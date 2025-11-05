DÉMOCRATIE BOURGEOISE OU DICTATURE BOURGEOISE, LEQUEL CHOISIR ?

5 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau

Positionnement du curseur gouvernemental normatif

À la lecture de l’exposé sur «l’alternance entre démocratie et dictature bourgeoise» que Khider Mesloub déclare être fonction du «positionnement du curseur gouvernemental normatif», nous avons réfléchi aux motifs de ce «positionnement» et aux conditions de ces alternances. Voir l’article de Khider Mesloub ici : La différence entre Démocratie et Dictature est une question de positionnement du «curseur gouvernemental normatif» – les 7 du quebec. https://les7duquebec.net/archives/301438

À la veille de la révolution d’octobre 1917, Lénine déclarait: «[I] l y a des décennies où rien ne se passe; et il y a des semaines où des décennies se passent» et de toute évidence, la société capitaliste vit présentement une telle époque, pour le meilleur comme pour le pire, et le «curseur gouvernemental normatif» s’agite en tous sens, pour soutenir les uns et combattre les autres, posant cruellement l’ultime question: qu’est-ce qui fait se déplacer ce «curseur normatif gouvernemental» de «la démocratie à la dictature» au sein de chacune des entités étatiques bourgeoises (195 États-nations inscrits à l’ONU)?

Ce «curseur gouvernemental normatif» n’est pas le «curseur» d’un sismographe qui mesure les secousses sismiques qu’entraînent les tremblements de terre et les tsunamis impétueux en provenance des profondeurs insondables de la croute terrestre, tant s’en faut. Il s’agit, en réalité, du «curseur» d’un sismographe idéologique et politique qui répond aux secousses «sismiques» de la société encadrée enrégimentée et qui est lu en fonction des intérêts économiques de ceux qui le lisent.

Ainsi, depuis les profondeurs abyssales de l’inhumanité barbare des mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens agissant pour le compte de leurs commanditaires capitalistes mondiaux, principalement américains, européens et des pétromonarchies du Golfe et autres régimes militaires fascistes, au massacre des Ukrainiens russophones aux mains des UKRONAZIS, en passant par les bombardements américano-israéliens sur les peuples de Syrie, d’Iraq, du Soudan, du Yémen, de l’Iran, à la répression policière et judiciaire des mouvements «insurrectionnels» contre les coupures des budgets sociaux et contre le réarmement des entités gouvernementales bourgeoises jusqu’aux congrès de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) et des BRICS+, le «curseur gouvernemental et médiatique de tous les pays capitalistes» pointe, alternativement, vers la «démocratie bourgeoise» pour les uns et vers la «dictature bourgeoise» pour les autres, prouvant la nature aléatoire, manifestement truquée de ce curseur commandé par l’intérêt strictement économique de ceux qui s’en servent pour discréditer leurs adversaires et pour s’accaparer le pouvoir politique réactionnaire alors qu’ils possèdent déjà le pouvoir économique dictatorial.

« C’est notre salaud démocrate et liberticide »

Qui a oublié les paroles ignobles du président Roosevelt, ce champion de la «démocratie bourgeoise» à propos du dictateur nicaraguayen sanguinaire Somoza: «[C]’est un salaud, mais c’est notre salaud», aujourd’hui, il dirait: «[C]’est un démocrate, mais c’est notre démocrate» pour décrire un abject «salaud de dictateur bourgeois», car «L’INTÉRÊT COMMANDE L’ACTION».

Alors que les mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens, sous le commandement des sponsors américains et de l’agent orangé à la chevelure peroxydée, fraudeur électoral condamné, failli criminel multirécidiviste, «God father» de la mafia d’Atlantic City et de New York, «daddy» de l’OTAN et de l’Union européenne, agent immobilier crapuleux népotique, l’infâme et ignoble Donald Trump, intensifie leur génocide à Gaza et en Cisjordanie occupée pour en exterminer les innocents afin de transformer la Palestine en «Hôtels-casinos and resort-Trump Tower» sur les squelettes des enfants, des femmes, des vieillards et des hommes palestiniens tétanisés.

Le «curseur gouvernemental normatif» et médiatique des milliardaires, de TOUS LES ÉTATS CAPITALISTES DU MONDE, depuis les U$A fascistes, à l’Europe en cours de nazification, en passant par la Russie, la Chine et l’Inde multipolaires, ont l’outrecuidance de pointer leur «curseur normatif gouvernemental» vers la «démocratie bourgeoise» pour décrire l’entité (étatique) des nazis israéliens génocidaires: «la seule démocratie bourgeoise au Moyen-Orient» (sic). À lui seul, cet exemple illustre le caractère frauduleux et abject, de ce «curseur gouvernemental et idéologique normatif».

La dictature démocratique électorale de la bourgeoisie

À cet exemple on peut ajouter l’histoire du concept de «démocratie électorale» dont l’historiographie situe l’origine aux États-cités de l’Antiquité grecque. Dans l’État-cité d’Athènes d’où origine l’invention du concept bidon de «démocratie élitiste» qui serait le pouvoir du «peuple» par le «peuple» (sic), il faut se rappeler que le «peuple» qui exerçait cette «démocratie des élites» se résumait: aux «citoyens mâles, nés de parents athéniens, ayant accompli leur service militaire de l’éphébie et âgés d’environ 20 ans» donc, à l’exclusion des esclaves (entre 33 et 50% des habitants d’Athènes à l’époque de Périclès); à l’exclusion des femmes et des enfants (33% de la populace); et à l’exception des métèques (15% de la population), n’accordant des «droits démocratiques aristocratiques» qu’à 10 ou 12% de la populace de la Cité athénienne, voilà ce qu’était la «démocratie aristocratique» tant vantée par les idéologues démagogues et les politiciens bourgeois stipendiés.

À cet aspect historique méprisable, on peut aussi ajouter l’état pitoyable de la «démocratie bourgeoise» partout dans le monde alors qu’environ 50% des électeurs potentiels votent lors des élections truquées, et que le parti «vainqueur» qui exerce sa dictature «électorale», n’obtient que 50% de ces 50 pour cent de votant et ainsi dominer avec moins de 25% de l’électorat forgeant la dictature de la minorité sur la majorité.

Ces mêmes États «démocratiques bourgeois» ne contraignent jamais les élus à respecter leurs promesses électorales sous peine de destitution alors que tout démontre que les politiciens ne respectent pas leurs promesses électorales, ils ne respectent même pas le résultat des référendums (référendum sur le traité de Maastricht – 2005). https://www.herodote.net/29_mai_2005-evenement-20050529.php

Tout démontre à l’évidence que les élections démocratiques bourgeoises ne sont qu’une dilapidation des deniers publics afin d’asséner le plus imposant matraquage médiatique, les campagnes électorales consistant à dominer le paysage médiatique par l’achat de propagande en soudoyant/subventionnant les médias mainstream propriétés des milliardaires qui possèdent déjà le pouvoir économique.

La démocratie bourgeoise aux États-Unis d’Amérique

Dans le volume La démocratie aux États-Unis. Les mascarades électorales, nous proposons cette réflexion sur l’imposture démocratique bourgeoise.

« La démocratie bourgeoise représente le bon policier qui nous incite à nous mettre à la table de la collaboration de classe pour que le prolétariat, la classe sans pouvoir économique, politique et idéologique, n’ayant que sa force de travail à vendre pour survivre, se compromette et remette son sort entre les mains de politiciens larbins, véreux, tous semblables. Si jamais l’un d’entre eux souhaitait défendre la classe ouvrière, il ne serait jamais élu ou il serait abattu. La dictature c’est le mauvais policier qui réprime durement si on ne joue pas docilement le jeu de la démocratie électorale bourgeoise, jeu où un simple ouvrier n’a aucune chance de l’emporter face à une bande de riches». Livre gratuit à cette adresse: LA DÉMOCRATIE AUX ÉTATS-UNIS (Les mascarades électorales) – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/231044

L’illusion démocratique bourgeoise des mascarades électorales

Le camarade Mesloub a parfaitement raison d’expliquer que les qualificatifs de «démocratie» et de «dictature» ne sont que des leurres aux mains des classes dominantes quelles utilisent dans leur intérêt selon le principe: «Si tu veux tuer ton chien, tu l’accuses de la rage. » Si tu veux abattre ton ennemi politique, tu dis qu’il est un «dictateur», et si tu veux l’encenser tu dis qu’il est un «démocrate».

L’abominable Goebbels, avec une franchise que n’ont pas ses disciples, les Mileikosky, alias Netanyahu, les Ukrainiens Smotrich, Zélensky, les Iraquiens Ben-Gvir, tous déguisés en «juif» de service, les Trump, le dégénéré démentiel, Merz le «nazi sans moustache» (dixit Jacques Baud), Macron, Starmer, Poutine, Xi, Modi et toute la racaille qui mène le monde à sa destruction apocalyptique thermonucléaire, disait de la «libre opinion et liberté de parole»:

«[L] ibre opinion, que veut dire libre opinion? Si tu partages mon opinion, alors tu as le droit de l’exprimer librement (…) Si tu en as une autre et que tu prends fait et cause pour elle, alors je te casse le crâne», il complétait son anathème en ajoutant: «[P] lus un mensonge est gros, plus il sera cru» et précisément le mensonge de la «démocratie électorale bourgeoise» est si gros, qu’il est cru.

Qu’en est-il du prolétariat face à la démocratie bourgeoise?

Tout ceci étant, reste l’ultime question: comment réveiller le prolétariat mondial qui se laisse berner par cette succession de mascarades électorales répugnantes et comment faire que «la chair à élection» et «la chair à patron» que sont les esclaves salariés ne deviennent pas de la «chair à canons» comme tout le laisse présager alors que de Washington DC, de Bruxelles, de Paris, de Londres jusqu’à Tianjin, Pékin et Moscou, les «maîtres capitalistes» du monde impérialiste se réunissent et fourbissent leurs armes de destruction massive? Nous ne pourrons les arrêter avec «l’arme» du crayon à voter!

Deux Guerres mondiales n’auront-elles pas suffi à convaincre le prolétariat qu’il lui faut faire cesser une fois pour toutes le «chant des sirènes» qui le mène au naufrage? Jusqu’où le monde devra-t-il se détruire pour enrichir ces maîtres insatiables? Survivra-t-il à la prochaine guerre qu’exigent les vampires capitalistes pour se maquiller (Reset du NOM) d’une «nouvelle jeunesse multipolaire impériale» (sic)?

Il ne suffit plus d’interpréter le monde, nous devons le transformer.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET DÉTRUISEZ

LE SYSTÈME CAPITALISTE GÉNOCIDAIRE ET ANTIPOPULAIRE !

Pour acheter le volume : De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne – Robert Bibeau, Khider Mesloub