Le peuple Afghan au centre de la guerre entre les puissances capitalistes (LRA)

Par Left Radical of Afghanistan (LRA) September 22, 2025. Afghanistan.

L’impérialisme et le paradigme immuable de l’expansionnisme

L’impérialisme n’est pas une « politique » facultative, mais une « nécessité » structurelle pour le système capitaliste dans sa phase monopoliste-financière.

L’impérialisme est l’étape la plus élevée et inhérente du système capitaliste, dont l’essence se cristallise dans la guerre, l’agression, l’occupation, le pillage et l’exploitation des nations. Pour échapper à ses contradictions internes et aux crises en cours, y compris la baisse des taux de profit, ce système nécessite une expansion constante vers de nouveaux marchés, des ressources bon marché et des sphères d’influence. Cette expansion s’accompagne intrinsèquement de guerres militaires sanglantes, d’agressions militaires, d’interventions, de renversements d’États, d’occupations et de la création d’une instabilité structurelle. L’Afghanistan est victime de cette politique prédatrice des impérialistes et des puissances coloniales depuis au moins un demi-siècle.

Bagram, un gros morceau qui va se coincer dans la gorge de l’impérialisme américain

Les récentes déclarations de Donald Trump : « Si l’Afghanistan ne rend pas la base aérienne de Bagram à ceux qui l’ont construite, les États-Unis d’Amérique, de mauvaises choses vont se produire » ne sont rien de plus qu’une réitération du même langage de menaces, d’intimidation et d’unilatéralisme impérialiste qui démasque le vrai visage de la politique américaine. Ces paroles ne sont que la continuation de la même logique d’hégémonie qui a conduit l’Afghanistan au bord de la destruction en 2001 sous le faux prétexte de la « guerre contre le terrorisme ».

L’impérialisme américain sous Donald Trump

Avec sa menace constante d’annexer le Canada en tant que 51e État des États-Unis, ses tentatives d’occuper le Groenland, de faire pression sur le Panama pour qu’il prenne le contrôle du canal de Panama, d’avertir d’évacuer Gaza de ses habitants autochtones et de la remettre aux États-Unis pour construire une zone touristique de rêve et rentable, de vendre des armes modernes et une aide financière pour continuer la guerre en Ukraine. Le financement et l’armement d’Israël pour le génocide en Palestine, et le soutien aux attaques et à l’agression d’Israël contre le Liban, la Syrie, le Yémen, l’Iran et le Qatar, l’envoi de navires de guerre et de forces militaires sur les côtes du Venezuela pour renverser le gouvernement élu de Maduro, et enfin, maintenant la menace de réoccuper l’Afghanistan, reflètent la nature de l’impérialisme américain pour l’accumulation de capital et l’hégémonie économique et politique.

Les terribles conséquences économiques, géopolitiques et de classe de cette politique belliciste et prédatrice de l’impérialisme américain, et de l’ensemble du système capitaliste basé sur la propriété privée et les relations de production injustes, sont dirigées contre la classe ouvrière et les classes laborieuses du monde entier. Les approches militaires, économiques et géopolitiques de l’administration Trump, en tant que représentant éminent du système capitaliste sauvage, montrent comment l’impérialisme américain et ses partenaires de l’OTAN continuent de jouer un jeu mortel avec leurs rivaux sur les os des peuples de l’Ukraine, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Amérique latine et maintenant de l’Afghanistan et, dans cette voie, Il utilise même des forces fondamentalistes et des groupes terroristes qu’il a cultivés.

L’importance stratégique de Bagram dans la guerre froide et au-delà

La base aérienne de Bagram, située dans la province afghane de Parwan, est plus qu’une base militaire. C’est un symbole géopolitique. Sa construction a commencé par l’Union soviétique dans les années 1950, dans le cadre de la concurrence de la guerre froide et pour fournir de l’aide au gouvernement afghan de l’époque. Mais après l’invasion militaire soviétique en 1979, cette base est devenue le principal centre logistique et opérationnel de l’Armée rouge et a joué un rôle clé en tant qu’outil de domination de la région.

Après le retrait soviétique d’Afghanistan

La base est passée sous le contrôle du gouvernement fantoche soviétique de Najibullah et, entre 1992 et 1996, du gouvernement islamique des moudjahidines et des seigneurs de guerre soutenus par le Pakistan, l’Occident et les gouvernements arabes. Avec la chute du gouvernement moudjahidin en 1996, la base a été reprise par les talibans et est devenue un centre d’entraînement pour les terroristes nationaux et internationaux.

Mais avec l’invasion américaine en octobre 2001, Bagram est redevenue le centre de la puissance militaire d’une superpuissance étrangère. La base, qui couvre une superficie de 77 kilomètres carrés, dispose de deux pistes de plus de 3 000 mètres de long et est capable de déployer plus de 100 avions de chasse, dont des bombardiers stratégiques B-1B et B-52. Au plus fort de la présence de l’OTAN, la base était devenue une « mini-ville militaire » avec plus de 10 000 membres du personnel américain et de l’OTAN, une grande prison de style Guantanamo, des chaînes de restaurants, des bowlings et des installations de communication et d’espionnage avancées. Pendant deux décennies, Bagram a été le centre de coordination des bombardements, des raids nocturnes et des interrogatoires macabres pour les États-Unis et l’OTAN.

Aujourd’hui, Trump et son cercle belliciste sont impatients de récupérer cette base stratégique. L’affirmation des États-Unis selon laquelle la base est maintenant au service et sous l’occupation de la Chine, ou que les États-Unis en ont besoin pour «combattre le terrorisme», est un mensonge important et répété. L’histoire des deux dernières décennies a prouvé que la présence militaire et de renseignement des États-Unis en Afghanistan n’a pas éradiqué le terrorisme, mais a plutôt créé des conditions objectives de pauvreté, d’insécurité et d’instabilité, fournissant une plate-forme pour la croissance et la prolifération de plus de 22 nouveaux groupes terroristes. Le mot d’ordre de lutte contre le terrorisme est une affaire rentable pour l’impérialisme américain et une excuse pour étendre son influence et son hégémonie.

Le retrait précipité et honteux des États-Unis en août 2021 et la chute de Bagram

Chute de la base militaire de Bagram aux mains des talibans ont porté un coup sévère au prestige international de l’impérialisme américain. Tant pendant sa campagne électorale qu’aujourd’hui, Donald Trump blâme toujours l’administration Biden pour la défaite de l’Amérique en Afghanistan, le retrait honteux de ses forces militaires de la base de Bagram et l’abandon de plus de 80 milliards de dollars d’équipements militaires aux talibans. Mais une tentative de regagner cette crédibilité a perdu et de faire preuve de force.

Accord monétaire en échange de la souveraineté nationale et de l’économie de guerre

Les médias pakistanais rapportent que les États-Unis et les talibans négocient un paiement mensuel de 300 millions de dollars aux talibans en échange de l’utilisation de Bagram, ce qui est un exemple classique de l’économie politique de la guerre, où les classes dirigeantes sont prêtes à accepter n’importe quelle position honteuse et à négocier pour survivre, sans que le moindre avantage n’atteigne le peuple et les classes ouvrières.

De ce point de vue, les talibans, en tant que dirigeants actuels de l’Afghanistan, ont mis en vente la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de l’Afghanistan comme une marchandise sur le marché politique mondial et régional afin de poursuivre leur régime médiéval. Le fait que les talibans exigent des États-Unis un (1) milliard de dollars par mois en échange de la remise de la base de Bagram indique qu’ils comprennent la valeur stratégique de cette marchandise.

Le paiement de cette somme par les États-Unis est en fait la location d’un instrument de violence. Ce budget pourrait facilement être financé par le budget militaire américain, qui a atteint 886 milliards de dollars en 2024, tout en générant d’énormes bénéfices pour le complexe militaro-industriel américain grâce à des contrats d’entretien, de carburant et de fourniture d’armes à la base.

Ce modèle économique expose la vraie nature de la guerre contre le terrorisme : la transformation de la violence en une industrie rentable pour la classe dirigeante capitaliste et les oligarques qui contrôlent les principales ressources économiques. La présence américaine en Afghanistan a coûté plus de 2,3 billions de dollars aux contribuables américains entre 2001 et 2021, selon l’Institut Watson de l’Université Brown. Retourner à Bagram est, en effet, une réinjection d’argent dans la machine de guerre d’une minorité dirigeante capitaliste.

Acheter la souveraineté nationale d’un pays pour de l’argent est peut-être le moyen le moins cher dont l’Amérique puisse rêver. Mais tout le monde sait que le régime taliban n’a aucune légitimité au sein du peuple afghan et qu’aucun pays étranger, à l’exception de la Russie, ne l’a soi-disant reconnu.

Par conséquent, tout accord avec le régime taliban haï est considéré comme une trahison du peuple afghan. De plus, les négociations officielles et secrètes de la délégation américaine avec le régime misogyne des talibans tournent en dérision la prétention de l’Amérique à s’opposer aux talibans en raison de leurs violations des droits de l’homme et des droits des femmes. Pour l’impérialisme américain et ses alliés de l’OTAN, les valeurs humaines sont importantes lorsqu’elles servent de prétexte à la pression ; Et lorsque leurs intérêts stratégiques l’exigent, ils concluent des accords et des amitiés même avec les forces les plus sombres.

L’importance géopolitique de Bagram comme levier pour contenir la Chine, la Russie et la région

L’importance de Bagram pour les États-Unis ne se limite pas à l’Afghanistan ou aux talibans. La situation géographique de la base en fait un atout stratégique clé dans la compétition avec la Chine, la Russie et leurs alliés dans la région:

Surveillance de la Chine : Bagram se trouve à moins de 500 kilomètres de la région autonome chinoise du Xinjiang, qui abrite une population ouïghoure majoritairement musulmane insatisfaite du gouvernement chinois. Cette proximité permet aux États-Unis de déployer des systèmes de surveillance électronique avancés, tels que le RC-135 Rivet Joint, pour intercepter les communications et surveiller les mouvements chinois dans cette région sensible. D’autre part, les États-Unis pourraient directement saper la sécurité et la stabilité de la Chine en fournissant un soutien financier et en armement au Mouvement islamique du Turkestan oriental, basé dans le nord de l’Afghanistan. Cela fait partie d’une stratégie américaine plus large visant à contenir, assiéger et déstabiliser la Chine. Pression sur la Russie et ses alliés dans la région : L’accès à Bagram mettrait en question la profondeur stratégique de la Russie en Asie centrale et augmenterait les inquiétudes de Moscou quant à la stabilité de sa périphérie sud. La base pourrait servir de point de rassemblement pour des opérations et des interventions dans la zone d’intérêt de la Russie. Des dizaines de groupes terroristes islamiques composés de citoyens de pays d’Asie centrale et de Tchétchènes qui combattaient en Syrie, après la chute du régime de Bachar al-Assad, ont quitté la Syrie avec l’aide d’Abou Mohammed al-Joulani, qui a lui-même une histoire d’appartenance à l’EI et à des groupes terroristes, et ont été envoyés dans d’autres pays, dont l’Afghanistan. le Pakistan et certains pays d’Asie centrale.

On comprend pourquoi les dernières déclarations de Donald Trump sont prises très au sérieux par la Chine et la Russie, qui expriment leur inquiétude. L’opposition de la Chine et de la Russie à la présence militaire américaine en Afghanistan n’est pas due à la compassion pour le peuple afghan, mais plutôt à leurs propres calculs stratégiques contre l’hégémonie américaine.

Après le retrait des forces américaines et de l’OTAN d’Afghanistan en août 2021, le gouvernement chinois et ses sociétés affiliées sont entrés en Afghanistan. Alors qu’au cours des deux premières années du régime taliban, les rues de Kaboul et d’autres provinces d’Afghanistan étaient remplies de manifestations de femmes contre les talibans chaque jour, et que les manifestantes scandaient des slogans « pain, travail, liberté », et que les talibans répondaient par des tirs, des coups, des emprisonnements et des tortures ; le gouvernement chinois, dirigé par le « Parti communiste », s’est engagé sans vergogne dans des accords politiques et économiques avec un régime aussi misogyne, anti-science, anti-liberté et anti-civilisation.

Ignorant le comportement inhumain et brutal des talibans envers le peuple afghan, en particulier les femmes et les filles, et les minorités ethniques et religieuses, le gouvernement chinois a investi dans l’extraction des minéraux et des ressources économiques de l’Afghanistan et a signé des dizaines de contrats d’une valeur de dizaines de milliards de dollars avec le régime taliban illégitime. Le 31 janvier 2024, Xi Jinping est devenu le premier président étranger à accepter les lettres de créance de l’ambassadeur des talibans à Pékin.

La Russie et la Chine ont des illusions sur leur position contre les talibans. Ils ne comprennent toujours pas correctement le régime taliban. Ils espèrent qu’ils utiliseront les talibans contre l’Amérique et l’Occident et empêcheront l’infiltration de groupes terroristes en Asie centrale et en Chine.

Mais le 28 août 2025, les talibans ont prouvé qu’ils n’adhéraient à aucun principe ni à aucune réglementation diplomatique en annulant le contrat de 25 ans d’extraction de pétrole d’Amou-Daria avec une entreprise chinoise et en arrêtant 12 employés chinois dans le nord de l’Afghanistan. Par conséquent, si les négociations entre les talibans et les États-Unis sur la remise de la base de Bagram aux États-Unis en échange de centaines de millions de dollars par mois, la reconnaissance du gouvernement taliban, le déblocage de l’argent afghan gelé et le retrait des noms des dirigeants talibans de la liste noire de l’ONU sont couronnées de succès, la présence militaire américaine renouvelée en Afghanistan pourrait perturber les beaux rêves de la Chine et de la Russie.

Le peuple afghan est pris entre deux feux

La situation intérieure en Afghanistan est tragique. Le peuple de ce pays est pris entre deux forces destructrices :

Le gouvernement taliban :

Le gouvernement taliban, qui est un régime réactionnaire, anti-femmes et anti-démocratique, a fait de l’application de la charia islamique et des lois misogynes sa priorité au cours de ses quatre années de règne, et n’a aucun plan pour le bien-être social ou la réduction de la pauvreté et du chômage. Selon les rapports de l’ONU, 80 % de l’économie afghane s’est effondrée depuis que les talibans ont pris le pouvoir, et plus de 23 millions des 35 millions d’habitants du pays sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. De sévères restrictions imposées aux femmes les ont privées d’éducation, de travail et de participation sociale.

L’impérialisme américain et ses alliés réactionnaires :

Les généraux et responsables corrompus du régime de Karzaï-Ghani et les anciens seigneurs de guerre tels que Dostum, Ahmad Massoud, Mohaqiq, Ismail Khan, Sayaf, qui ont une longue histoire de crimes de guerre, de corruption et de trafic de drogue, cherchent à revenir au pouvoir en utilisant les bottes de soldats étrangers.

D’anciens seigneurs de guerre ont joué un rôle clé dans la chute du premier régime taliban en 2001 et par la suite en tant que soldats américains au sol. En échange de leur service et de leur trahison de leur patrie, les États-Unis leur ont accordé un pouvoir et des privilèges financiers importants sous les gouvernements de Hamid Karzaï et d’Ashraf Ghani. En outre, ces forces, accusées de crimes de guerre, ont bénéficié de l’immunité de poursuites.

Ces seigneurs de guerre en exil ont exprimé leur satisfaction et leur soutien à la menace et à l’annonce de Trump de l’occupation de la base militaire de Bagram par les États-Unis, et ont exprimé leur volonté de servir les États-Unis en tant que forces mercenaires locales. L’accord récent du Congrès américain sur l’adoption d’une loi facilitant l’échange d’informations sur les services de renseignement avec les opposants talibans montre également que Washington met en œuvre une double stratégie, à la fois en négociant et en concluant des accords financiers avec les talibans et en soutenant les forces de l’opposition pour faire pression sur eux.

Profession militaire ou profession du renseignement

Les forces militaires talibanes sont entrées dans Kaboul le 15 août 2021 et ont pris le contrôle de l’aéroport de Kaboul et d’autres provinces. Le retrait des forces militaires des États-Unis et de l’OTAN sous la supervision et l’assurance des talibans a été achevé entre le 15 et le 31 août 2021. Les États-Unis et l’OTAN ont retiré leurs forces militaires, mais leur présence en matière de renseignement n’a jamais diminué.

Bien que les talibans revendiquent l’indépendance, tout le monde sait que l’espace aérien afghan est toujours contrôlé par les États-Unis et que les forces de renseignement américaines, britanniques, allemandes et françaises ont une forte présence en Afghanistan. Les talibans ne peuvent pas continuer à gouverner l’Afghanistan sans une aide hebdomadaire de 40 à 80 millions de dollars. Ce soutien en espèces des États-Unis a stabilisé la valeur de l’afghani par rapport aux devises étrangères et s’est même amélioré par rapport à l’époque d’Ashraf Ghani.

Peut-être que les États-Unis ne seront pas en mesure de prendre le contrôle de la base de Bagram avec leur présence militaire comme l’Allemagne, la Corée du Sud, le Japon, la Turquie, l’Arabie saoudite et le Qatar, mais à l’ère de la technologie et de l’intelligence artificielle, les États-Unis sont capables d’atteindre leurs objectifs d’une manière différente en s’entendant avec les talibans.

Zalmay Khalilzad, l’ancien représentant spécial des États-Unis pour la paix en Afghanistan et un membre clé de l’accord de paix de Doha de 2020 entre les États-Unis et les talibans, a clairement écrit sur sa page X du 21 septembre 2025, que les États-Unis n’ont plus jamais l’intention d’avoir une présence militaire en Afghanistan et veulent seulement s’assurer que la base de Bagram ne sert pas les voisins de l’Afghanistan (la Chine).

L’expérience de la guerre entre la Russie et l’Ukraine

Les États-Unis et l’OTAN, contrairement aux accords de paix conclus avec l’Union soviétique pour mettre fin à la guerre froide, ont poursuivi la guerre froide et, après l’effondrement de l’Union soviétique, ont pratiquement créé les conditions d’une confrontation directe en encerclant la Russie et ses alliés avec l’expansion de l’OTAN en Europe de l’Est. Les racines de l’agression de la Russie contre l’Ukraine doivent être recherchées avant 2014, lorsque les États-Unis et l’OTAN ont resserré l’encerclement de la Russie chaque jour et ignoré les avertissements et les préoccupations croissants de la Russie.

Après 2014, l’Ukraine

À la frontière avec la Russie et la Biélorussie, était pratiquement devenue un centre majeur de renseignement et d’opérations pour les États-Unis et l’OTAN contre la Russie. Avec l’action d’intimidation des États-Unis, de la France, de l’Angleterre et de l’Allemagne ; La Russie a envahi le territoire ukrainien sous prétexte d’autodéfense et d’action préventive. Mais Donald Trump rappelle toujours dans ses discours que s’il était président des États-Unis, la guerre entre la Russie et l’Ukraine n’aurait jamais eu lieu.

Les talibans ne peuvent pas se permettre de donner plus de pouvoir et d’influence à l’un ou l’autre de ces deux rivaux nucléaires et aux plus grands et deuxièmes géants économiques du monde sur le sol afghan. Accorder des privilèges spéciaux à une partie prenante ne fera que provoquer et mettre en colère l’autre. Les États-Unis ne toléreront pas l’investissement d’un milliard de dollars de la Chine dans les ressources naturelles et les mines de l’Afghanistan, ni son utilisation de la base militaire de Bagram, et la Chine, la Russie et l’Iran ne peuvent pas non plus rester indifférents à l’influence américaine généralisée en Afghanistan contre leur propre sécurité.

Les États-Unis s’opposent depuis longtemps à l’initiative chinoise «Belt and Road», qui relierait l’Asie, l’Afrique et l’Europe à travers 65 pays. En plus de ses avantages économiques, l’initiative pourrait également contribuer à l’hégémonie et à l’influence de la Chine sur ces trois continents. La mise en œuvre de ce projet économique et commercial de 8000 milliards de dollars mettrait sans aucun doute en péril les intérêts stratégiques des États-Unis sur ces trois continents et rapprocherait les alliés traditionnels des États-Unis de la Chine.

En septembre 2025, les États-Unis ont placé l‘Inde dans un dilemme économique et de transit en sanctionnant le port iranien de Chabahar, profitant ainsi au Pakistan, principal rival régional de l’Inde. Les nombreuses concessions des États-Unis au Pakistan et l’imposition d’un droit de douane de 50 % sur les produits indiens ont tendu les relations entre l’Inde et les États-Unis. La dernière réunion des États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin, en Chine, en août 2025, a clairement montré que la Chine a utilisé les nouveaux développements à son avantage et a trouvé de nouveaux amis puissants comme l’Inde. La Chine tente à chaque pas de remplacer l’Amérique dans les équations régionales et mondiales.

Comme mentionné dans l’introduction, les puissances impérialistes sont prêtes à mettre en œuvre n’importe quel scénario anti-humain et anti-environnemental pour engranger du profit, du Capital, et une plus grande hégémonie sur leurs rivaux. En Ukraine, la Russie est en fait en guerre contre l’OTAN, et il est possible d’utiliser des armes nucléaires et de déclencher une troisième guerre mondiale.

Par conséquent, il n’est dans l’intérêt d’aucun pays ou nation que le scénario catastrophique de la guerre entre la Russie et l’Ukraine soit à nouveau testé entre les États-Unis et la Chine dans la géographie de l’Afghanistan.

Alternative de gauche… alternative prolétarienne

Les talibans ou tout régime affilié et non démocratique peuvent vouloir négocier avec l’Amérique ou tout autre tyran sur le sort du peuple afghan, mais l’histoire a montré que le peuple afghan n’a jamais cédé à l’occupation et à l’agression d’empires et de puissances étrangères et les a renversés et vaincus avec leurs gouvernements locaux fantoches. Compte tenu de l’origine unique du peuple afghan, ni l’administration de Donald Trump n’ose réoccuper l’Afghanistan, et les talibans ne peuvent pas conclure cet accord facilement. La situation géopolitique de l’Afghanistan et la nature de son peuple font qu’il est impossible pour un agresseur ou un tyran d’avaler facilement ce délicieux morceau.

Du point de vue de la gauche radicale afghane (LRA), la façon de sauver l’Afghanistan et d’établir la stabilité dans la région ne réside ni dans le retour de l’impérialisme et l’entrée en guerre avec ses rivaux en Afghanistan, ni dans la consolidation du régime du fondamentalisme islamique. La seule alternative possible est l’organisation d’une lutte unie et indépendante des masses laborieuses, des travailleurs, des intellectuels et des femmes autour d’un programme progressiste, démocratique, laïc, anti-impérialiste, anti-fondamentaliste et en quête de justice.

La création d’un front composé de forces de gauche, laïques et démocratiques qui cherchent à établir une république laïque et décentralisée basée sur la justice sociale et l’égalité des droits pour les femmes peut couper la main des impérialistes de Bagram et de l’Afghanistan et assurer la paix et la stabilité en Afghanistan et dans la région.

Left Radical of Afghanistan (LRA)