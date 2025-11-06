La fédéralisation de l’UE, et non le fantasme politique de vaincre la Russie, est le véritable objectif, qui nécessite encore quatre ans de guerre par procuration et au moins 400 milliards de dollars supplémentaires selon la vue The Economist.

The Economist a fait valoir que l’UE et le Royaume-Uni devraient répondre aux besoins de financement estimés de l’Ukraine à 390 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Selon leurs termes, « une autre demi-décennie [de la situation économique et financière supposée de la Russie] déclencherait probablement une crise économique et bancaire en Russie», tandis que «toute solution de financement à long terme pour l’Ukraine aiderait l’Europe à construire la puissance financière et industrielle dont elle a besoin pour se défendre». Cela ne coûterait que 0,4% du PIB par membre de l’OTAN (à l’exclusion des États-Unis).

Ils ont également peur que «l’alternative serait que l’Ukraine perde la guerre et devienne un État aigri et semi-défaillant dont l’armée et les industries de défense pourraient être exploitées par M. Poutine dans le cadre d’une nouvelle menace russe revigorée» (sic). Bien qu’il soit peu probable que l’Ukraine fasse équipe avec la Russie pour menacer un État de l’OTAN, l’Ukraine pourrait blâmer la Pologne pour sa perte, après quoi l’Ukraine pourrait soutenir une campagne terroriste-séparatiste en Pologne menée par sa diaspora ultra-nationaliste, comme nous l’avons mis en garde ici.

Quoi que l’on puisse penser du scénario susmentionné, le fait est que The Economist emploie une approche typique de la carotte et du bâton dans le but de persuader l’élite européenne (tétanisée) qu’il est moins coûteux pour eux de payer la facture estimée à 390 milliards de dollars de l’Ukraine au cours des quatre prochaines années que de ne pas le faire. Le contexte immédiat concerne l’intensification de la guerre d’usure par procuration des États-Unis contre la Russie dans le cadre de la nouvelle stratégie en trois phases de Trump destinée à mettre le Kremlin en faillite et à provoquer des troubles dans le pays.

Pour être clair, citer cette stratégie n’implique pas une approbation, c’est juste pour montrer pourquoi The Economist pense que son public pourrait maintenant être réceptif. À ce sujet, il sera difficile de convaincre les gens qu’ils doivent subventionner l’Ukraine à une telle échelle au cours des cinq prochaines années, ce qui pourrait entraîner davantage d’impôts et de réductions des dépenses sociales. Après tout, les 100 à 110 milliards de dollars dépensés cette année (« la somme la plus élevée à ce jour ») n’ont pas fait reculer la Russie, donc le même montant au cours des quatre prochaines années ne le fera probablement pas non plus.

Le trésor de guerre de la Russie est également assez important pour continuer à financer le conflit pendant cette période, de sorte que la proposition de The Economist ne ferait que maintenir le statu quo au lieu de le modifier en faveur de l’Occident. La dynamique pourrait même changer davantage en faveur de la Russie, a franchement averti The Economist «si la Russie peut faire appel à la Chine pour obtenir des fonds». Dans ce scénario, l’UE serait probablement obligée de « puiser » dans sa propre population pour une somme équivalente afin de maintenir au moins le statu quo, aggravant ainsi son fardeau sans fin.

Comme l’a écrit The Economist : « si l’UE émettait collectivement des obligations, cela créerait un plus grand réservoir de dette commune, ce qui renforcerait le marché unique des capitaux de l’Europe et renforcerait le rôle de l’euro en tant que monnaie de réserve. Un horizon pluriannuel pour l’acquisition d’armes aiderait l’Europe à structurer le développement de son industrie de défense. Cela s’aligne sur l’évaluation de juillet 2024 selon laquelle « la transformation prévue de l’UE en une union militaire est un jeu de pouvoir fédéraliste ». Le véritable objectif est donc de fédéraliser l’UE, et non de vaincre la Russie.

Cet aperçu permet de comprendre pourquoi les élites de l’UE – en particulier l’Allemagne, leader de l’UE – se sont conformées aux sanctions anti-russes des États-Unis à leurs propres dépens économiques. En échange de la neutralisation du potentiel de l’euro à rivaliser avec le dollar, les élites de l’UE ont été autorisées à accélérer la fédéralisation du bloc pour asseoir leur pouvoir, ce que les États-Unis ont approuvé après ne plus considérer l’UE désormais subordonnée comme une menace latente. Quatre autres années de guerre par procuration et au moins ~400 milliards de dollars sont maintenant nécessaires pour mener à bien ce processus de mondialisation de l’Union européenne.