Les trusts pharmaceutiques ont trainé Raoult dans la boue ! Vidéo Télévision officielle suisse 48’03

ON ACHÈTE BIEN LES MÉDECINS

Cœur et corruption : les dessous d’un scandale médical européen

RTS – 25 octobre 2025 – Radio Télévision Suisse

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

RTS, le 25 octobre 2025 : Un scandale ébranle le monde de la cardiologie européenne. Des médecins influents auraient touché des millions pour promouvoir un médicament pour le cœur, l’Ivabradine, commercialisé en Suisse sous le nom Procoralan. Un médicament que la Société européenne de cardiologie (ESC) a recommandé dans ses lignes directrices, dans des conditions douteuses, selon l’enquête de journalistes danois.

Note de do : Les trusts pharmaceutiques ont trainé Raoult dans la boue parce qu’il avait dénoncé leur corruption à l’époque du covid. Cette vidéo qui vient de la très officielle télévision suisse prouve à quel point il avait raison.

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5250

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5250

