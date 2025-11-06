jeudi, novembre 6, 2025
Récents :
7-de-lhexagone

Les trusts pharmaceutiques ont trainé Raoult dans la boue ! Vidéo Télévision officielle suisse 48’03

do 10 Views 1 Comment

Les trusts pharmaceutiques ont trainé Raoult dans la boue !

Vidéo de la Télévision officielle suisse 48’03

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5250

ON ACHÈTE BIEN LES MÉDECINS

Cœur et corruption : les dessous d’un scandale médical européen

RTS – 25 octobre 2025 – Radio Télévision Suisse

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

RTS, le 25 octobre 2025 : Un scandale ébranle le monde de la cardiologie européenne. Des médecins influents auraient touché des millions pour promouvoir un médicament pour le cœur, l’Ivabradine, commercialisé en Suisse sous le nom Procoralan. Un médicament que la Société européenne de cardiologie (ESC) a recommandé dans ses lignes directrices, dans des conditions douteuses, selon l’enquête de journalistes danois.

Note de do : Les trusts pharmaceutiques ont trainé Raoult dans la boue parce qu’il avait dénoncé leur corruption à l’époque du covid. Cette vidéo qui vient de la très officielle télévision suisse prouve à quel point il avait raison.

Vous pouvez retrouver cet article et le commenter ici :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5250

_________________________________

Bernard Arnault achète « Challenges », « Sciences et Avenir » et « La Recherche » !

Reporterre, 4 novembre 2025 :

Le groupe LVMH de Bernard Arnault va devenir entièrement propriétaire du magazine économique « Challenges » et des revues « Sciences et Avenir » et « La Recherche ». Les salariés craignent de voir leur indépendance s’envoler.

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5364
_____________________________________________

Omar Al Soumi (Urgence Palestine) arrêté et en garde à vue

CAPJPO-EuroPalestine, 5 novembre 2025 :

Le militant Omar Al Soumi, l’un des porte-parole d’Urgence Palestine, a été arrêté mercredi 5 novembre 2025 à l’aube à son domicile, et placé en garde à vue au commissariat de Meaux. À lire, ci-dessous, le communiqué de cette organisation et son appel à rassemblement :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5362
___________________________________________

Manif à Paris le 11 novembre 2025 contre les guerres impérialistes

Paris 11 novembre : Manifestation nationale pour la Paix

Contre les guerres impérialistes de l’UE-OTAN et l’économie de guerre de Macron

> Rassemblement 14h face au RER Port-Royal
> Marche en direction du Ministère des Armées (Rue Saint-Dominique)

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5361
____________________________________________

Génocide à Gaza : YouTube censure les chaînes d’ONG palestiniennes

Près de 700 vidéos, reportages et témoignages sur le génocide perpétré par Israël depuis deux ans à Gaza, ont été supprimées le mois dernier par YouTube, filiale de Google, à la suite de la fermeture des comptes de 3 ONG palestiniennes, rapporte mercredi 5 novembre 2025 le journaliste Tom Demars-Granja dans l’Humanité.
https://mai68.org/spip3/spip.php?article5363
_____________________________________
Bien à vous,
do

Vous pourrez aussi aimer

Voter, pour quoi faire?

ROBERT GIL 1

LES FEMMES DANS LA CHINE D’AUTREFOIS ET D’AUJOURD’HUI (Henri Simon) IIIe partie

Oeil de faucon 2

Les ‘Gilets Jaunes’ : proposition pour aller plus loin

Robert Bibeau 2

Une réflexion sur “Les trusts pharmaceutiques ont trainé Raoult dans la boue ! Vidéo Télévision officielle suisse 48’03

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture