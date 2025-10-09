7 de garde KIEV SOUS DRONES & TOMAHAWK + Élections sous influence en Moldavie! (Jacques Baud) 9 octobre 2025 Robert Bibeau 10 Views 1 Comment Partager : Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Cliquer pour envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
Une réflexion sur “KIEV SOUS DRONES & TOMAHAWK + Élections sous influence en Moldavie! (Jacques Baud)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/10/kiev-sob-drones-e-tomahawk-eleicoes-sob.html