Soutien total à Michel Collon ! vidéo 23’42

« Compl0t*ste » et « ant*sémite », moi ?

Michel Collon répond aux attaques de l’UJFP

Investig’Action – 28 octobre 2025

Michel Collon :

Le 18 mai 2025, Urgence Palestine Perpignan m’invitait à parler aux « 6 heures pour la Palestine ». Ma mission : exposer les médiamensonges de Netanyahou et comment les démasquer. D’abord participante, la direction de l’Union des Juifs Progressistes de France (UJFP) a, au dernier moment, appelé à boycotter la rencontre. Le prétexte ? Je serais « complotiste et antisémite » (sic).

Près de 150 personnes ont quand même participé y compris des militants de base de l’UJFP et d’autres organisations de gauche. Face à ces calomnies qui divisent et affaiblissent le soutien au peuple palestinien, j’ai immédiatement appelé l’UJFP à dialoguer. Vos accusations sont délirantes, vérifions les faits ensemble. Refus total.

J’ai alors réalisé cette vidéo « Pourquoi l’UJFP raconte ça ? ». Je ne l’ai pas diffusée mais je la leur ai envoyée pour clarifier mes positions. Proposant un débat public afin que chacun puisse se faire son opinion. Nouveau refus.

On m’a dit qu’à l’intérieur de l’UJFP, beaucoup n’étaient pas d’accord et qu’il y a même eu des démissions. Au moment où le peuple palestinien subissait des souffrances épouvantables et que la résistance entrait dans une phase décisive, j’ai décidé d’attendre en espérant que la volonté de dialogue et d’unité finirait par l’emporter.

Pas du tout ! En août, l’UJFP a publié un nouveau torchon d’une dizaine de pages. Un ramassis de fake news, d’interprétations déformées et malhonnêtes, cachant mes textes à ceux qui ne les connaissent pas. M’accuser de complotisme et d’antisémitisme alors que j’ai publié un livre de 500 pages CONTRE le complotisme d’Alain Soral et contre ses explications antisémites sur Israël, quelle malhonnêteté ! Le site Le Grand Soir, d’autres auteurs et militants de la cause palestinienne ont également été traînés dans la boue par la direction de l’UJFP.

À présent, j’ai décidé de publier ma vidéo – réponse. Et je vous propose plus que jamais le dialogue : vérifions ensemble les faits, éclaircissons les éventuels malentendus, analysons les problèmes. Nous savons tous que la lutte du peuple palestinien durera encore des années. Nous savons tous qu’elle aura besoin d’une unité d’action encore plus puissante. Nous savons tous qu’elle sera gravement affaiblie si on répand des fausses rumeurs, des calomnies, des querelles d’egos ou de petites chapelles. Ces méthodes ne profitent qu’à Netanyahou.

J’appelle donc à nouveau l’UJFP à s’expliquer. Répondez à mon livre, critiquez-le si vous le souhaitez, au lieu de tourner autour du pot en m’amalgamant avec des personnes que je combats. Ne vous cachez pas derrière des prétextes bizarres, laissez les gens écouter chacun et vérifier les faits.

Le peuple palestinien a besoin d’unité et de respect de la vérité.

Michel Collon

https://investigaction.net/

Réponse de do :

Salut Michel

Cela me rappelle l’Histoire avec Ornella Guyet :

https://mai68.org/spip/spip.php?article3444

Je me souviens qu’on avait échangé quelques courriers sur l’agent Ornella Guyet à cette époque, toi, moi et legrandsoir.

Je ne discuterai pas de ton prétendu « antisémitisme » tellement je sais que tu ne l’es pas.

Par contre sur le complotisme, il me parait clair que tu ne l’es pas assez. Sinon, dans ta vidéo tu te serais au moins posé la question de savoir si Michelle Sibony ne serait pas la nouvelle Ornella Guyet.

Il me paraît évident que le Mossad (service secret israélien) a intérêt à infiltrer une organisation telle que l’UJFP.

Peut-être Michelle Sibony est-elle dès le début un agent dormant qu’Israël a réveillé au bon moment.

Peut-être a-t-elle été récemment achetée ou a-t-elle subi un chantage.

Peut-être a-t-elle été retournée récemment par un agent du mossad infiltré dans l’UJFP.

Si tu étais suffisamment complotiste. Tu te serais au moins posé ces questions.

Quand on navigue dans les eaux troubles de la dénonciation des magouilles du pouvoir, on marche sur une corde raide ; car, il est toujours difficile de savoir l’exacte vérité. Et l’on peut tomber soit d’un côté soit de l’autre, dans la crédulité ou dans le délire. Les gens normaux partent de la crédulité et se rapprochent petit petit, ou à grand pas, de la vérité que représente la corde raide. Mais, il y en a qui vont tellement vite qu’ils passent de l’autre côté, dans le délire paranoïaque total. Marcher sur la corde raide est tout un art. On peut très facilement tomber soit d’un côté soit de l’autre.

Je pense que par peur de tomber dans le complotisme, il y a des hypothèses que tu n’oses pas envisager.

Amicalement,

do

