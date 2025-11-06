Les trusts pharmaceutiques ont trainé Raoult dans la boue ! Vidéo Télévision officielle suisse 48’03
Les trusts pharmaceutiques ont trainé Raoult dans la boue !
Vidéo de la Télévision officielle suisse 48’03
ON ACHÈTE BIEN LES MÉDECINS
Cœur et corruption : les dessous d’un scandale médical européen
RTS – 25 octobre 2025 – Radio Télévision Suisse
RTS, le 25 octobre 2025 : Un scandale ébranle le monde de la cardiologie européenne. Des médecins influents auraient touché des millions pour promouvoir un médicament pour le cœur, l’Ivabradine, commercialisé en Suisse sous le nom Procoralan. Un médicament que la Société européenne de cardiologie (ESC) a recommandé dans ses lignes directrices, dans des conditions douteuses, selon l’enquête de journalistes danois.
Note de do : Les trusts pharmaceutiques ont trainé Raoult dans la boue parce qu’il avait dénoncé leur corruption à l’époque du covid. Cette vidéo qui vient de la très officielle télévision suisse prouve à quel point il avait raison.
Bernard Arnault achète « Challenges », « Sciences et Avenir » et « La Recherche » !
Reporterre, 4 novembre 2025 :
Le groupe LVMH de Bernard Arnault va devenir entièrement propriétaire du magazine économique « Challenges » et des revues « Sciences et Avenir » et « La Recherche ». Les salariés craignent de voir leur indépendance s’envoler.
Omar Al Soumi (Urgence Palestine) arrêté et en garde à vue
CAPJPO-EuroPalestine, 5 novembre 2025 :
Le militant Omar Al Soumi, l’un des porte-parole d’Urgence Palestine, a été arrêté mercredi 5 novembre 2025 à l’aube à son domicile, et placé en garde à vue au commissariat de Meaux. À lire, ci-dessous, le communiqué de cette organisation et son appel à rassemblement :
Manif à Paris le 11 novembre 2025 contre les guerres impérialistes
Paris 11 novembre : Manifestation nationale pour la Paix
Contre les guerres impérialistes de l’UE-OTAN et l’économie de guerre de Macron
> Rassemblement 14h face au RER Port-Royal
> Marche en direction du Ministère des Armées (Rue Saint-Dominique)
Génocide à Gaza : YouTube censure les chaînes d’ONG palestiniennes
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/11/os-trusts-farmaceuticos-arrastaram.html