Le 7 octobre : L’anniversaire de l’invasion de l’Afghanistan par les États-Unis et l’OTAN

Le 7 octobre 2001 marque le début de l’invasion militaire sanglante de l’Afghanistan par les terroristes États-Unis et leurs alliés de l’OTAN sous le prétexte d’une « guerre contre le terrorisme » (sic). Cette date symbolise le début de deux décennies d’occupation, de dévastation, de massacre et de pillage d’une nation qui avait déjà, pendant la guerre froide et l’invasion soviétique de l’Afghanistan, été victime des objectifs et des intérêts stratégiques des États-Unis et de l’Occident par la création, le financement et l’armement des partis islamiques fondamentalistes et d’Al-Qaïda. L’invasion et l’occupation de l’Afghanistan par les terroristes États-Unis et leurs alliés n’étaient pas une « opération antiterroriste », mais une manifestation de la nature sanguinaire, hégémonique et exploiteuse de l’impérialisme moderne.

Les États-Unis ont envahi l’Afghanistan avec de fausses allégations de lutte contre le terrorisme, d’établissement de la démocratie et de restauration des droits des femmes. Cependant, après vingt ans d’occupation et des milliards de dollars dépensés, non seulement il n’a réussi à atteindre aucun de ces objectifs, mais il a considérablement aggravé la pénibilité de la vie des pauvres afghans. Aujourd’hui, non seulement le terrorisme n’a pas été éradiqué, mais le nombre et la variété des groupes terroristes actifs en Afghanistan ont augmenté. À la fin de l’occupation en 2021, le pouvoir a été remis à un groupe que l’Occident et les Nations unies eux-mêmes désignent comme terroriste et misogyne.

L’occupation des États-Unis terroristes et de l’OTAN, par le bombardement de villes et de villages, l’utilisation d’armes de destruction avancées, y compris la «mère de toutes les bombes» (GBU-43/B MOAB), et la conduite de «raids nocturnes», ont massacré des centaines de milliers de civils innocents. Les États-Unis et leurs alliés, tout en prétendant défendre les droits de l’homme, ont commis des crimes de guerre et des violations flagrantes des droits de l’homme au cours de leurs vingt ans d’occupation de l’Afghanistan.

Immédiatement après la chute du régime taliban en 2001, les États-Unis ont remis le pouvoir à des forces corrompues et à des seigneurs de guerre. Ces seigneurs de guerre fondamentalistes islamiques avaient déjà été utilisés comme forces par procuration par les États-Unis et leurs alliés contre l’Union soviétique dans les années 1980. Des personnes telles que le maréchal Fahim, le maréchal Dostum, Sayyaf, Ismaïl Khan, Abdullah, Qanuni, Karim Khalili, Mohaqiq et d’autres, accusés de crimes de guerre et de violations généralisées des droits humains, ont de nouveau été installés à des postes de pouvoir. Les gouvernements fantoches d’Hamid Karzaï et d’Ashraf Ghani étaient principalement composés de ces forces corrompues et violentes accusées de crimes de guerre, à la manière des talibans.

La revendication de la défense des droits des femmes était une couverture de propagande pour les terroristes États-Unis et leurs alliés pour justifier l’occupation. Pendant vingt ans, les droits des femmes ont été limités à un petit segment de la société dans les grandes villes et, sous la domination de ce système de seigneurs de guerre très corrompus, la majorité des femmes afghanes ont vécu dans la pauvreté et le dénuement. Aujourd’hui, la catastrophe du retour des talibans et de l’effacement systématique des droits des femmes est le résultat direct des politiques des États-Unis et de l’OTAN, qui non seulement n’ont pas réussi à démanteler les structures semi-féodales et patriarcales, mais ont également créé, en renforçant les forces fondamentalistes et misogynes, les conditions matérielles de cette régression.

Depuis 2021, la communauté internationale, dirigée par les mêmes puissances occupantes, verse aux talibans des dizaines de millions de dollars par semaine au titre de « l’aide humanitaire ». Cette action n’a pas pour but d’aider le peuple afghan démuni, mais de maintenir un niveau minimal de stabilité pour ses propres intérêts géopolitiques et d’empêcher la chute complète du pays sous des forces opposées aux intérêts des États-Unis et de l’Occident. Cette politique s’inscrit dans la continuité de la même approche coloniale qui considère le peuple afghan comme un outil pour atteindre ses propres objectifs.

L’impérialisme américain n’a pas tiré les leçons de sa défaite honteuse en Afghanistan. Alors que les plaies du peuple ne sont pas encore cicatrisées, et que la douleur et la souffrance des crimes des États-Unis et de l’OTAN pendant les vingt ans d’occupation n’ont pas été oubliées par le peuple afghan, l’administration belliciste de Donald Trump fait périodiquement allusion à un retour militaire en Afghanistan et à la réoccupation de la base aérienne de Bagram. Cependant, il faut dire clairement que le monde d’aujourd’hui n’est pas le monde d’il y a vingt-cinq ans. Les États-Unis sont confrontés à un déclin relatif de leur puissance mondiale, et leurs alliés traditionnels considèrent également ces aventures coûteuses avec scepticisme. En revanche, de nouvelles puissances ont émergé dans la région et dans le monde qui ne sont pas disposées à assister à une répétition gratuite des agressions impérialistes.

Le peuple afghan, malgré toutes les souffrances et les calamités qu’il a endurées, ne se soumettra jamais aux occupants étrangers et à leurs agents intérieurs. Tout effort pour réoccuper ce pays se heurtera à une résistance farouche et à une défaite bien plus sévère et honteuse que par le passé. L’histoire rendra son jugement final, et les crimes de l’impérialisme américain et de ses complices de l’OTAN en Afghanistan seront à jamais enregistrés dans la mémoire des nations.

Radical de gauche d’Afghanistan (LRA)

7 octobre 2025

