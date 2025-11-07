L’ONU a la rescousse de la bourgeoisie nationaliste chauvine marocaine

7 Views

Par Khider Mesloub et Robert Bibeau

Depuis fin septembre 2025, des milliers de jeunes Marocains descendent régulièrement dans les rues pour protester contre les conditions économiques et sociales désastreuses dans lesquelles vit la majorité de la population. Ils réclament des améliorations dans le système de santé et dans l’éducation, mais au fond, c’est l’aboutissement d’un mécontentement social profond, accumulé au fil des années au Maroc comme partout en Afrique.

La contestation a débuté en réaction à la mort de huit femmes en couches à Agadir. Les jeunes sont descendus par milliers dans la rue, d’abord pour réclamer des réformes radicales des systèmes de santé et d’éducation en décrépitude, puis pour dénoncer le chômage, la corruption des classes dirigeantes et le gaspillage délirant accordé à l’organisation de la Coupe du monde 2030, par le gouvernement en faillite des laquais de Rabat.

Aussitôt, les contestataires ont dû affronter la répression policière. Ces dernières ont fait usage de balles réelles contre les manifestants.

Mercredi 1er octobre, à Casablanca, des centaines de manifestants ont scandé, à l’encontre du chef du gouvernement: «Akhannouch dégage!» Il n’est pas exclu que les résistants révoltés se radicalisent, en réaction notamment aux meurtres perpétrés par les forces de l’ordre et aux centaines de personnes arrêtées et incarcérées.

À rebours des précédentes révoltes, les causes de la contestation sociale actuelle sont plus «prolétariennes». Cri de révolte du prolétariat le plus misérable du pays, celui qui survit au chômage et aux salaires de famine dans les quartiers populaires des cités marocaines. Encore une fois, le soulèvement s’est étendu aux villes de province comme lors du «Printemps arabe de 2011». On oublie que les insurrections démarrent parfois loin des grandes agglomérations bureaucratisées, embourgeoisées et parasitaires.

En outre, il est un autre signe frappant, inquiétant pour l’ordre monarchique, que toute la presse occidentale n’a pas manqué de relayer: les médias mainstream ont déploré l’absence de «dirigeants», ou de «leaders» dans cette masse prolétarienne inorganisée qui s’est attaquée violemment aux institutions de l’État marocain.

Cette révolte, aussi soudaine qu’inattendue, spontanée, inorganisée, inquiète les chancelleries européennes, la Maison-Blanche et les organisations du mondialisme à leur botte.

Voilà que la misère sociale prolétarienne se pointe en fanfare et sans crier gare, sans craindre les balles – 3 Marocains tués à ce jour – ni les emprisonnements par centaines se dressent contre le pouvoir monarchique totalitaire. C’est dans ce contexte de révolte insurrectionnelle populaire que l’Organisation des Nations Unies (ONU), instrument bourgeois de la mondialisation et du colonialisme réactionnaire, intervient pour soutenir les visées coloniales du régime monarchique marocain.

Les médias à la solde du grand Capital titre : «Victoire diplomatique pour le Maroc ! Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté vendredi 31 octobre une résolution qui consacre le plan d’autonomie proposé par le royaume chérifien comme base des négociations sur le futur du Sahara occidental. Soutenu auparavant par près de 120 pays, ce plan présenté en 2007″… «S’impose désormais comme l’unique cadre du processus politique au Sahara occidental», indique Le Point.

Contrairement à l’interprétation énoncée par les médias bourgeois, la résolution onusienne, imposant une «autonomie» sous protectorat marocain, votée le 31 octobre 2025 par le Conseil de sécurité, revêt moins une dimension diplomatique qu’une dimension nationaliste chauvine au secours du régime chérifien ébranlé.

Cette résolution légalisant la colonisation du Sahara occidental, aussi soudaine qu’inattendue, a pour dessein véritable de circonscrire la propagation de la contestation insurrectionnelle marocaine. Elle a pour mission de duper le «peuple» marocain par une union nationaliste réactionnaire sous la botte des riches et de la royauté et de détourner la contestation populaire de ses objectifs insurrectionnels. Cette résolution du Conseil de sécurité n’est que la reconnaissance de la conquête coloniale des ressources du Sahara occidental légalisée par l’ONU mondialiste au bénéfice des puissances impérialistes.

La «conquête coloniale du Sahara occidental» sert à renforcer l’illusoire prestige monarchique du royaume chérifien décrépit. Cette duperie diplomatique vise à aliéner les intérêts du prolétariat marocain et sahraoui aux intérêts de la bourgeoisie marocaine et sahraouie réunie sous des oripeaux nationalistes chauvins. Ainsi, des milliers de Marocains sont descendus dans les rues des villes et villages vendredi 31 octobre 2025, drapeaux nationaux à la main pour célébrer le vote du Conseil de sécurité de l’ONU en faveur du plan de protectorat du Maroc impérial sur le Sahara occidental. Une ferveur patriotique chauvine qui tranche radicalement avec le climat insurrectionnel démocratique et populiste qui a régné sur ce Royaume décadent ces dernières semaines.

«La victoire remportée par la diplomatie marocaine, sous l’impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI (sic), grâce à la résolution de l’ONU, est une victoire pour la justice, une victoire pour le Maroc» (sic), scandaient les manifestants. «Le Maroc est uni, de Tanger à Legouira» (sic), chantaient en chœur les plus jeunes dans les rues de plusieurs villes marocaines, oubliant les droits sociaux, la famine, le chômage, les salaires de misère et la répression sanglante pour lesquels ils s’étaient soulevés ces dernières semaines. À Rabat, la capitale, la foule dansait au son de la musique sahraouie. «Nous sommes si fiers, c’est notre pays, notre cause!» (sic).

Il n’y a pourtant aucune «cause commune», il n’y a aucun intérêt commun entre le capital marocain, sahraoui, et mondial et le prolétariat marocain, sahraoui et international. Par ailleurs, il n’y a aucune contradiction antagoniste entre le prolétariat marocain, sahraoui et international.

Incidemment, la résolution des mondialistes de l’ONU a permis de démasquer les anciens et les nouveaux amis de la royauté marocaine totalitaire. Nombreux sont les observateurs surpris par le revirement de position des alliés historiques de l’Algérie que sont la Chine et la Russie, deux puissances qui se sont abstenues de voter. Il ne faut pas perdre de vue que la Chine et la Russie ont les yeux rivés sur l’usage ultérieur de cette résolution coloniale respectivement à Taiwan et en Crimée. Poutine comme Xi Jinping escomptent bénéficier de la même «complaisance diplomatique» de la part du Conseil de sécurité de l’ONU mondialiste.

De plus, il ne faut jamais perdre de vue que toutes les guerres économiques, financières, commerciales, politiques, diplomatiques ou militaires ont toujours pour objectif ultime, pour finalité stratégique, la conquête et/ou le repartage des ressources et des marchés. Les ressources minières du Sahraoui sont importantes, notamment le phosphate pour l’agriculture. https://www.association-des-amis-de-la-rasd.org/sahara-occidental-occupation-marocaine-et-spoliation-des-ressources-naturelles/. Quelle alliance impériale s’emparera des ressources du Sahara occidental ?

Khider MESLOUB