Panne d’Internet en Afghanistan à l’ère de l’impérialisme numérique (LRA)

Par Left Radical of Afghanistan (LRA)

À l’ère de l’impérialisme numérique et d’un système capitaliste basé sur la propriété privée, le pillage, l’agression et la violation de la vie privée des citoyens, la technologie et les infrastructures de communication, telles qu’Internet, ne sont jamais des outils neutres. Ces outils sont formés dans le contexte des rapports de production capitalistes et deviennent des moyens d’accumuler plus de profits et de capital et de consolider la domination de la classe dirigeante, ou des outils modernes de lutte pour la libération des nations opprimées et des classes défavorisées de la société.

Le 29 septembre 2025, les talibans ont coupé l’accès à Internet et aux télécommunications de l’Afghanistan, et cette situation a duré 50 heures. Pendant ce temps, le peuple afghan a perdu le contact à l’intérieur du pays et avec le monde, et tous les aspects du commerce, de l’information, des transports et de la vie sociale ont été paralysés.

La coupure nationale d’Internet et des télécommunications par les talibans en Afghanistan ne peut être considérée comme une simple mesure de sécurité ou technique. il s’agit d’une stratégie politico-idéologique enracinée dans la nature structurelle de l’État taliban, ses conflits internes avec la modernité, les droits des femmes et son rôle dans le système géopolitique régional et mondial. Cette action des talibans est un exemple clair d’«impérialisme numérique» et une réponse réactionnaire à celui-ci, dans laquelle le contrôle du flux d’information signifie le contrôle des moyens de production de la pensée et de l’organisation sociale et politique.

Répression intérieure et isolement international

Compte tenu de la structure et de l’idéologie sociales, culturelles, de classe et de classe du régime taliban, ainsi que de sa position politique et militaire en Afghanistan, la décision de couper Internet et les télécommunications pourrait être le résultat de plusieurs facteurs contradictoires :

Oppression idéologique et de genre : En tant que force fondamentaliste islamique extrême, les talibans ont fondé leurs croyances religieuses extrémistes fondamentales sur un contrôle totalitaire sur le corps et l’esprit des citoyens, en particulier des femmes. La privation d’éducation des femmes et des filles est une pierre angulaire de leur projet politico-culturel. Après que les talibans ont interdit l’éducation des filles au-delà de la sixième année et fermé les portes des écoles et des universités aux filles, des millions de filles et de femmes ont été privées d’éducation supérieure. Mais les femmes ont continué à se battre et à résister et n’ont pas cédé à l’oppression des talibans. Le « Mouvement spontané des femmes afghanes » (SMAW) et d’autres organisations de défense des droits des femmes, ainsi que des centaines d’enseignantes bénévoles, ont mis en place des centres d’éducation à domicile clandestins ou ont lancé des plateformes éducatives en ligne. Des dizaines de milliers de femmes et de filles se sont inscrites à ces programmes pour poursuivre leurs études. Bien que ces programmes soient relativement coûteux pour les familles et les militantes des droits des femmes et qu’ils soient également risqués, les femmes et les filles participent avec enthousiasme à ces programmes éducatifs à domicile et en ligne avec des ressources de base et maigres dans une atmosphère de menace des services de renseignement talibans. L’éducation en ligne, en particulier dans l’enseignement supérieur, est devenue un bastion de résistance contre les talibans pour les jeunes filles. Dès le début, les talibans ont cherché à traquer et à arrêter les organisatrices et les participantes de ces programmes éducatifs pour les femmes. Ils auraient logiquement coupé Internet pour empêcher les femmes et les filles d’accéder à l’éducation en ligne et de communiquer avec le monde extérieur. D’un point de vue féministe radical, il s’agit d’un acte discriminatoire et monopolisé par les talibans misogynes d’exproprier les moyens de production de connaissances d’un segment spécifique de la société, à savoir les femmes, en faveur de la reproduction des relations patriarcales. L’Internet, en tant que « moyen de production » de connaissance, de sensibilisation et de communication, menace les relations de production fondées sur l’oppression sexuelle que les talibans ont l’intention de maintenir.

. Contrôle de l’information et lutte contre les lanceurs d’alerte : Les talibans sont bien conscients du pouvoir des médias sociaux et d’Internet pour dénoncer leur corruption financière et morale et leurs atrocités. Selon les enseignements marxistes, l’État est un outil permettant à la classe dirigeante d’utiliser la force pour maintenir son pouvoir. La dénonciation de ces comportements oppressifs, discriminatoires et injustes aux niveaux national et international sape la légitimité et la capacité du régime taliban. Ainsi, la coupure d’Internet crée un «rideau de fer numérique» pour couvrir le fossé profond entre leur récit d’un « émirat islamique » et la réalité objective de l’inégalité et de l’oppression. Cette action est une tentative de contrôler « l’appareil de production de propagande » pour reproduire une superstructure uniforme et fausse sans résistance ni dissidence. (Cela ressemble beaucoup aux activités de l’entité fasciste – sioniste israélienne en Palestine occupée. NDÉ).

. Sécurité et lutte contre les menaces externes : L’affirmation selon laquelle la coupure d’Internet pourrait être une réponse à des menaces à la sécurité, y compris des menaces possibles telles que la réoccupation de la base aérienne de Bagram par les forces sous Trump, est ouverte à l’examen. Ce qui est clair, c’est que le gouvernement taliban lui-même est un produit de la mission de guerre impérialiste des États-Unis et de leurs alliés dans la région. Le régime taliban manœuvre maintenant dans un champ de force complexe de pression des impérialistes occidentaux et de concurrence de grandes puissances régionales telles que la Russie et la Chine. Couper l’accès à Internet pourrait être à la fois une mesure défensive contre les opérations d’espionnage et l’organisation de la résistance interne, et une mesure visant à créer un espace d’information fermé qui faciliterait les négociations en coulisses avec les grandes puissances. Cela indique la dépendance et, en même temps, la confrontation d’un État faible et illégitime avec les structures de pouvoir mondiales.

Relations entre les États-Unis, la Russie et la Chine avec les talibans

En tant que grandes puissances ayant leurs propres modèles, la Russie et la Chine ont des intérêts stratégiques en Afghanistan. La présence de plus de 22 groupes islamistes extrémistes nationaux et internationaux en Afghanistan, les relations ambiguës des talibans avec ces groupes, l’expansion de l’influence occidentale vers l’Asie centrale et le contrôle de l’espace aérien afghan par les États-Unis, et enfin, les liens secrets et ouverts des États-Unis avec l’opposition afghane réactionnaire en exil sont autant de facteurs qui ont inquiété la Chine. la Russie et l’Iran. Les talibans afghans se souviennent de l’expérience de la guerre de 12 jours entre l’Iran et Israël, de la façon dont le régime israélien agressif a utilisé la technologie moderne et Internet pour localiser et éliminer les hauts commandants militaires iraniens et les experts nucléaires.

Par conséquent, tout en essayant de prendre le contrôle de la souveraineté spatiale de l’Afghanistan, les talibans veulent également gérer «indépendamment» les réseaux de télécommunications et d’Internet. La Chine et la Russie ne s’opposent pas au modèle taliban d’un «Internet indépendant» et d’une « cybersouveraineté » contrôlée, et compte tenu de leurs intérêts stratégiques en Afghanistan et de la concurrence avec la présence américaine et occidentale dans la région, elles pourraient fournir aux talibans la technologie et les conseils nécessaires pour créer de tels systèmes à l’avenir.

Les croyances médiévales des talibans et l’ère de la technologie et de l’intelligence artificielle

Les talibans peuvent-ils gouverner sans Internet à l’ère de la révolution numérique et de l’intelligence artificielle ? Comme tout le monde le sait, tous les systèmes économiques, politiques, de sécurité et éducatifs modernes sont organiquement liés aux réseaux numériques mondiaux.

Aujourd’hui, même une économie de subsistance et basée sur la contrebande nécessite des communications pour les transactions bancaires, le commerce transfrontalier et l’accès aux marchés mondiaux. Couper l’accès à Internet plongerait l’économie afghane dans la récession et l’isolement. Des dizaines de vols intérieurs et internationaux ont été annulés ces derniers jours, et l’argent que des millions d’Afghans vivant à l’étranger envoient quotidiennement à leurs familles à l’intérieur de l’Afghanistan a été perturbé. Le blocus des vols et des transactions bancaires a non seulement affecté les entreprises privées et les familles, mais a également endommagé les sources de revenus du régime taliban.

En outre, les talibans ont besoin d’un système de communication efficace et moderne pour collecter les impôts et communiquer avec leurs unités provinciales et administratives. Si Internet et les télécommunications sont coupés, ils ne peuvent pas diffuser les décrets gouvernementaux et établir et gérer la coordination entre les différents départements, en particulier les institutions militaires et de sécurité.

Les coupures d’Internet posent non seulement de graves défis à la stabilité économique et à la gouvernance, mais peuvent également avoir un impact dévastateur sur l’éducation et le renforcement des capacités humaines. Priver une génération de l’accès à la connaissance et à la communication avec le monde extérieur n’est pas seulement un crime contre l’humanité, mais à long terme, elle crée une crise des ressources humaines et professionnelles dont une société a besoin pour survivre.

L’Internet comme champ de bataille ultime

La coupure d’Internet par les talibans n’est pas simplement une question de convictions religieuses et morales, mais une stratégie politique de survie. Il révèle la contradiction inhérente au projet des talibans : une tentative d’établir un État totalitaire quasi médiéval au XXIe siècle. D’une part, ils ont besoin de la coupure d’Internet pour réprimer et contrôler l’opposition interne et réduire les menaces externes. D’autre part, cet isolement détruit les fondements matériels de leur domination, les transformant en une entité contradictoire, qui doit couper l’une des principales lignes de vie de la société moderne pour maintenir son régime autoritaire.

Ce scénario brosse le tableau d’une lutte des classes à l’ère numérique.

D’une part, les talibans, en tant que représentants de la bourgeoisie arriérée et réactionnaire, tentent de s’emparer des «moyens de production et de communication», d’autre part, les classes et couches opprimées, en particulier les femmes, les jeunes et les minorités ethniques et religieuses, luttent pour accéder à l’éducation, à l’information, à la communication et à l’organisation, ils considèrent cet outil comme une arme de libération. L’issue de cette bataille entre la réaction et le progrès, entre les ténèbres et la lumière, entre les oppresseurs et les opprimés, assurera non seulement l’avenir de l’Afghanistan en tant que pays libéré de la domination médiévale des talibans et de tout régime non démocratique, mais symbolisera également la lutte mondiale entre les tendances réactionnaires isolationnistes et les mouvements progressistes pour un monde plus juste et plus uni.

Left Radical of Afghanistan (LRA), October 1st, 2025. Afghanistan