et Jacques Pironon.

Cette ressource naturelle, propre et abondante, pourrait positionner la France en tant que leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables. Des pays comme le Mali, l’Australie, le Brésil, La Chine, l’Oman et bien sur les États-Unis se positionnent déjà en pionnier leader de ce futur marché vert.

En effet depuis 2023, les différents salons dédié à l’hydrogène, dit hyvolution montent en puissance.

«Nous devons aller plus vite et plus fort», résume Emmanuel Macron. A Toulouse, le président de la République a donné un nouvel élan à son plan France 2030, dévoilé deux ans plus tôt à l’Élysée. Bâti pour permettre à la France de se doter des «champions industriels de demain» dans une quinzaine de secteurs stratégiques – comme la voiture électrique, les biomédicaments, les micro-lanceurs spatiaux ou l’exploration des fonds marins – ce plan doté de 54 milliards d’euros a déjà soutenu près de 3 200 projets de start-up ou de grands groupes. Emmanuel Macron promet aussi des «financements massifs pour explorer le potentiel de l’hydrogène blanc», contenu naturellement dans le sous-sol. Un projet de recherche est déjà en cours dans les Pyrénées atlantiques et «la France est un des pays qui a le plus de réserve», selon l’Elysée. Des efforts doivent aussi être faits pour soutenir les technologies de captage et de stockage de carbone, qui doivent permettre la décarbonation de l’industrie. Avec un objectif – très ambitieux au vu de l’avancée des stratégies des industriels – de réduire de 10% les émissions de l’industrie à l’horizon 2030, soit 8 millions de tonnes de CO2. »

Qui est en mesure de pratiquer son extraction

Suite à la découverte du gisement de gaz d’hydrogène naturel dans les terres de Bourakèbougou, localité proche de Bamako. Le Mali se voit projeter au cœur des enjeux énergétiques de demain. Ce projet futuriste est une première étape dans la transition énergétique avec production de l’électricité écologique.

Le gisement de gaz qui a jailli des roches du village malien, a selon l’homme d’affaires malien, (Aliou Boubacar Diallo, PDG du consortium Petroma) le mérite de préfigurer le nouvel ordre scientifique et industriel de l’humanité.

Il savoure sa victoire. «La première fois que je suis venu à Hyvolution, en 2016, les gens nous prenaient pour des fous. Mais nous avons prouvé que l’hydrogène naturel n’est pas une curiosité géologique, mais bien une source d’électricité», raconte le fondateur d’Hydroma au salon dédié à l’hydrogène,

Les doutes sur l’hydrogène naturelle

Hydroma affirme avoir creusé 27 puits dont plusieurs à 700 mètres et deux, plus profonds, à 1800 et 2400 mètres. Tous produisent de l’hydrogène, y compris renouvelable. En effet, l’hydrogène remonte des profondeurs du sol à travers les fissures des différentes couches pour s’amasser dans un réservoir carbonaté à 100 mètres de profondeur, bloqué par «une bonne couverture non fracturée, faite de dolérite et de latérite»,

Dans le monde scientifique, de nombreuses interrogations subsistent autour des origines de l’hydrogène naturel, de sa capacité à s’accumuler en quantité dans le sous-sol, ou de ses comportements. Son véritable potentiel, ainsi que le risque de fuites sont aussi interrogés : l’hydrogène ne réchauffe pas directement l’atmosphère mais peut augmenter la durée de vie du méthane, lui-même néfaste pour le climat.

Les réserves sur les chiffres annoncés

« Mais attention avant de crier à l’énergie miracle. L’hydrogène blanc fait miroiter une source d’énergie décarbonée n’utilisant ni eau, ni métaux rares (en phase d’extraction). «L’exploration est importante vu l’ensemble des avantages qu’on peut trouver à l’hydrogène naturel, mais soyons prudents vis-à-vis de l’emballement médiatique et des chiffres sortis sans précautions», temporise Nicolas Gonthier. Par exemple, le gisement identifié dans le Grand-Est a été parfois présenté comme le plus grand du monde (autour de 46 millions de tonnes d’hydrogène, à certains endroits très pur) de manière un peu rapide explique Isabelle Moretti : «on a vu qu’il y a de l’hydrogène dissous dans l’eau avec un pourcentage intéressant en Lorraine. C’est un super indice, mais les chiffres qui sont présentés sont une estimation (obtenue en multipliant la surface par l’épaisseur par la porosité), ils ne peuvent pas être certifiés en tant que réserves. Pour cela, il faut prendre des permis et forer». Un travail qui prend plusieurs années, mais sans lequel il est difficile d’avoir des certitudes, quel que soit le gisement. » L’ Usine Nouvelle

« L’hydrogène est souvent associé à d’autres substances très intéressantes, comme l’hélium. C’est un gaz fondamental dans tous les dispositifs d’imagerie médicale, par exemple, mais aussi dans un certain nombre de processus industriels de haute technologie. Or les pays européens sont de grands consommateurs d’hélium mais des très petits producteurs, d’où l’importance d’une telle ressource », relate Claudio Strobbia. L’ Usine Nouvelle

Pour l’instant nous en sommes au même niveau que l’industrie pétrolière était au début du Xxe siècle. Il faut rester humble, nous mettrons probablement des années à comprendre l’hydrogène naturel et son fonctionnement. L’exemple du Mali est encourageant mais c’est une production intermittente de quelques heures par jour sur un seul puits. il y a eu beaucoup d’effets d’annonce au sommet H-Nat, il faut relativiser. Il y a d’autres zones tout aussi encourageantes si ce n’est plus car dans des contextes plus favorables pour la valorisation de la ressource. L’ Usine Nouvelle

Les réserves connues d’ hydrogène blanc

La carte ci contre montre l’étendue des réserves d’hydrogène blanc dans le monde, il manque la Russie et l’Australie.

Qui produit de l’ hydrogène dans le monde

En quelques années, des start-up américaines et australiennes, comme HyTerra, Gold Hydrogen, Natural Hydrogen Energy, ou Kolama, se sont positionnées. La France aussi est entrée dans la danse, et fait de l’hydrogène naturel une des priorités du plan d’investissement France 2030. Une reconnaissance dans laquelle Hydroma a joué un rôle pionnier : «c’est le seul exemple industriel qui permet de dire, aujourd’hui, que la production d’hydrogène naturel est une réalité». En qui concerne les États-Unis, les zones potentiellement riches en hydrogène blanc sont: le Michigan, l’est du Kentucky et le sud du Dakota du Nord, ainsi que des parties du Kansas, du Colorado et de l’Iowa.

La Chine est le principal producteur et consommateur d’hydrogène dans le monde . En 2020, ce pays produisait près de 33 millions de tonnes d’hydrogène, soit environ 30% de la production mondiale. Mais, les deux tiers de la production chinoise proviennent de la gazéification du charbon (la production d’hydrogène compte pour 5% de la consommation chinoise de charbon), ce qui a engendré l’émission d’environ 360 millions de tonnes de CO 2 en 2020.

En 2060 c’est 80% de l’hydrogène qui sera produit par électrolyse .

La Russie, a découvert en Sibérie d’ importantes réserves d’hydrogéne blanc dans les champs de Kovykta et de Chayandinskoye, Cette découverte repositionne la Russie comme un acteur clé du secteur énergétique mondial. L’hydrogène blanc, par sa durabilité, pourrait devenir un atout majeur dans la lutte contre le changement climatique. Avec cette alternative aux combustibles fossiles, la Russie pourrait bien changer les règles du jeu énergétique mondial.

En résumé

Nous avons par cette brève étude essayé de montrer l’ étendue et la complexité de la découverte de hydrogène blanc ou naturel. Cette découverte se présente comme la solution du futur d’ une énergie propre et renouvelable. Elle va sans aucun doute attirer les vautours du capital et se présente déjà comme une grande bouffée d’ air pour le capital mondial. Tout cela bien sur dans un contexte de guerre mondiale.

G.Bad octobre 2025

ENCART-LES DIFFÉRENTES SOURCES D’ HYDROGÈNE

Il est important de bien distinguer les divers types d’hydrogène dont il faut connaître les couleurs ou appellation. Par exemple l’ hydrogène « vert » est aussi appelé « renouvelable », le « gris » devient « fossile »…

Les principales couleurs de l’hydrogène

L’hydrogène noir/brun

Considéré comme l’hydrogène le plus émetteur en CO2, l’hydrogène noir est produit à partir de charbon. Lui-même est converti en gaz avant d’être transformé en hydrogène. L’hydrogène sera dit brun s’il est produit à partir de lignite et noir pour la production à partir de charbon bitumineux. Dans les deux cas, il s’agit d’un processus de production extrêmement polluant qui n’est quasi plus utilisé.

L’hydrogène gris

Aujourd’hui considéré comme le plus courant et le moins cher à produire, l’hydrogène gris est fabriqué à partir du vaporeformage du gaz. Il est donc d’origine fossile. Malheureusement, il ne s’agit pas du moyen de production le plus écologique.

Hydrogène gris : tout ce qu’il faut savoir

L’hydrogène bleu

Dérivé de l’hydrogène gris, l’hydrogène bleu s’en distingue par le fait que sa production est associée à un dispositif de captage et de stockage du CO2 produit (CSC). Considéré comme un hydrogène « bas carbone », l’hydrogène bleu n’est pas pour autant 100 % propre.

Hydrogène bleu : tout ce qu’il faut savoir

L’hydrogène vert

L’hydrogène vert est produit à partir d’électricité d’origine renouvelable grâce à l’électrolyse de l’eau. Particulièrement vertueux, il concentre aujourd’hui une grosse partie des efforts des industriels et bénéficie de nombreux financements des gouvernements. La start-up nantaise spécialiste de la production d’hydrogène vert, Lhyfe, va construire un nouveau site à proximité d’Epinal, dans les Vosges. D’une capacité de «plusieurs mégawatts», ce dernier doit être mis en service à la fin de l’année 2027.

L’hydrogène vert : tout ce qu’il faut savoir

L’hydrogène rose, ou hydrogène nucléaire

Egalement produit par électrolyse de l’eau, l’hydrogène rose est obtenu à partir d’électricité d’origine nucléaire. Faut-il le considérer, ou pas, comme une méthode de production verte ? Si la question a pu faire débat au sein de l’Europe, la France a eu gain de cause et l’hydrogène nucléaire est bien considéré comme de l’hydrogène bas-carbone dans la réglementation européenne.

Hydrogène rose : tout savoir sur l’hydrogène nucléaire

L’hydrogène blanc ou naturel

Son exploitation à l’ échelle mondiale devient urgente pour diverses raisons. Celle mise en avant par les médias est le réchauffement climatique mais aussi les profits gigantesques que va procurer cette exploitation. Nous allons par conséquent poursuivre cette étude essentiellement sur l’ hydrogène blanc.

